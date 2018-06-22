Глава представительства IFC о набсовете "Укрзализныци": Мы получили результат, которого ожидали

Эксклюзивное интервью главы регионального представительства IFC в Украине, Беларуси и Молдове Джейсона Бретта Пеллмара агентству "Интерфакс-Украина"

-- Как вы оцениваете первые результаты работы обновленного Комитета по отбору руководителей крупнейших госпредприятий или, как его называют, номинационного комитета? Насколько близки позиции представителей государства и негосударственных экспертов?

-- Действительно, выбор членов наблюдательного совета "Укрзализныци" -- это главная тема: мы получили результат, которого ожидали.

Стоит напомнить, что еще недавно, в середине апреля, в номинационном комитете было 18 членов. А сейчас нас восемь -- четыре независимых и четыре от государства. И состав комитета действительно очень хороший: наш первый опыт с этим ровным составом очень хорошо и успешно прошел. Даже лучше, чем ожидали.

Вся процедура была приятной: мы допоздна оставались в Кабмине в течение нескольких встреч, никто из нас не хотел уходить, потому что обсуждения были на хорошем уровне. Не было разногласия между членами, и набор был очень достойный среди независимых кандидатов. У нас был хороший список высококачественных претендентов из разных сфер, которые действительно принесут пользу "Укрзализныце".

-- По имеющейся у нас информации, на последних заседаниях предыдущего номинационного комитета мнения представителей государства и независимых членов по отдельным кандидатурам существенно расходились. Сейчас позиции были близки и взгляды были общими?

-- Я слышал про исторические ситуации. К счастью или сожалению, я при них не присутствовал. На данный момент могу сказать, что работали мы сообща. Самым трудным моментом было сделать окончательный выбор, потому что у нас было много хороших кандидатов, больше, чем надо было.

Хочу отметить, что этот новый процесс отбора руководителей крупнейших госкомпаний заработал благодаря премьер-министру, который действительно взял на себя инициативу и одобрил новые процедуры. У нас хорошие постоянные члены номинационного комитета от государства: (министр Кабинета министров) Александр Саенко, (и.о. министра финансов) Оксана Маркарова и (первый замглавы Минэкономразвития) Максим Нефедов, которые могут вести содержательные дискуссии с независимыми членами номинационного комитета и вместе приходить к правильному решению.

-- Александр Саенко говорил, что на конкурсы по отбору независимых членов по "Укрзализныце" и "Укрэнерго" подались около 60 претендентов на каждый. Насколько вы уверены, что международная рекрутинговая компания, в данном случае Odgers Berndtson, предложила вам для окончательного отбора действительно лучших?

-- Предварительный отбор осуществляла специально созданная комиссия по отбору руководителей (executive search committee). Глядя на результат, я уверен, что мы получили очень хороший состав.

-- Господин Саенко говорил, что среди претендентов были украинцы, и их было большинство. Но номинационный комитет отобрал иностранцев. Это не упрек. Глава Профессиональной ассоциации корпоративного управления (ПАКУ) Александр Окунев буквально на днях публично высказывал сомнения, что гражданин Украины сможет оставаться независимым в набсовете крупнейших госкомпаний, например, в "Укрспирте". И все же, почему вы выбрали иностранцев?

-- Нам было предложено определенное количество кандидатов для окончательного отбора, намного меньше, чем 60. Мы интервьюировали каждого из них. Я не знаю, могу ли я назвать, скольких мы интервьюировали, но это было большое количество. В конечном итоге мы отобрали четырех независимых членов и трех представителей государства.

-- И все же, могут ли быть среди независимых членов набсоветов крупнейших предприятий украинцы?

-- Считаю, что да. Но в этом конкретном случае самыми сильными кандидатами оказались иностранцы. Почему? Вероятно, это объясняется спецификой "Укрзализныци": в каких специалистах в набсовете предприятие больше всего нуждается – чтобы они имели опыт работы в таких компаниях, как Deutsche Bahn в Германии или OMV в Австрии, чтобы они могли справляться с вопросами человеческих ресурсов, с оперативными вопросами. Это то, что нужно "Укрзализныце". Поэтому, думаю, конкретно в этом случае так получилось, что наиболее востребованными оказались иностранцы.

