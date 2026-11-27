Ексклюзивне інтерв'ю фінансового директора S1 REIT Вадима Павлушина агентству "Інтерфакс-Україна"

Текст: Максим Уракін

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №16137 "Про інвестиційні фонди", який передбачає запровадження фондів нерухомості (REIT) як окремого виду інвестиційних фондів. Про ризики концентрації ринку, умови виходу на нього нових гравців, особливості перехідного періоду, необхідність податкових стимулів та перспективи залучення приватного капіталу до відбудови України в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів фінансовий директор S1 REIT Вадим Павлушин.

– Ви підтримуєте запровадження окремих правил для фондів нерухомості (REIT). Якщо законопроєкт ухвалять у нинішній редакції, хто на практиці зможе створити такий фонд?

– Ми в інвестиційній компанії S1 REIT підтримуємо законопроєкт, і я вдячний його авторам та профільному комітету за те, що вони взялися за цю реформу. Однак до другого читання я б подивився на неї критично очима команди, яка хоче запустити новий фонд.

Що необхідно мати команді на момент подання заявки для отримання статусу REIT? EUR15 млн чистих активів, щонайменше 1 тис. учасників і три об'єкти нерухомості. Кожна вимога має свою логіку, однак питання в тому, скільки команд зможуть виконати їх усі одночасно.

Уявімо команду в обласному центрі. Вона знайшла будинок, який можна відновити, відремонтувати та здавати в оренду. Є кошторис, є попит, є перші люди, готові інвестувати. За звичайним фінансовим планом команда почала б із цього будинку, продемонструвала перші результати, а потім залучила додаткові кошти на наступні проєкти.

За нинішньої редакції законопроєкту порядок інший: спочатку команда має зібрати капітал, достатню кількість учасників і сформувати портфель, а лише потім запропонувати сертифікати REIT. Це приблизно як вимагати від стартапу відповідати масштабам і фінансовим показникам міжнародної корпорації ще до запуску. Такі вимоги можуть забезпечити високий стандарт ринку, але водночас позбавити його нових учасників.

І навпаки, великому гравцеві, який уже має нерухомість, капітал і базу інвесторів, як, наприклад, S1 REIT, пройти цей шлях простіше.

Тут я бачу ризик концентрації ринку. Якщо отримати статус фонду нерухомості зможуть переважно кілька великих груп, інвестори матимуть менше вибору, а регіональним проєктам буде складніше залучати кошти. До другого читання варто передбачити механізм, за яким новий фонд зможе розпочати роботу та поступово виконати вимоги для отримання повноцінного статусу REIT.

– Чому для відбудови України важливо забезпечити можливість виходу на ринок нових фондів нерухомості?

– Як фінансист я завжди дивлюся на цифри. За спільною оцінкою уряду України, Світового банку, Європейської комісії та ООН, відновлення країни потребуватиме майже $588 млрд протягом десяти років. Близько $90 млрд із цієї суми припадає на житловий сектор. Коли бачиш такий масштаб, виникає практичне питання: у які проєкти ми можемо залучити приватний капітал і як дати українцям можливість долучитися власними коштами?

Мені тут згадується післявоєнна Варшава. Під час Другої світової війни було зруйновано понад 85% її історичного центру. Після війни мешканці долучилися до відбудови, і за п'ять років Старе місто відновили. Для мене в цій історії важлива участь самих людей.

В Україні одним зі способів долучитися до відбудови є колективне інвестування в конкретні проєкти. Наприклад, у відновлення будинку під орендне житло, де можна розрахувати вартість робіт, оцінити попит і зрозуміти, за рахунок чого фонд отримуватиме дохід.

Саме тому я підтримую законопроєкт. Він закладає основу для того, щоб фонди нерухомості стали зрозумілим інструментом для інвестора. Водночас вкрай важливо доопрацювати кілька практичних аспектів: як фонд розпочинає діяльність, як залучає кошти та як працює в умовах зміни ринкової кон'юнктури.

