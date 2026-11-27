Ексклюзивне інтерв'ю судді Конституційного Суду України Віктора Городовенка агентству "Інтерфакс-Україна"

Текст: Оксана Геронтьєва

(Перша частина інтерв'ю)

На момент запису інтерв'ю Віктор Валентинович Городовенко - чинний суддя КСУ, в день публікації тексту – суддя у відставці, який планує повернутися до рідного Запоріжжя, щоб займатися науковою та викладацькою роботою.

Ця розмова - візія українського сьогодення через призму Конституції, своєрідне препарування реальності Основним законом задля визначення опор і розуміння "куди бігти і що робити". За складними юридичними конструкціями - сенси та покрокові інструкції для дій.

Колапс КСУ

Війна, постійні обстріли, очікування ще однієї складної зими без світла-тепла та шок суспільства від корупційних викриттів у межах операції "Карфаген" — це сьогодення українців. 21 листопада спливає Ваш дев'ятирічний конституційний строк повноважень, і Конституційний Суд залишається рівно з 12 суддями — без жодного запасного голосу для кворуму Великої палати. Чи означає це, що і єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні опиняється на межі інституційної спроможності?

Дев’ятирічний строк повноважень судді Конституційного Суду – це чітка конституційна вимога, яка не передбачає жодних винятків чи продовжень, навіть в умовах воєнного стану. Дотримання цього строку і є проявом конституційного правопорядку, про стабільність якого ми зобов’язані дбати.

Сьогодні суспільство проходить через надважкі випробування – і на фронті, і в тилу, люди стикаються з побутовими труднощами та гострим запитом на справедливість. У такі моменти довіра громадян до держави тримається на тому, наскільки безперебійно та доброчесно працюють її базові правові запобіжники.

Багато хто із представників влади, посадовців та і в цілому українців розраховує на острівок свободи та демократії, який буде гарантувати верховенство Конституції – це і є власне місією Конституційного Суду.

Безумовно, інституційна спроможність КСУ пов'язана з тим, щоб Суд був сформований саме так, як це передбачено Конституцією України. На жаль, у повному складі із 18 суддів, як і передбачено Основним законом, КСУ працював тільки у 2018 році до травня 2019-го.

Після моєї відставки залишиться 12 суддів. І це фактично створить значні перешкоди для розгляду справ Великою палатою, бо є частина проваджень, у яких заявлено відвід суддям або самовідвід.

Інша серйозна проблема – робота Сенатів КСУ, які розглядають конституційні скарги громадян. Виходячи із повного складу Суду із 18 суддів, кожен із двох Сенатів має складатися із дев'яти суддів. Зараз я працюю у другому Сенаті, який складається із шести суддів. Після мого звільнення у відставку залишиться п'ять суддів, в той час як мінімальна вимога до кворуму – шість. Тобто, Другий сенат, на жаль, взагалі не зможе виконувати свою роботу до призначення нових суддів.

Така історія вже була у Конституційному Суді в 2025 році, коли одночасно спливли терміни повноважень у трьох суддів і пів року ми не працювали, поки не обрали двох нових суддів.

Тому виклик щодо спроможності – не гіпотетичний, а реальний. На початку березня 2027 спливає термін повноважень судді Василя Лемака, і виникне питання щодо роботи Великої палати.

Оптимізму це точно не додає…

Маємо велику надію, що суб’єкти призначення суддів КСУ обов'язково виконають свій конституційний обов'язок – підтримувати конституційний континуїтет, тобто, безперервність здійснення державної влади, а у випадку КСУ – безперервність здійснення конституційного контролю.

Право сили vs верховенство права

Україна воює із окупантами в тому числі і за світ, де панує сила права, демократичні цінності. Втім схоже, що ми самі, всередині своєї ж країни, починаємо жити за логікою права сили. На Вашу думку, що покроково потрібно зробити, щоб верховенство права в Україні було не тільки красивою декларацією?

Складне питання, відповідь я би розклав на декілька частин.

Ще з 2012 року багато дослідників у сфері політології та конституційного права звернули увагу на те, що поступово починається Rule of law backsliding – відступ від принципів верховенства права.

Навіть найжахливіша уява не могла породити те, що відбувається зараз у реальності: на теренах Європи йде війна, яку розпочала держава, що займає одну шосту частину всієї суші на Землі.