-- С учетом первого опыта работы, на какие темпы отбора и утверждения кандидатов может выйти обновленный номинационный комитет? Какие его ближайшие планы?

-- Исходя из этого опыта, думаю, номинационный комитет сможет быстро двигаться. Следующим конкурсом будет конкурс на членов набсовета "Укрпошты": мы уже одобрили критерии отбора. Так что темпы работы будут хорошими.

-- А следующих после "Укрзализныци" членов набсовета вы отберете для "Укрэнерго"?

-- По "Укрэнерго" этот процесс уже идет. "Укрпошта" следующая.

-- После назначения членов набсовета "Укрзализныци" вполне логично станет вопрос отбора и назначения ее руководства, так как пока во главе компании исполняющий обязанности.

-- Честно говоря, мы пока этот вопрос не обсуждали. Думаю, что в обязанности нового набсовета входит отбор менеджеров компании.

-- Ранее премьер Арсений Яценюк озвучивал идею создания 3-7 госхолдингов и, возможно, единой холдинговой компании над ними, чтобы сделать управление госпредприятиями еще более независимым. Звучала такая идея и в программе МВФ. По словам экс-премьера, такие предложения поддерживал и президент Петр Порошенко. Обсуждается ли сейчас такой вариант?

-- Если честно, пока эта идея не обсуждалась. Думаю, что на данный момент самое важное –справиться с теми госкомпаниями, которые остаются у государства. Самый главный фактор -- сформировать хороший наблюдательный совет, который может разрабатывать стратегию, и тогда компании смогут более-менее состоятельно планировать свою деятельность. А иметь другой госхолдинг, если есть хороший работающий наблюдательный совет, -- не вижу особой причины.

Дальнейший шаг – это вопрос приватизации тех компаний, которые должны быть в частном секторе.

-- Перед тем, как перейти к приватизации, не могу не спросить о вызвавшем большие дискуссии решении наблюдательного совета "Нафтогаза", где большинство у независимых членов, о выплате крупной премии руководству НАК за победу в Стокгольмском арбитраже? Как вы его оцениваете?

-- Это достаточно узкий вопрос. Но стоит отметить, что идея хорошего корпоративного управления заключается в том, что наблюдательный совет должен быть независимым. Если есть правильный состав независимых и государственных членов, тогда практика показывает, что это приводит к хорошему результату.

- То есть, надо судить по конечному результату?

- Да.

- Каким будет вознаграждение членов набсоветов, которых вы отбираете? Кто его будет определять?

- Сколько платить членам наблюдательных советов – этот вопрос обсуждается.

- Вы можете назвать цифры, порядок сумм, принципы их установления?

- Могу сказать только, что у государства в этой сфере есть политика, которую нужно соблюдать и не выйти за рамки того, что разрешается. Плата зависит от многих факторов. Мы понимаем, что в некоторых случаях для успешного результата нужно менять существующие нормы, которые государство одобрило, чтобы соответствовать международным нормам и привлечь правильных людей для успешного результата. Но в случае "Укрзализныци" это не стало преградой.

Отмечу также, что мы помогаем и в улучшении корпоративного управления в частном секторе. Это одна из самых важных тем для страны, где все обсуждают проблемы управления (governances challenge). И IFC считает, что помогать как государственному сектору, так и частному поднять их корпоративное управление – это еще один важный способ привлечь в Украину международное финансирование и международные компании.

- Про приватизацию. Неоднократно IFC предлагало свою помощь в этом процессе, однако он все затягивался. Сейчас, вроде бы, приватизация сдвинулась с мертвой точки. Сотрудничает ли IFC с правительством по этому вопросу?

- Приятно, что действительно тема приватизации обсуждается. Сейчас все пришли к выводу, что это нужно делать. Есть рабочая группа – private sector working group – которая встречается с целью помочь государству продать объекты и сделать так, чтобы приватизация прошла успешно.