– Який механізм ви запропонували б для досягнення новими фондами мінімального порога в EUR15 млн та залучення 1 тис. інвесторів?

– У фінансовому плані я б розподілив цей процес на кілька етапів. Засновники вкладають певний стартовий капітал, фонд здійснює першу інвестицію, демонструє, як вона працює, і поступово залучає нових учасників. Перші інвестори оцінюють сам проєкт, а наступні вже можуть оцінити, як фонд ним управляє.

Я б надавав новим фондам до трьох років для залучення EUR15 млн і 1 тис. учасників. EUR15 млн – це значна сума. Протягом цього часу фонд міг би залучати кошти, позиціонуючи себе, наприклад, як "REIT у формуванні", та звітувати з першого дня. Інвестор бачитиме, скільки коштів фонд уже залучив, скільки людей приєдналося та які вимоги ще необхідно виконати для отримання статусу.

У Німеччині існує режим Vor-REIT із трирічним строком для подання заявки на допуск до біржових торгів. В Ірландії три роки надається на виконання окремих умов, зокрема щодо лістингу та структури портфеля. В Україні також необхідно надати фондам можливість виконувати частину вимог уже в процесі роботи.

До другого читання я б переглянув як сам розмір мінімального порога у EUR15 млн, так і методику його розрахунку. Для українського ринку колективних інвестицій, який лише формується, така вимога є надмірною і створює суттєвий бар’єр для появи нових фондів. Мінімальний поріг має бути економічно обґрунтованим та відповідати реаліям українського ринку. Крім того, доцільно визначати його на основі фактично внесеного капіталу, а не вартості чистих активів, яка може коливатися залежно від ринкової кон’юнктури. Водночас вимогу щодо регулярної оцінки та розкриття вартості чистих активів у звітності необхідно зберегти.

– Які зміни до стартових вимог законопроєкту ви запропонували б, щоб забезпечити вихід на ринок нових фондів?



– Насамперед я б переглянув самі стартові вимоги. Мінімальний поріг у EUR15 млн та необхідність залучення 1 тис. інвесторів ще до отримання статусу REIT, на мою думку, не відповідають нинішньому рівню розвитку українського ринку колективних інвестицій. Ми фактично вимагаємо від новоствореного фонду вже на старті досягти масштабів зрілого бізнесу. Тому я пропоную знизити ці показники до економічно обґрунтованого рівня, який враховуватиме українські реалії.



Крім того, у фінансовому плані я б розподілив процес розвитку фонду на кілька етапів. Засновники вкладають певний стартовий капітал, фонд здійснює першу інвестицію, демонструє, як вона працює, і поступово залучає нових учасників. Перші інвестори оцінюють сам проєкт, а наступні вже можуть оцінити, як фонд ним управляє.



Я б законодавчо передбачив для новостворених фондів перехідний період тривалістю до трьох років, протягом якого вони могли б поступово досягати встановлених вимог, працюючи, наприклад, у спеціальному статусі «REIT у формуванні». При цьому вимоги щодо прозорості, звітності та захисту прав інвесторів мають діяти з першого дня. Інвестор бачитиме, скільки коштів фонд уже залучив, скільки людей приєдналося та які вимоги ще необхідно виконати для отримання повного статусу REIT.



Міжнародна практика демонструє, що поетапне виконання регуляторних вимог є цілком можливим. У Німеччині існує режим Vor-REIT із трирічним строком для подання заявки на допуск до біржових торгів. В Ірландії три роки надається на виконання окремих умов, зокрема щодо лістингу та структури портфеля. В Україні також варто передбачити механізм поступового входження на ринок.



Завдання законодавства на цьому етапі — не лише встановити високі стандарти роботи фондів, а й створити реальні передумови для їх появи та розвитку. Без цього ми ризикуємо отримати формально добре врегульований, але малоконкурентний ринок.

– Які ризики для чинних інвестиційних фондів ви бачите в перехідних положеннях законопроєкту? Що станеться з проєктами, які вони вже фінансують?