Цей безпідставний акт прямої агресії РФ проти нашої незалежної держави якраз і є тим прямим порушенням міжнародних основ, принципів побудови світу після Другої світової війни. Ключовим гаслом тоді було "ніколи більше", тобто, щоб ніколи більше право сили не перемогло силу права, міжнародні угоди, на яких було засновано післявоєнний світ.

Але ми бачимо жорстоку реальність, яка прямо вказує, що, на жаль, постулати, на яких будувалася післявоєнна Європа і взагалі весь світ, поступово руйнуються. Країна-агресор зробила все, щоб вони руйнувалися.

Як ми маємо на це відповідати? Верховенство права будується не тільки на ухваленні нових законів, створенні антикорупційних органів або проголошенні певних політичних гасел – це все другорядне.

Перше і ключове: принцип верховенства права передбачає, що нікого не повинно бути над законом! Нікого, незалежно від посади, політичного впливу, суспільного авторитету.

З точки зору Конституційного Суду, який покликаний забезпечувати верховенство Конституції, дуже важливо, щоб у нашій державі, незважаючи на воєнний стан, панувала Конституція.

Наш склад КСУ працює в умовах воєнного стану. Це надзвичайно складний виклик, однак Суд ні на день не припиняв свою роботу. Перше рішення КСУ під час війни було ухвалено 6 квітня 2022 року. Воно надавало статус захисників Вітчизни людям, які самі, за покликом душі і серця, пішли на захист держави. Тоді Суд сказав ключове: немає більш важливого завдання у цей час, ніж захист нашої держави, бо коли держави немає, то не потрібно захищати і конституційні цінності, - тоді вже взагалі немає чого захищати.

Але чи означає це, що у полум'я цієї війни можна кинути все? Ні! Небезпека з’являється щоразу, коли ми намагаємося виправдати відступ від Конституції воєнною необхідністю, управлінською ефективністю чи політичною доцільністю. Є загальне правило про те, що звуження людських прав у воєнний час допускається (ч. 1 статті 64 Конституції), але не до стану їхнього скасування. Цією статтею передбачена і неможливість звуження деяких конституційних прав у воєнний час за жодних обставин (ч. 2 статті 64 Конституції)!

Тому філософія перемоги сили права над правом сили, філософія діяльності Конституційного Суду в умовах воєнного стану наступна: Верховенство Конституції, гарантія незалежності органів правосуддя, прокуратури та адвокатури – того трикутника, який забезпечує для кожної людини розуміння справедливості.

Ще дуже важливо забезпечити формування дієвої незалежної судової системи. В умовах воєнного стану немає винятків зі ст. 55 Конституції, яка гарантує право звернення до суду. Саме через реалізацію цього права забезпечується гарантування всіх інших прав людини.

Не можна звужувати право на захист, не можна безпідставно зменшувати гарантії на апеляційний чи касаційний перегляд справи чи судового рішення.

КСУ формує цілу доктрину захисту справжніх демократичних цінностей і прав людини в умовах воєнного стану. Наше завдання – щоб на тлі боротьби із ворогом наша держава сама не перетворилася на тоталітарну.

І при цьому система конституційного контролю сама має некомплект суддів.

І це інституційна загроза! Все, що я тільки-но так детально розповів, залишиться лише гарним гаслом, якщо не буде носіїв влади конституційного контролю – суддів КСУ, або коли в суді не буде кворуму. Тоді ніхто не зможе захистити людські права та конституційні права на тому рівні, який гарантовано Конституцією, і зупинити сповзання нашої держави у цю прірву.

Яким чином мотивувати виконати конституційний обов'язок Верховну Раду, президента, за квотами яких мають бути призначені судді?

Повірте, їх серйозно мотивують і наші іноземні партнери, і наше громадянське суспільство. Конституційний Суд неодноразово звертався і продовжує звертатися як настирливий спостерігач за виконанням органами державної влади своїх функцій і до президента, і до Верховної Ради, і до З'їзду суддів, оскільки це безпосередньо пов'язано із можливістю реалізації своїх прав нашими громадянами.

Президент і його запобіжники

За Конституцією Україна є парламентсько-президентською республікою, але через тривалий воєнний стан і практику санкцій РНБО фактичний обсяг президентської вертикалі значно розширився. Де, на Вашу думку як конституціоналіста, проходить юридична межа повноважень президента як глави держави та Верховного головнокомандувача?

На доктринальному рівні межа повноважень глави держави в Україні визначена абсолютно чітко – це стаття 106 Конституції України.