Первый этап – 23 объекта, которые отобрало правительство. Но и этот список очень длинный. Нельзя сразу приватизировать все эти объекты. Наша цель – отобрать 5-6-7 самых значительных и менее проблемных компаний. И показать рынку, что приватизацию можно успешно делать, приводя в качестве инвестора хорошие, стратегические компании.

- IFC сама может участвовать в конкурсе по отбору советников для приватизации отдельных предприятий? Есть ли у вас такие планы?

- У IFC есть большой опыт по приватизации компаний. Мы не можем участвовать в тендерах как консультант, так как мы международная финансовая организация и наша политика - не участвовать в тендерах. Но если у нас есть компетенция в этой области и мы видим, что государство готово нанять IFC как консультанта помочь приватизировать компанию, то это возможно.

- Возможен ли случай, что если на конкурсе ФГИ по каким-то причинам не сможет отобрать советника, то таким советником выступит IFC?

- Если государство обращается и хочет нанять нас напрямую, когда на конкурсе по отбору советника оно не может выбрать квалифицированных претендентов или заявки на него не поступили, то в таком случае мы можем выступить советником.

- Но пока такого обращения не было?

- Пока нет.

- Во время недавнего визита операционного директора IFC Стефани фон Фриденбург она обсуждала с президентом Украины возможность ускорения вхождения корпорации в капитал Укргазбанка через механизм конвертируемого кредита. О каких сроках и условиях идет речь?

- Процесс идет. У нас хорошие результаты позиционирования банка с экобанкингом. Успешно идет работа по повышению эффективности и качества работы Укргазбанка и его сотрудников. Чтобы они могли работать в зеленом секторе, включая энергоэффективные проекты, проекты возобновляемой энергетики. Мы очень довольны результатами этого проекта.

У нас также начался проект с Укргазбанком по торговому финансированию: мы одобрили $20 млн, а сейчас в процессе увеличения объем этого guaranty facility.

А совсем недавно начали работать еще на одном проекте – SME (средний и малый бизнес – ИФ). До сих пор в портфеле банка находится большое количество кредитов госсектору, но банк видит, что нужно увеличивать объем кредитов SME.

Все эти планы мы одобрили в меморандуме о взаимопонимании в ноябре прошлого года. И можно сказать, что все идет по плану: мы очень довольны сотрудничеством с банком, с акционером – все идет в правильном направлении.

- Но можете ли вы назвать какие-то сроки вхождения в капитал или пока преждевременно об этом говорить?

- Процесс идет…

- Год назад вы говорили о прогнозе финансирования IFC для Украины в 2017 календарном году на уровне $250 млн. Каким оказался конечный результат и каков план на 2018 год?

- Можно сказать, что у нас очень успешно продолжается работа с агросектором. Совсем недавно мы закрыли три сделки примерно на $60 млн для нынешних клиентов IFC – уже многие годы мы помогаем им в дальнейшем росте. Но также работаем и в других областях. В ближайшее время вы услышите о новых проектах.

В целом можно сказать, что мы довольны нашим результатам. Однако с помощью приватизации, корпоратизации госкомпаний и концессии, по нескольким проектам которой мы работаем (порты "Херсон" и "Ольвия"), мы можем делать намного больше.

- А порт "Южный"?

- Порт "Южный" тоже является достаточно хорошим кандидатом для концессии. Большой порт, мы его рассматриваем, однако больше концентрируемся на "Ольвии" и "Херсоне". Они могут быть пилотными проектами. Если показать успех по ним, то тогда можно обсуждать более крупные проекты: и аэропорты, и более крупные порты, и дороги.

- В проектах концессии вы можете выступать как финансовый партнер?

- Да, мы надеемся, что хорошие стратегические инвесторы войдут в эти порты. И мы можем финансировать эти проекты.

- А сдерживает эту работу отсутствие закона о концессиях, который был принято пока только в первом чтении?

- Да, этот закон нужен.