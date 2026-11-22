Керівник єдиного в Україні солевидобувного підприємства ТОВ "Катіон Інвест" Сергій Кондратьєв в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів про готовність до зимового сезону, проєкт фотосепарації за $1,1 млн для виробництва харчової солі, блокування розвитку компанії через корпоративний конфлікт, бажання та шляхи якнайшвидшого його вирішення.

Автор: Дмитро Кошовий

Через корпоративний конфлікт поточні обсяги виробництва значно менше планів, які були на початку 2024 року

-- В інтерв’ю на початку 2024 року ви говорили про те, що "Катіон Інвест" у 2026 році планував вийти на повноцінну промислову розробку Тереблянського родовища та виробляти щомісяця 40 тис. тонн технічної солі, що повністю покрило б потреби Україні в ній. Новини про перший сніг на дорогах вже з’явилися, тож активний сезон для вас починається. Наскільки ви до нього готові та наскільки зможете забезпечити внутрішній попит?

-- Зараз такого обсягу технічної солі, як на початку 2024 року, Україні вже не треба. Загальна потреба України в солі оцінюється у 500 тис. тонн на рік, у тому числі у технічній. Але, на жаль, й такий попит ми цього року забезпечити не зможемо: фактично ми виробляємо близько 3-4 тис. тонн на місяць технічної солі, хоча попит дуже значний.

Імпортна сіль дуже слабо заходить в Україну, тому що основні були поставки дешевої солі були з Єгипту морем. Її возять автомобілями з сусідніх країн, але вона дорожче в рази.

Єдиним українським виробником технічної солі для доріг є ми: Київська область у нас купує, Хмельницька область, Закарпаття, перевали вже посипаються. Ми працюємо і потреба в нашій продукції дуже велика. Покупці задоволені продукцією, єдине що – ми просто більше не можемо дати ринку.

Нагадаю, що ми нормально проходили зимовий сезон 2024/25 року -- чітко все виробили та реалізували з об'ємами, близькими до нинішніх, але спроба зміни директора на початку листопада минулого року нас пошатнула, та й загалом корпоративний конфлікт призвів до того, що поточні обсяги виробництва значно менше тих планів, які були на початку 2024 року.

Щоб зараз давати гарні результати, треба було проінвестувати конвеєр, кабельну продукцію, техніку, людей і таке інше. Але коли постійно йде тиск, ми не встигали фінансувати це все наперед. Фактично підготовку до сезону почали у квітні, зараз працюємо у плановому режимі. Але, на жаль, весь попит не можемо задовільнити виключно тому, що рік тому були не готові, бо під це все потрібна була інфраструктура.

-- Ви згадали про спробу зміни директора на початку листопада минулого року. Цей епізод вже повністю урегульований?

-- Порівняно з тим днем зараз ситуація звичайно краща. Тоді ми прокинулися з тим, що директора просто змінили: у реєстр (ЄДРПОУ) внесли зміни. А на наступний день ця група людей одразу пішла до банку й отримала доступ до рахунків компанії, одразу пішла на родовище. Близько 40 людей вночі приїхали на територію, хотіли зайти. Взагалі ситуація була дуже-дуже складна…

--- Ви тоді були фактично близькі до втрати операційного контролю над компанією?

-- Абсолютно. Олександр Прозур був т.в.о. директора близько місяця. За цей період заробітні плати людям не виплачувалася. Весь колектив звертався до мене, що є закон, будь ласка, плати нам заробітні плати, бо ми відпрацювали, але я фізично не міг. Електроенергія не сплачувалась, родовище фактично зупинилось.

Єдине, що нам відомо про дії нового т.в.о. директора: на наступний день після призначення він пішов до нотаріуса й відчужив спеціальний дозвіл на видобування надр. Ми вважаємо таке відчуження незаконним. Далі він дав інтерв'ю (інтерв’ю вийшло на ресурсі "СтопКор" https://www.stopcor.org/ukr/section-suspilstvo/news-rizik-tehnogennoi-katastrofi-realnij-oleksandr-prozur-pro-blokuvannya-tereblyanskogo-rodovischa-soli-03-12-2025.html).

Потім у грудні мене було відновлено на посаді рішенням антирейдерської комісії Міністерства юстиції, після чого відновився контроль над операційними процесами.

