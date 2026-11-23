Інтерв'ю ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерія Копійки агентству "Інтерфакс-Україна"

Текст: Єгор Шуміхін

Міністерство освіти і науки планує перезапустити експеримент із посилення ролі наглядових рад в університетах, передбачивши добровільну участь у проєкті за рішенням Вченої ради. Чи готовий КНУ долучитися до такого формату?

Ми уважно вивчаємо цей досвід. Це не означає, що ми однозначно не хочемо запроваджувати таку практику. У ній є позитивні моменти, але є й питання, які потребують додаткового вивчення. Зокрема, для нас принципово важливо, щоб ректора обирав колектив університету. Університет Шевченка за своїми масштабами - зовсім інша установа, значно більша порівняно з вишами, які беруть участь в експерименті. Тому будь-який помилковий крок може мати значно серйозніші ризики та негативні наслідки.

Цей експеримент справді дає адміністрації того чи іншого закладу освіти більше гнучкості для маневру та ухвалення оперативних рішень. Наші проректори вивчають кожен свій напрям у цьому експерименті. Відбувалося спілкування як на рівні Міністерства фінансів, так і на рівні Міністерства освіти. Подивимося, як експеримент працюватиме далі, і тоді ухвалюватимемо рішення. Але ці рішення обов’язково будуть колективними.

Декілька років тому був затверджений склад наглядової ради КНУ, куди увійшли, серед іншого, представники влади і керівництва країни. Чим вона займається зараз?

Наглядову раду КНУ сформовано у 2023 році, її очолює голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. За час мого керівництва рада ще не збиралася. Наразі я зосереджений на більш нагальних, життєво необхідних питаннях. Але це не означає, що питання діяльності наглядової ради не стоїть у нас на порядку денному.

Половина її членів за цей час обійняла нові посади, тому її переформатування є одним із наших планів на цей рік. У перспективі ми бачимо наглядову раду або іншу подібну інституцію як структуру, яка може допомогти університету підвищити ефективність управління. Завдання наглядової ради - сприяти лобіюванню інтересів університету, відстоюванню необхідних змін до законодавства, підтримці тих чи інших проєктів, які університет планує реалізовувати.

Водночас, на мою думку, слабкою складовою нинішньої наглядової ради є недостатнє представництво успішного бізнесу. І я маю на увазі навіть не фінансову складову, а передусім досвід ефективного менеджменту. Саме цього сьогодні бракує більшості університетів України.

Нам необхідно правильно організувати діяльність університету не лише у сфері освіти, а й у сферах науки, експертизи та аналітики. Ми прагнемо, щоб університет став не просто першим в Україні за якістю підготовки фахівців, а й найкращим і найпередовішим хабом у сфері експертизи, аналітики, наукових досліджень і прикладної науки. Є люди, які вміють це робити, мають напрацьовані моделі та механізми. Їх потрібно залучати до наглядової ради, щоб вони допомогли нам визначити правильний напрям розвитку, вибудувати стратегію популяризації університету, як з фундаментальної науки, яка не приносить грошей, виростити прикладні наукові дослідження.

Чи бачите ви перспективи і вигоди від перетворення КНУ на державне некомерційне товариство? Чи може це покращити фінансову та управлінську автономію, зважаючи на те, що існуюча організаційна структура має доволі багато обмежень?

КНУ - це 27 структурних підрозділів, зокрема 12 факультетів, 12 навчально-наукових інститутів, два коледжі та ліцей, де навчаються близько 29 тисяч студентів і курсантів. Кожен із них має свою специфіку, особливості наукової діяльності та фінансування. Тому будь-які зміни статусу потрібно оцінювати виважено: що вони дадуть студентам, науці й працівникам та які ризики можуть нести.

Автономію ми вже розширюємо всередині університету, надаючи факультетам більше самостійності. Але без детального аналізу та врахування думки колективу таких рішень не ухвалюватимемо. Ми вивчаємо цей досвід і, якщо побачимо однозначні переваги, звичайно, розглядатимемо можливість його запровадження.

Попри різні дискусії, в проекті державного бюджету на 2027 рік за КНУ зберегли окрему бюджетну статтю. Чому на вашу думку це важливо і наскільки справедливо до інших великих спроможних вишів, які мають "формульне" фінансування?

Університет - це найбільша освітянська структура в Україні. Він посідає провідні позиції в різноманітних рейтингах, зокрема й наукових. Тому я вважаю, що така система фінансування є виправданою, адже вона дає змогу підтримувати класичний університет. Це не привілей коштом інших.