– Для мене як фінансиста S1 REIT тут особливо важлива безперервність фінансування. У зареєстрованій редакції законопроєкту з дати набрання чинності законом, запланованої на 1 січня 2028 року, передбачено заборону нової емісії акцій корпоративних інвестиційних фондів та інвестиційних сертифікатів пайових фондів за чинною моделлю.

Водночас у нерухомості фінансування часто здійснюється траншами. Фонд може вже вкласти перший транш у будівництво й розраховувати залучити другий для завершення робіт. Якщо цей етап припаде на перехідний період, фонду необхідна можливість провести емісію та виконати фінансовий план.

Я б дозволив чинним фондам і надалі залучати кошти до переходу на нові правила в межах строку, визначеного законом. А тим, хто вже використовує назву REIT, як, наприклад, S1 REIT, де навіть наша офіційна назва містить це визначення, надав би можливість зберегти її до початку 2031 року або до отримання нового статусу, якщо це відбудеться раніше.

У цей період фонд має прямо повідомляти інвесторам, за якими правилами він функціонує та чи вже отримав новий статус.

– Припустімо, фонд досяг передбаченого законопроєктом порога в EUR15 млн чистих активів. Що відбуватиметься, якщо внаслідок переоцінки нерухомості цей показник знизиться?

– Уявімо, що інвестори внесли EUR15,5 млн, а після переоцінки нерухомості вартість чистих активів становить EUR14,7 млн. На звітну дату фонд опиняється нижче встановленого порога. Згідно із законопроєктом, компанія з управління активами має протягом 180 днів вжити заходів для врегулювання цієї невідповідності. При цьому орендарі можуть і надалі сплачувати орендні платежі за графіком, а фонд – своєчасно виконувати свої зобов'язання.

Як фінансист я дивлюся на обидва показники. Внесений капітал демонструє, скільки коштів фонд фактично залучив за вирахуванням капіталу, який уже повернув інвесторам. Вартість чистих активів показує, скільки коштують активи фонду за вирахуванням зобов'язань на звітну дату.

Я б зберіг орієнтир у EUR15 млн, але розраховував його за фактично внесеним капіталом. Актуальну вартість чистих активів фонд має й надалі відображати у звітності. Таким чином інвестори бачитимуть, як змінюється вартість портфеля, а тимчасове зниження оцінки саме по собі не ставитиме під загрозу статус фонду.

– Які сегменти ринку нерухомості можуть бути найбільш перспективними для нових REIT? Чи доцільно дозволити фондам розпочинати діяльність з одного великого об'єкта нерухомості?

– Я бачу потенціал для спеціалізованих фондів. Один може працювати з орендним житлом, інший – із комерційною нерухомістю або інфраструктурою, яка генерує дохід, наприклад, із паркінгами. Однак важливо, чи зможе фонд розпочати діяльність із проєкту, який уже готовий до фінансування.

Згідно із законопроєктом, у портфелі має бути щонайменше три об'єкти, а ринкова вартість кожного з них не може перевищувати 40% вартості всіх активів фонду. Навіть якщо перший будинок готовий до фінансування, для отримання статусу фонду доведеться знайти ще два об'єкти та залучити кошти на їх придбання. Це може відтермінувати початок роботи.

З одного боку, я розумію логіку цієї законодавчої вимоги. Вона покликана забезпечити розподіл ризиків. Однак як фінансист я дивлюся також на те, від кого залежить орендний дохід.

Якщо три будівлі орендує одна компанія, платежі за всіма трьома об'єктами залежать від одного орендаря. У будинку зі ста орендованими квартирами виїзд одного орендаря позначиться на доході від однієї квартири, хоча ризик концентрації в одній локації залишається.

Тому я б передбачив можливість працювати з одним великим комерційним об'єктом або багатоквартирним будинком. Фонд має повідомляти інвесторам, яка частка активів зосереджена в одному місці та від кого залежить орендний дохід. Це дало б змогу спрямовувати кошти в підготовлений проєкт, поки фонд формує ширший портфель.