У нашій конституційній моделі перелік повноважень Президента є вичерпним. Це означає, що глава держави, навіть здійснюючи керівництво у сферах національної безпеки та оборони як Верховний Головнокомандувач, може діяти виключно у спосіб і в межах, прямо передбачених Основним Законом. Статус Верховного Головнокомандувача надає інструменти для оперативного управління обороною держави та відсічі агресії, але він не наділяє Президента повноваженнями підміняти собою законодавчу владу, уряд чи судові інституції.

Щодо того, як зберегти парламентсько-президентську форму правління в умовах тривалої війни, відповідь проста: неухильне дотримання інституційного балансу. Воєнний стан об’єктивно вимагає швидких рішень і певної концентрації управлінських зусиль. Але ця концентрація повинна мати чіткий функціональний характер – стосуватися саме оборони та безпеки – і не переростати в монополізацію всієї державної влади.

Для збереження цього балансу критично важливі три речі. По-перше, парламент повинен повноцінно виконувати не лише законодавчу, а й контрольну функцію щодо уряду та виконавчої вертикалі. По-друге, уряд має залишатися самостійним центром відповідальності за соціально-економічну сферу. І по-третє, має безперебійно працювати судовий та конституційний контроль.

Саме Конституційний Суд є тим арбітром, який утримує кожну гілку влади в її конституційному руслі, не дозволяючи тимчасовим воєнним потребам атакувати саме ядро прав людини.

Тому, у тих випадках, коли ми бачимо, що президентські повноваження виходять за межі Конституції, визнаємо ці акти неконституційними. Все це є предметом конституційного контролю. Але обов’язковою умовою є наявність відповідного звернення від визначених суб’єктів.

Чи є чіткі запобіжники переходу до фактичного президентсько- парламентського устрою у воєнний час?

Таким запобіжником виступає власне наявність парламенту та уряду в країні. Ви зараз маєте на увазі політичну складову, пов'язану із наявністю конституційної більшості, політичні процеси, на які Конституційний суд не впливає, якщо не порушуються принципи розподілу державної влади або громадянські права. У випадках, коли безпосередньо є такі порушення, КСУ втручається на підставі звернень.

Що стосується аспектів, які характеризуються як політичний вибір, то КСУ не має компетенції вирішувати такі питання, він самоусувається в цих випадках.

Повернемося до питань, пов'язаних із введенням санкцій РНБО і конституційних скарг як таких.

У провадженні Суду є конституційні скарги, у яких оскаржується закон про санкції. Конституційний Суд надасть відповіді на поставлені у цих скаргах запитання.

Цікава тенденція щодо конституційних скарг під час війни – їх стає більше. У 2022 році до КСУ надійшло 248 конституційних скарг, у 2023 – 412, у 2024 – 429, у 2025 – 500, а на сьогодні за 2026 рік їх вже 662. Тобто, люди побачили, що інститут конституційної скарги стає ефективним засобом захисту від приписів права, які порушують їхні права, від свавілля державної влади, порушення якихось державних механізмів, але в основному – порушення конституційних та людських прав.

Чим більше рішень КСУ за скаргами – тим надійнішим є конституційний контроль, тим більше люди бачать в цьому спосіб захисту своїх конституційних прав.

Збільшення кількості конституційних скарг може свідчити про довіру до КСУ?

Складне питання, бо за визначенням громадян у роботі КСУ є недоліки. Навіть коли з'являються гарні рішення, які прямо вказують на державне свавілля, рішення, які захищають конституційні права громадян, то громадяни звертають увагу на те, що бажано, щоб ці рішення з'являлися своєчасно, а не із великим запізненням.

Друге важливе для конституційного контролю – ефективність самих рішень, тобто, їх виконування. На жаль, не можемо сказати, що це положення Конституції і законів виконується належним чином. Тому працюємо над цим, - навіть воєнні умови не звільняють державні органи влади від відповідальності за несвоєчасне або взагалі невиконання рішень Конституційного суду.

Як за час війни змінився відсоток невиконання рішень?

Покращився, слава Богу. Є дуже багато питань, пов'язаних із реалізацією людських прав в умовах воєнного стану, їх неправомірним обмеженням, коли парламент, президент, уряд повинні реагувати вчасно. Якщо порушення не буде усунене вчасно, то і в подальшому будуть порушуватися конституційні права. А в умовах воєнного стану це дуже і дуже небезпечно, тому що це може вкрапитися в життя і залишитися, а залишати порушення Конституції не можна.