Інша справа, що це накладає на нас колосальну відповідальність. Ми маємо відповідати тим відзнакам і рівню довіри, які держава демонструє до університету. Ми повинні постійно підтверджувати свій статус за всіма параметрами - як освітніми, так і науковими.

А хіба "формальне" фінансування завадило б цьому? Чи не додало б воно додаткової мотивації вишу, на що власне і покликане?

Понад 80% досліджень у галузях фізики, хімії, біології, медицини та математики фінансуються в межах державного замовлення. І якщо ми хочемо зберегти ці напрями, то без державної підтримки тут не обійтися. Ринок тут скорочення не компенсує. Більше того, навіть державного замовлення недостатньо, щоб повністю забезпечити фінансування цих напрямів. У нас є дотаційні освітні програми, особливо в природничих галузях, які підтримуються коштом більш популярних гуманітарних спеціальностей - юридичних, міжнародних, економічних, філологічних.

Можна підійти до цього питання виключно з погляду рентабельності й просто закрити ці програми. Але з погляду державних і національних інтересів ми не можемо собі цього дозволити. Адже якщо ми почнемо закривати ті чи інші освітні програми з фізики, хімії та біології лише через їхню нерентабельність, то зрештою втратимо наукові й освітні школи, не матимемо студентів і викладачів. Якщо ми втратимо інженерію, фізиків і хіміків, то не матимемо ні хімічної промисловості, ні атомної енергетики.

Ми зараз будемо залучати до університету представників роботодавців і бізнесу. І не з простягнутою рукою, просячи: "дайте нам гроші на лабораторію", а із пропозицією партнерства: приходьте до нас, адже ми пропонуємо взаємовигідні відносини. Ви разом з університетом зароблятимете кошти, забезпечуватимете себе кадровим потенціалом, а ми виграватимемо від популяризації тих чи інших освітніх програм. Ми зможемо показувати абітурієнтам: "дивіться, уже на другому курсі ви працюватимете в Enamine або фармацевтичній компанії "Дарниця", а ваша зарплата буде вищою, ніж зарплата асистента чи доцента".

У поточному році КНУ має 2,7 млрд грн фінансування, в проєкті держбюджету на 2027-й рік передбачено 3,7 млрд грн. Чи достатньо фінансування університету?

Збільшення фінансування ми цінуємо, але коштів ніколи не буває достатньо, адже є дуже багато складових. Ви запитуєте, чи достатньо фінансування, але достатньо для чого? Для виплати заробітної плати професорсько-викладацькому складу? Для оплати праці допоміжного персоналу, який не підпадає під дію цієї статті про 20% надбавки, і ми сьогодні не можемо знайти лаборанта навіть за 12–13 тисяч гривень? Для ремонту аудиторій? Для відновлення всіх комунікаційних систем у кожному корпусі чи ремонту дахів?

Якщо чесно, у будь-який університет можна вкладати дуже багато грошей - залежно від того, яку ідеальну картину ми хочемо отримати. Тому, якщо розставляти пріоритети у витратній частині, то для нас сьогодні найголовніше - зберегти персонал: як професорсько-викладацький склад, так і допоміжний персонал, який створює умови для функціонування університету, освітнього та науково-дослідного процесів. Друге завдання - забезпечити комфортні умови праці та належне функціонування корпусів: електропостачання, опалення та інші базові потреби, які вимагають значних коштів.

Але я хочу наголосити, що, враховуючи, що держава в нинішніх умовах не може збільшувати фінансування, ми робимо акцент на нарощуванні альтернативних власних надходжень. Ідеться не лише про основне джерело - кошти від контрактного навчання, а й про розвиток прикладних наукових досліджень, на які сьогодні, як ніколи, є попит з боку бізнесу. Потенціал університету в цьому напрямі не має аналогів серед інших закладів вищої освіти України, але нам поки що не вистачає професійного менеджменту. Наша ціль до 2031 року - щоб половина власних надходжень університету формувалася не за рахунок контрактного навчання, а завдяки науковій діяльності, грантам і партнерствам. Університет не може жити лише за рахунок коштів студентів.

Чи підтримуєте ви політику Міністерства освіти щодо скорочення мережі закладів вищої освіти?

Будьмо відвертими: кількість студентів зменшується через демографічні чинники та війну, тож тенденція до об’єднання університетів є неминучою. Міністерство розпочало цей процес ще в мирний час, і логіка такого підходу зрозуміла.

Мені здається, що визначальну роль у формуванні цієї стратегії має відігравати ринок. І саме сьогодні ринок стає вирішальною силою. Та частина студентів, яка хоче залишитися в Україні й обиратиме навчання в українських університетах, орієнтуватиметься насамперед на конкурентоспроможні виші. У цьому процесі роль міністерства вже не буде визначальною.