Протягом цього місяця ми просили людей зрозуміти ситуацію, запевняли, що ми працюємо над її вирішенням, закон все-таки є, буде правда. Тому люди залишалися. Коли мене відновили на посаді, знову почалися роботи на родовищі, відвантаження. Але той місяць було дуже важко, і було б ще важче, якби антирейдерська комісія не зробила свою роботу.

Рішення про зміну директора на Прозура базувалося на тому, що колись у 2019 році (а я був назначений директором у 2021 році), нібито був статут, де є можливість наглядовою радою призначати директора. Міністерство юстиції бачить у реєстрі всю історію компанії та її керівні органи, тож бачить і те, хто має право призначати директора, — загальні збори. Це завжди так було.

Позиція опонентів ґрунтується на копії статуту, оригіналів якого, за їхніми словами, не зберіглося. На мою думку, копія без оригіналу не може бути підставою для зміни керівника компанії, а реєстр і Міністерство юстиції бачать іншу, документально підтверджену історію. Саме тому пан Прозур оскаржує рішення Міністерства юстиції в суді. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні його вимог. Відбулося кілька засідань в апеляційній інстанції, призначено нове: суд вислуховує всі сторони й досліджує матеріали.

-- А коли може бути рішення апеляційної інстанції?

-- Наразі рішення немає, тож питання формально залишається відкритим. Але ми впевнені у своїй позиції й розраховуємо, що суд виходитиме з документів, які є в реєстрі.

-- А щодо спецдозволу?

-- Ми одразу почали розбиратися в цій ситуації. Взагалі, зараз є законна можливість продавати спецдозвіл, відчужувати. Але є маленький нюанс, що вартість нашого спецдозволу оцінюється в 1,2 млрд грн, а точніше – 1 млрд 262 млн 320,500 тис. грн. У мене є довідка від агентства "Геоінформ України" (Державне науково-виробниче підприємство "Державний інформаційний геологічний фонд України"), яке монопольно контролює всю геологічну інформацію, це Держгеонадра фактично. Є формула по оцінці, яка йде від запасів корисної копалини. А у нас дуже велике родовище, і промислові запаси великі, тому реальна вартість 1,2 млрд грн. Тож це дуже значний правочин.

Фактично вся кампанія будується навколо цього спецдозволу. Тому що основне – це видобуток. Як бути в ситуації, що ти не можеш видобувати, якщо в тебе немає спецдозволу, але маєш утримувати підземну інфраструктуру у належному стані. Це ж основні засоби компанії, вони нікуди не діваються, наприклад, гірничі капітальні виробки. І тому це страшна ситуація, коли через конфлікт продається спецдозвіл.

Попри це, на наступний день після того, як пана Прозура зробили т.в.о. директора "Катіон Інвест", він, як директор ще й Закарпатської видобувної компанії (ЗВК) із двома спецдозволами, що межують із Тереблянським родовищем, пішов до нотаріуса й оформив відчуження всіх трьох спецдозволів, які належать групі компаній. Ми вважаємо ці дії незаконними, а таку послідовність подій — призначення, нотаріус, відчуження — на мою думку, складно вважати випадковою.

(ЗВК та "Катіон Інвест" мають спільних акціонерів: згідно даним ресурсу YouControl у ЗВК по 50% належить венчурним корпоративним інвестфондам "Ехо" Валентина Кондратьєва, батька Сергія Кондратьєва, та "Юкон" Оксани Омельяненко, тоді як в "Катіон Інвест" Кондратьєв контролює 50%, Омельяненко – 45%, а ще 5% належить Ігору Герею, який колись був мажоритарієм, але потім продав контрольну частку Валентину Кондратьєву – ІФ-У)

Відчуження було оформлено на "Українську торгову палату", компанію з Прилук. Сам пан Прозур близько 14 років був депутатом саме у Прилуках. Чи є тут зв'язок, я стверджувати не можу, але цей збіг, на мою думку, привертає увагу.

І тоді "Українська торгова палата" звертається вже до Держгеонадр з проханням переоформити цей спецдозвіл, тому що пан Прозур його продав. Сам договір продажу вони не показують, а показують лише пакет документів, аби переоформити спецдозвіл. Мене дуже вчасно відновили на посаді, і я зміг зупинити цю процедуру по компанії "Катіон Інвест". Ми вважаємо, що таке відчуження було здійснене без законних підстав.