На жаль, на початку 2022 року ми, користуючись правом, передбаченим Конституцією і законом про Конституційний Суд, відтермінували втрату чинності деяких положень, які були визнані неконституційними, до закінчення воєнного стану. Тоді ми думали, що воєнний стан закінчиться дуже швидко. Але коли побачили, що війна триває, більше таку практику не застосовували.

Зараз надаємо реалістичні терміни для парламенту, президента, Кабміну, щоб вони привели відповідні приписи у відповідність до Конституції України. І в цілому вони це виконують.

"Середня по палаті" людських прав

Обмеження прав людини в умовах воєнного часу є неминучим, але де проходить межа надмірного втручання? У своїх окремих думках щодо Кримінального процесуального кодексу — зокрема у справі про заставу без верхньої межі — Ви жорстко критикували "широку дискрецію" без чітких законодавчих запобіжників від свавілля.

З точки зору конституційного контролю це пряме завдання – убезпечити громадян від неправомірного тиску, нереагування.

Держава в ст. 3 Конституції сказала, що вона є суверенною, демократичною, соціальною, правовою – а все це треба забезпечувати не тільки гаслами, а й реалізацією конституційних положень через закони, нормативні, підзаконні акти, які в системі законодавства України повинні створювати струнку систему. Там, де ця стрункість системи порушується, де починаються порушення прав, включається механізм контролю.

Що стосується справи, яку ви згадали. Це справа за конституційною скаргою колишнього керівника УСБУ в Харківській області Романа Дудіна про можливість визначення застави у виключних випадках. Конституційний Суд в своєму рішенні вказав, що приписами Кримінального процесуального кодексу ці випадки встановлені належним чином через систему критеріїв.

Я в своїй окремій думці зазначив: бажано, щоб ця система критеріїв визначалася не правозастосовувачем – судом, а була відображена в приписах права. Якщо наш законодавець градуював залежно від тяжкості вчинення злочину розмір застави і сказав про виключний випадок, то з точки зору правової визначеності бажано було б сказати, в чому саме полягає цей виключний випадок, а не вимірювати його на свій розсуд, адже це дуже широка дискреція. І часто в цій широкій дискреції багато суб'єктивного ставлення, якого не має бути.

Це дуже чутливий момент, бо ми говоримо про право людини на свободу. Фактично завищеним розміром застави ми людині обираємо безальтернативне тримання під вартою, а не заставу.

Я і декілька моїх колег вважаємо, що це все потрібно виписати більш чітко в приписах норми КПК. За рішенням КСУ ці критерії має врегульовувати правозастосовувач, тобто, суд, але на моє суб'єктивне переконання ці критерії потрібно виписати в законодавстві.

На Вашу думку, які ще під час війни є тригерні моменти, пов'язані із обмеженням прав?

Дуже складне питання, бо насправді таких випадків багато. Ми розглядали і механізм застосування умов тримання під вартою в умовах воєнного стану, і безальтернативний арешт, і арешт військовослужбовців. Але завжди в центрі міркувань Конституційного суду залишаються такі цінності, як людська гідність, повага до неї, свобода, судовий захист і реалізація права на захист. Вся ця сукупність – відповідь на ваше питання.

Також ми говоримо про майнові права, про захист права власності, гарантії захисту такого права, підсилення апеляційного оскарження тих ухвал, в яких йдеться про порушення права власності і в кримінальному, і в цивільному процесі.

Чи є критичною загроза обмеження прав людини в Україні станом на зараз?

А це точно не юридична категорія, бо це як виміряти середню температуру по палаті. Я би сказав так: ця загроза існує кожну хвилину, може набирати сили та оборотів. Тому повинні діяти передбачені Конституцією і законами України механізми протидії таким загрозам.

От ви запитали про інституційну спроможність КСУ. Такий механізм як конституційний контроль є, але якщо не буде мінімум 12 суддів Конституційного суду, то цей контроль і є, і одночасно його немає, бо практично його не можна реалізувати.

Тому не тільки юридичне закріплення наявності таких механізмів, а й їх фактична реалізація складає те, що надасть можливість нашій державі не стати на шлях авторитаризму. А в умовах війни є дуже велика спокуса об'єднати всі інституції, а це завжди про авторитаризм.

Далі буде