Чи готовий КНУ ще більш укрупнитися за рахунок приєднання до нього іншого вишу?

Ми готові приєднати будь-який заклад вищої освіти, який виявить таке бажання, якщо це буде корисно для нашого університету.

У нас є факультети, які, скажімо, тісняться в приміщеннях. Особливо сьогодні тенденцію великих наборів демонструють факультет психології та ІТ-напрям. Також економічний факультет цього року набрав більше студентів, ніж минулого. Є низка інших факультетів, які не мають власних корпусів. Тому ми відкриті до об’єднання ресурсів з іншими закладами, які захочуть долучитися до потенціалу Університету Шевченка та працювати під його брендом. Ми готові до такого формату співпраці, але кожне питання має ретельно обговорюватися та виважено оцінюватися.

Важливо, щоб колективи закладів, які приєднуватимуться, також отримували від цього переваги.

Чи сьогодні з кимось йдуть діалоги на цю тему?

Ні, предметних перемовин наразі немає.

Міносвіти у межах реформи старшої профільної школи планує запровадити з 2029 року як пілот, а з 2030-го року повноцінний трирічний бакалаврат в університетах для більшості спеціальностей. Як це сприймають в університетському середовищі, і яка ваша особиста думка?

Якщо таке рішення буде ухвалено, ми будемо переходити на нову модель. Але я дуже хотів би, щоб у діалозі з міністерством та профільними комітетами Верховної Ради ми виробили правильну стратегію переходу й виважено підійшли до цього процесу - без втрат. Адже, проводячи будь-який експеримент, особливо такий масштабний, у межах усієї держави, необхідно мати чіткі розрахунки всіх переваг і ризиків, щоб у результаті не постраждала якість університетської освіти.

Наведу приклад природничих спеціальностей. Рівень підготовки випускників середніх шкіл сьогодні такий, що викладачі протягом першого року навчання змушені фактично підтягувати першокурсників до рівня вимог університетської програми першого курсу. Якщо не враховувати ці обставини, то на природничих спеціальностях ми фактично матимемо лише два роки повноцінного бакалаврату.

Також постає питання, як скоротити перелік дисциплін в освітніх програмах на чверть, не втративши при цьому класичної університетської освіти й не перетворивши її на спеціалізовану профтехосвіту. Якщо хімікам скажуть, що замість чотирьох років бакалаврат триватиме три роки, що вони робитимуть? Очевидно, першими під скорочення потраплять логіка, філософія та інші загальноуніверситетські дисципліни. А що робити з дисципліною "Національний спротив"? Чи можемо ми її вилучити? Ні. Водночас на ці дисципліни також виділяються години в освітніх програмах. Крім того, закон "Про вищу освіту" чітко регламентує обсяг навчального навантаження, зокрема кількість годин, які мають бути передбачені в освітніх програмах, а також мінімальний обсяг самостійної роботи студента на бакалавраті.

Я бачу два шляхи вирішення цього питання. Перший - Міносвіти розробляє чіткі інструкції щодо того, як заклади вищої освіти мають здійснювати перехід на трирічний бакалаврат, зберігаючи якість освіти. Другий - якщо таких чітких інструкцій не буде, а я припускаю, що їх може й не бути, необхідно розширити автономію університетів, щоб вони могли реагувати на ці зміни більш гнучко, без надмірної регламентації, яка сьогодні передбачена законом і підзаконними актами. До цього питання потрібно підійти дуже виважено.

Але якщо таке рішення буде ухвалено, нам доведеться перейти на трирічний бакалаврат навіть без відповідних рекомендацій. Адже в дію вступатимуть ринкові механізми. Якщо сусідній заклад вищої освіти видаватиме такий самий диплом за три роки, а ми - за чотири, куди піде абітурієнт? І до яких наслідків це зрештою призведе?

До речі, ми вже зараз готуємося до 2029 року, коли очікується демографічна яма. Адже пілотні 150 ліцеїв старшої профільної школи випустять своїх перших учнів саме у 2029 році. Це буде лише кілька тисяч випускників, тоді як решта школярів ще навчатиметься за старою програмою. Тобто у 2029 році ми фактично можемо залишитися без достатньої кількості вступників. Як заклади вищої освіти переживатимуть цей рік?

Інше питання: чому запровадження 12-річної школи передбачає додатковий рік навчання наприкінці, а не на початку? Якщо ми говоримо про європейський досвід і враховуємо, що сучасні діти та молодь розвиваються досить швидко, то чому б не починати навчання у школі на рік раніше, а не завершувати його на рік пізніше? У такому разі ми могли б узагалі зняти питання необхідності переходу на трирічний бакалаврат.