А по ЗВК директор відчужив два спецдозволи: один з них на воду -- він отримувався, щоб видобувати воду і використовувати її у потребах родовища для гідротехнологічного методу видобутку солі; і ще один -- на сіль, на дослідно-промислову розробку, чотири чи три роки тому отриманий. Цікаво, що один зі спецдозволів ЗВК був придбаний на відкритому аукціоні за понад 4 млн грн. І хоча статут обмежував повноваження директора щодо розміру правочинів, пан Прозур спромігся його відчужити. Це поряд ліцензія, але по тій ліцензії ніхто нічого не робить. У "Закарпатській видобувній компанії" наразі працює дві людини -- директор і бухгалтер. Що заважає пану Прозуру працювати у себе на такому самому спецдозволі, зробити те, що зробив пан Кондратьєв? Ми не знаємо. На мою думку, інтерес тут не у власній розробці, а в доступі до нашого родовища. Це моя оцінка, остаточні висновки мають робити суд і правоохоронні органи.

-- А по спецдозволу йде якась судова справа?

-- Ми подали позов до суду і просили показати цей договір. Може він за 1,2 млрд продав? Тоді ми подумаємо. На що пан Прозур і "Українська торгова палата" відмовилися показувати договір. Суд зобов'язав пана Прозура надати цей договір. Було виконавче провадження по "Українській торговій палаті" і по пану Прозуру, бо вони не виконали рішення суду. Виконавці сказали, що вони зробили все, що могли, пан Прозур відмовився надати, вони не можуть його заставити. Виконавчі провадження були закриті. На мою думку, невиконання рішення суду — це питання, яке має отримати належну правову оцінку. Договору ніхто не бачив.

-- Статус цього договору про продаж спецдозволу зараз який?

-- Чернігівський суд скасував цей договір продажу. Як я розумію з рішення, суд врахував, що договір так і не надали, попри вимоги суду, а виконавчі провадження закінчилися без результату. Це один із ключових моментів. Але пан Прозур оскаржує і це рішення, тож справа теж в апеляції.

Отже, в апеляційній інстанції зараз дві справи, і в обох оскаржує рішення пан Прозур: перша — щодо рішення Міністерства юстиції, друга — щодо скасування договору продажу спецдозволу. Цікаво що відстоює факт продажу саме пан Прозур, а навіть не компанія, яка нібито "купувала" спецдозвіл.

А ще по цьому факту відкрито кримінальне провадження. Там близько шести томів справи. Ми одразу звернулися до поліції, сказали: ми бачимо в цьому ознаки захоплення підприємства та завдання йому збитків. Людина стає директором, відчужує спецдозвіл, а кошти за нього навіть не надходили. Поліція відкрила кримінальну справу, допитала дві особи, які представилися наглядовою радою. Допитали пана Герея, оскільки, за його власними словами на судових засіданнях, саме він вибирав цю наглядову раду.

І одразу наказом на той час першого заступника генерального прокурора пані (Марії) Вдовиченко справа забирається з міста Тячева і віддається Головному управлінню Національної поліції у місті Києві для того, щоб було більш динамічне розслідування. Я можу це казати, тому що ми ознайомлені з матеріалами справи. З того часу пройшов рік, нам не відомо про жодні вручені підозри, і з нашого боку справа не рухається.

Ми три рази зверталися через портал "СтопТиск" до Генеральної прокуратури: а в чому ж справа? Адвокати вважають, що обставини тут доволі зрозумілі. Чому рік справа не рухається, нам невідомо. Ми зверталися в Офіс генерального прокурора, вони забирають справу, дивляться її та віддають назад на поліцію.

Останнє, мабуть, що було у засобах масової інформації, це те, що цією справою зацікавилося Національне антикорупційне бюро України. І в рамках цього йде розслідування і, знову ж таки з засобів масової інформації, що були якісь процесуальні дії по фігурантам цієї справи. Сподіваюся, що це додасть динаміки, бо мені складно пояснити, чому справа так довго стоїть. На мою думку, відчуження спецдозволу вартістю понад 1,2 млрд грн без жодної оплати має отримати належну правову оцінку.

Йде судова та юридична боротьба за контроль над підприємством і родовищем

-- Щоб вже завершити цю конфліктну частину та повернутися до планів виробництва, хотів уточнити, що загалом із корпоративним конфліктом, про який докладно писало профільне видання Nadra.info ще у травні 2024 року? Я так розумію, що є одна справа з паном Гереєм, де він просить суд повернути розподіл часток до стану 75% у нього та 25% у Валентина Кондратьєва. І друга справа -- з пані Омельяненко, але вже кримінальна щодо $500 тис. В якому вони зараз стані?