– Фонди нерухомості можуть об'єднувати кошти тисяч приватних інвесторів. Наскільки запропонована законопроєктом модель є привабливою для великих українських та міжнародних інституційних інвесторів?

– Це залежатиме від того, як працюватиме обмеження у 10% сертифікатів на одного інвестора. Уявімо, що фонд планує залучити EUR15 млн, а інституційний інвестор готовий вкласти EUR3 млн на тих самих умовах, що й інші учасники. За однакової ціни сертифікатів це 20% випуску. Менша сума може не відповідати мінімальному розміру інвестиції такого партнера. У результаті фонд ризикує втратити інвестора, який міг би профінансувати суттєву частину проєкту.

Я розумію мету законодавців – захистити роздрібних інвесторів від надмірного впливу одного власника. Для цього можна дозволити інституційному інвестору володіти більшою часткою, обмеживши кількість голосів, які він може використати. Цей механізм необхідно узгодити з окремим сукупним обмеженням у 50% сертифікатів для п'яти або меншої кількості учасників.

Я б також передбачив тимчасові винятки для засновників, які фінансують запуск фонду, та компаній, які купують сертифікати в інвесторів для подальшого перепродажу. Для таких випадків можна встановити строк повернення до визначеного законодавством обмеження й обмежити кількість голосів за часткою понад 10%, зберігши за фондом його статус на цей період.

– Одним із чинників популярності облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) серед фізосіб є звільнення доходів від них від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору. Чи потребує ринок фондів нерухомості запровадження податкових стимулів?

– Так, однозначно. Коли людина вирішує, куди інвестувати свої заощадження, вона оцінює потенційний дохід після сплати податків. Для REIT я б запропонував податкову пільгу на рівні фонду.

Наприклад, в Ірландії дохід REIT від орендної діяльності, яка відповідає встановленим вимогам, загалом звільняється від корпоративного податку. Дивіденди інвесторів оподатковуються за окремими правилами.

В українському законопроєкті вже є вимога розподіляти щонайменше 90% прибутку, що підлягає обов'язковому розподілу. Хоча ми в S1 REIT запровадили цей принцип у наших моделях фондів задовго до появи законопроєкту.

Якщо такого прибутку за рік отримано 1 млн грн, фонд має спрямувати щонайменше 900 тис. грн на виплату дивідендів. Я б прив'язав податкову пільгу до виконання цієї вимоги та прямо закріпив у Податковому кодексі, які доходи звільняються від оподаткування на рівні фонду та як оподатковуються виплати інвесторам.

Тоді людина ще до придбання сертифікатів зможе оцінити, як податки впливатимуть на її потенційний дохід.

– За якими показниками через кілька років можна буде оцінити ефективність реформи ринку інвестиційних фондів нерухомості в Україні?

– Мені подобається французький приклад. Ще у 1970 році регулятор нарахував близько 70 тис. учасників у компаніях, які публічно залучали кошти в орендну нерухомість. Серед них були пенсіонери, наймані працівники, власники невеликих підприємств. Люди, які самостійно навряд чи могли б придбати цілий будинок або офіс, отримали можливість придбати пай і долучитися до спільної інвестиції.

В Україні я б подивився, скільки незалежних команд змогли запустити фонди, у скількох містах вони інвестували та скільки людей уперше придбали інвестиційні сертифікати.

Кілька фондів може запустити й одна група. Тому для мене важливо, щоб людина мала вибір між фондами різних компаній і щоб серед їхніх проєктів вона могла знайти щось у своєму місті.

Ми почали розмову з післявоєнної Варшави та того, як люди долучилися до відбудови свого міста. Через кілька років я хотів би назвати українські великі цифри: скільки українців вклали кошти, скільки будинків за ці кошти відновили чи збудували та скільки родин уже отримали ключі. А ще хотів би назвати адреси.

Я хочу, щоб за кілька років і в Україні людина могла пройти повз відновлений будинок, побачити світло у вікнах і сказати: "Я теж вклався в те, щоб сюди повернулося життя".