Як ви оцінюєте цьогорічну вступну кампанію? Які недоліки вона показала? Що б ви хотіли удосконалити?

Загалом усі вступні кампанії останнім часом є дуже складними для університетів, і ця не стала винятком. Але, враховуючи складність ситуації, я вважаю, що ми провели її досить успішно, хоча могли ще краще.

Ми отримали понад 48 тис. заяв і зарахували 8 742 вступників, що дещо менше, ніж торік. За кількістю зарахованих до магістратури ми посідаємо друге місце в Україні. До аспірантури надійшло на третину більше заяв, ніж минулого року. Зросла кількість зарахованих на економічний факультет, інформаційні технології, філософію та психологію. Крім того, нові програми з квантової теорії поля, математики штучного інтелекту та кіберзахисту одразу набрали 15-50 студентів. Водночас просіла магістратура, а природничі напрями на 88% залежать від державного замовлення. Тому ми пропонуємо захищений мінімум держзамовлення для критично важливих спеціальностей.

Є ще один аспект цього питання. Вступна кампанія тривала до середини вересня, тоді як навчальний рік розпочався 1 вересня. Ті самі працівники, які були залучені до вступної кампанії, з вересня, фактично не маючи часу на відпочинок і підготовку, одразу включилися в навчальний процес. Я вважаю, що потрібно більше враховувати потреби університетів і давати працівникам можливість належним чином підготуватися до початку навчального року. Було б доцільно завершувати вступну кампанію хоча б за два тижні до початку навчального процесу.

У контексті вступної кампанії я хотів би також зауважити, що в умовах війни нам потрібно з більшим розумінням ставитися до дітей. Ідеться, зокрема, про НМТ. Я вважаю, що воно значно складніше за ЗНО: скласти чотири предмети протягом одного періоду часу - це серйозне випробування. Я б попросив тих дорослих, які запропонували такий формат, самим сісти й скласти НМТ. Потрібно поставити себе на місце дітей і зменшити психологічний тиск на них в умовах війни. Хотілося б, щоб чиновники також це відчули й зрозуміли та ставилися до кожного абітурієнта як до власної дитини, яка після повітряних тривог приходить складати іспит.

Усе це потрібно враховувати, якщо ми хочемо, щоб молодь залишалася в Україні. Тому ініціативу президента щодо запровадження "зимової сесії" для дітей, які не змогли подолати пороговий бал НМТ, я вважаю правильною. Також я надав би вступникам право на другу спробу складання тесту. Це дало б змогу розв'язати одразу дві проблеми: тривоги, які зривають тестування, і стрес. Людина, яка знає, що має другий шанс, почуватиметься спокійніше під час тестування і зможе продемонструвати свій реальний рівень знань.

Чи підтримали би ви ідею збільшити вагу атестата та зменшити вагу НМТ/ЗНО під час вступу до закладів вищої освіти? Чи повернення в якомусь форматі до університетських екзаменів?

Не знаю, що робити з атестатом про середню освіту. Я навчався в той час, коли атестат мав вагу. Закінчив школу із золотою медаллю, і це дало мені можливість складати лише один іспит до Університету Шевченка.

Можна дискутувати про об’єктивність шкільного оцінювання, але я вважаю, що результат будь-якої праці має бути оцінений. Якщо ми хочемо, щоб діти справді навчалися у школі, атестат повинен мати певну вагу. Інакше вони готуватимуться виключно до НМТ - саме це ми сьогодні й спостерігаємо. Тому статус шкільного атестата потрібно підвищувати, а от яким саме чином - це вже питання для дискусії.

Щодо повернення до університетських іспитів - однозначно ні. Є ризик, що окремі виші почнуть завищувати оцінки своїм вступникам і чесна конкуренція зникне. Крім того, ми й так уже перевантажили університетську спільноту: сесію завершуємо 1 липня, і відразу після цього починається вступна кампанія. Тому я проти повернення вступних іспитів і співбесід безпосередньо в університетах. НМТ можна критикувати скільки завгодно, але кращої альтернативи наразі немає.

Чи є в КНУ наразі проблема використання вишу для ухилення від мобілізації?

Відповім вам цифрами. На бакалавраті в нас навчаються майже 19 тис. студентів, із них 6 200 - чоловіки, а на денній формі чоловіків віком 25+ лише 72, тобто трохи більше ніж 1%. У магістратурі навчаються понад 6 тис. студентів, із них 2 200 - чоловіки, а на денній формі чоловіків віком 25+ лише 168. В аспірантурі навчаються 1 200 чоловіків, із них понад 800 - віком 25+, але це здобувачі ступеня PhD. Тому скажу відверто: у нашому університеті практично немає такої тенденції. Університет діє виключно в межах закону.