-- В цілому все узагальнюється однією простою фразою -- на мою думку, йде судова та юридична боротьба за контроль над підприємством і родовищем. Пан Герей заявив, що з ним нібито не розрахувалися і вимагав повернення частки 95%, але програв всі судові справи аж до Верховного суду.

Пані Омельяненко стверджує, що Валентин Кондратьєв мав передати відповідно до домовленості частку їй, а передав фонду, яким вона володіє на 100%. І вона вбачає в цьому підстави для звернення до суду. Взагалі компанія ("Катіон Інвест") мала одномоментно близько 40 справ. Ініціаторами переважної більшості були наші опоненти в цьому корпоративному конфлікті. Це тиск, який постійно створює проблеми, і в якийсь момент ти шукаєш хоч якогось діалогу. На мою думку, це така стратегія перемовин: тиск поєднується з пропозицією домовлятися, а умови при цьому поступово погіршуються.

-- Тобто вони пропонують викупити? Я розумію, що ви директор, тож не зовсім у вашій компетенції коментувати питання власності, але цей конфлікт – коли розподіл часток фактично 50 на 50 -- точно впливає на вашу роботу як директора.

-- Дуже непросто бути директором такої компанії, я вам хочу сказати, тому що я бачу потенціал родовища. Наприклад, ми придбали конвеєр, заплатили 5 мільйонів, і 5 мільйонів мав дати інвестор. А він замість того, щоб дати 5 мільйонів компанії, викуповує борг і подає позов до компанії про банкрутство. На мою думку, це складно назвати партнерським підходом.

-- Це теж історія 2024-го року, здається...

-- Почалося все з того, що в один момент нам просто сказали: ось людина, ви маєте переписати на нього вашу частку. І якщо хочете залишатися, далі працюйте. Цією людиною, як її нам представили, був народний депутат Павло Віталійович Халімон. Власник Валентин Кондратьєв, якому належить 50%, відмовився, і саме з цього моменту, на мою думку, почався тиск на компанію.

-- Це було ще в 2023-му році?

-- Так. Я знаю про цю ситуацію, тому що безпосередньо в усьому цьому з першого дня. Згодом до нас на об'єкт приїхали пан Халімон і пан Прозур, якого ми на той момент не знали. Як мені розповіли працівники, вони розмовляли з колективом, зокрема про те, чи будуть люди працювати без мене. Мене тоді на родовищі не було. Люди відмовилися. Після цього ситуація навколо компанії почала ускладнюватися. Я не роблю категоричних висновків, але хронологія саме така.

Зупинилося зовнішнє фінансування, а компанія на той момент ще не генерувала власних коштів, тож стало дуже складно. Далі податкова шість разів вносила нас до переліку ризикових платників, і щоразу з іншим обґрунтуванням (кожного разу інший критерій): ми надавали пояснення, а нас залишали в переліку вже з іншою підставою. Понад пів року компанія з усім колективом перебувала в цьому статусі. Потім була податкова перевірка з інвентаризацією, за її результатами порушень не виявили, тож до ризикових нас більше не вносили. Рівень адміністративного тиску, на мою думку, був надзвичайно високим.

Справді, я перша людина, яка відчуває цей корпоративний конфлікт, тому найбільше зацікавлений, щоб він вирішився. На мені люди і родовище, і мені потрібно щось з цим робити.

Власник 50%, Валентин Кондратьєв, фінансував проєкт власними коштами, бо це величезний об'єкт, який був недобудований. Щоб він працював, потрібно було створити інфраструктуру, зокрема підземну, підвести логістику й електроенергію.

У той самий період до ризикових віднесли й кілька інших компаній Кондратьєва в різних областях, а згодом і "Катіон Інвест". Це був дуже складний період.

Це дуже важкий шлях з 2023 року. Якщо подивитися на всю послідовність подій — пропозиція переписати частку на сторонню людину, візит до колективу, адміністративний тиск, зміна директора в реєстрі, відчуження трьох спецдозволів, оскарження паном Прозуром рішення Міністерства юстиції та скасування Чернігівським судом договору продажу, яке він також оскаржує, — то, на мою думку, ці дії виглядають узгодженими й спрямованими на отримання контролю над родовищем та створення компанії перешкод. Ми вважаємо відчуження спецдозволів незаконним. Це моя оцінка: остаточно її мають дати суди та правоохоронні органи.