Кожен, хто навчається, має реально навчатися, а кожен, хто працює, - сумлінно працювати. Ми контролюємо відвідуваність і успішність та не допускаємо формального "перебування" в університеті.

Яка наразі в університеті ситуація з укриттями? Чи є можливість проводити навчання офлайн і для якої кількості студентів? Який план на розбудову укриттів?

Скажу відверто: протягом останніх п’яти років системної роботи з облаштування укриттів не проводилося, тому зараз часу обмаль, а зробити потрібно дуже багато. Наразі ми проводимо аудит укриттів у всіх 27 структурних підрозділах і шукаємо додаткові приміщення, які можна облаштувати під укриття. Перевіряємо їхню місткість, вентиляцію, наявність резервного живлення, води, опалення та зв’язку. У Червоному корпусі вже облаштовуємо додаткове укриття: переносимо архів, що дасть змогу звільнити 4–5 аудиторій.

У ідеалі ми хочемо до 1 березня 2027 року власними силами та за підтримки спонсорів зробити укриття максимально придатними й комфортними для навчання, щоб студенти могли безпечно повертатися до аудиторій. Це дозволить організувати навчання для 30% студентів і відновити очний освітній процес у ротаційному форматі. Якщо ж досягти цієї мети не вдасться, то принаймні плануємо проводити сесії наживо.

Міносвіти закликало університети підготувати чергові гуртожитки з теплом, водою та електрикою для студентів, яким нікуди виїхати на зимовий період. Який стан забезпечення гуртожитків?

Ми не залишаємо студентів сам на сам із зимою. До кінця листопада в гуртожитках запрацює швидкісний Wi-Fi. Паралельно закуповуємо меблі, перевіряємо укриття, у низці корпусів уже замінили системи опалення. Разом із партнерами опрацьовуємо проєкт пелетної котельні, щоб тепло було навіть у найскладнішу зиму. Від централізованого опалення ми залежимо від міста і працюємо над цим щодня.

Як ви оцінюєте рівень проблеми з хабарництвом в освітньому процесі в КНУ чи зловживаннями при поселенні в гуртожиток?

Корупція в освіті неприйнятна, тут компромісів немає. Найкращі ліки від неї - цифровізація. Там, де все прозоро, там і чесно: коли рішення ухвалює не людина за зачиненими дверима, а зрозуміла система, просити хабар просто немає за що. Тому працює цифрова приймальня: до керівництва університету можна звернутися напряму, зокрема анонімно, і отримати відповідь. Кожне повідомлення про хабарі чи зловживання ми перевіряємо.

Поселення в гуртожитки має відбуватися за зрозумілими правилами й відкритою чергою, і ми рухаємося до того, щоб воно повністю було онлайн. Так само переводимо в цифру й інші послуги для студентів: менше паперу і менше людського фактора означає менше можливостей для зловживань.

На одній із зустрічей зі студентами вас попросили винести на Вчену раду питання мораторію на передачу землі КНУ під ненавчальні цілі. Ви сказали, що подивиться, чи це передбачено процедурою. За вашої каденції університетській спільноті варто хвилюватися за землі вишу?

Ні, хвилюватися не варто. Але почну з юридичного: університет не є власником ні землі, ні будівель, їхній власник - держава Україна в особі Міністерства освіти і науки, а за університетом вони закріплені на праві управління й користування. Тобто використовувати їх ми можемо лише відповідно до закону, за цільовим призначенням і статутом: для освіти, науки, виховної та соціальної діяльності.

Моя позиція чітка: університетська земля має служити освіті й науці. Пропозицію щодо мораторію ми опрацьовуємо з юристами, щоб рішення було бездоганним з погляду процедури, і за потреби винесемо її на Вчену раду. А незалежний аудит майна, який ми запускаємо, дасть спільноті повну й прозору картину.

Чи не плануєте розглядати питання щодо відкриття внутрішнього дворику Червоного корпусу для усіх бажаючих?

Червоний корпус - символ не лише університету, а й Києва, і ми хочемо, щоб він був відкритим. Водночас діють безпекові обмеження воєнного часу. Ми розглянемо можливість відкривати внутрішній дворик у визначені години чи під час подій, коли це буде безпечно.

Три головні завдання на 2027 рік?

Перше - це повернутися в живе навчання. Друге - активізувати партнерські відносини і почати системну роботу з бізнесом. Третє - цифровізація університету і мінімізація документообігу в паперовому вигляді.