-- Ви бачите якісь перспективи, що цей конфлікт може бути врегулюваний найближчим часом?

- Ні.

-- Може прийде хтось третій, хто запропонує таку ціну, яка задовільнить всіх поточних власників?

-- Нас аналізували, аналізували дуже багато компаній. Вони робили свій due diligence, вивчали нас і робили прямо ось конкретні фінансові пропозиції, де підписуєш угоду, і все. Була пропозиція, де власники віддають більшість та контроль над рішеннями, і заходить великий інвестор, який одразу інвестує $25 млн.

Як директор я працював з усіма цими компаніями, бо якісний due diligence неможливий без директора: саме він має повну картину по збуту, основних засобах і виробництву. За результатами аналізу кожна з них робила власникам конкретну пропозицію.

На всі пропозиції, які надходили від різних компаній, сторона Валентина Кондратьєва була готова погодитися, щоб завершити цей конфлікт і щоб підприємство реально рухалося вперед. Інша сторона не погоджувалася.

Це мій погляд, і я нікого не звинувачую, але, на мою думку, логіка там інша: одна справа продати свої 45% і 5%, і зовсім інша — отримати контроль над компанією і продати вже 100%. Мені здається, що ситуація багато в чому зводиться саме до цього.

Також, відверто, у нас різні можливості. Хто такий Валентин Кондратьєв? А з іншого боку, на мій погляд, є люди з набагато більшим впливом, і мені складно позбутися враження, що це впливає на те, як рухаються окремі провадження. Наприклад, по справі щодо відчуження спецдозволу кілька томів, і вона рік не рухається, а по заявах, які надходили щодо мене, часто було по одному аркушу, і справи відкривалися без видимого предмета.

На мене особисто тиснули, щодо мене відкривали кримінальні провадження. Частину з них уже закрито, бо предмета розгляду не було.

Тому бажання закінчити цю історію справді є. Від цього виграє й держава: це може бути бюджетоутворююче підприємство для Закарпаття. Навіть на нинішньому, невеликому етапі це вже відома історія: з'явилася закарпатська сіль, якої раніше не було. І потенціал великий. Тому конфлікт потрібно вирішити. Для мене найважливіше, щоб підприємство працювало, колектив мав роботу і справа рухалась у нормальному напрямку.

Є проєкт фотосепарації на $1,1 млн

-- Поговоримо тоді про потенціал родовища та виробництва. Що у ваших найближчих планах щодо його реалізації?

-- Є проєкт фотосепарації. Наша сіль за хімічним складом дуже чиста: за нашими аналізами, вміст кальцію (Ca), магнію (Mg) і сульфатів (SO₄) у ній у 3–4 рази нижчий, ніж у солі "Артемсіль». Але фізично вона забруднена: це аргіліт (глина), який має сірий колір. Саме колір і дозволяє його відсікти: фотосепаратор за допомогою датчиків чітко розрізняє чорні частинки й відділяє їх.

Ми провели кілька дослідів і маємо дуже гарні результати. На виході можна отримувати два продукти:

-- харчову кам'яну сіль з високим вмістом хлориду натрію (NaCl);

-- дуже чисту хімічну сіль (близько 98% NaCl) для компаній, які самі виготовляють розсоли. Через низький вміст сульфатів і кальцію теплообмінники в їхніх процесах менше пошкоджуються. Тому для підприємств хімічної галузі, таких як "Карпатнафтахім", рівненський "Азот" чи "Дніпроазот", це дуже цікавий продукт. Цей напрям ми й обрали.

Залишок солі з більшою кількістю домішок після фотосепарації піде на випарювання: з нього виготовлятимемо харчову сіль, зокрема «Екстру» й таблетовану.

-- Коли ви плануєте реалізувати цей проєкт?

-- Якщо корпоративний конфлікт хоча б зупиниться, відійде в сторону, то компанія за рахунок власних коштів зможе це реалізувати у період весна-літо-27.

Зараз ми повністю сконцентровані на тому, щоб видобувати сіль, тому що вся технічна сіль, яка виходить, йде на дорогу. І потреба величезна: до нас звертаються громади, міста, області, а це ще снігу не було. Як завжди, до зими ніхто, на жаль, не підготовлений. Тож ми все, що зараз видобуваємо, реалізуємо для того, щоб задовольнити цей попит.

-- Згідно із вашою звітністю за 2025 рік, із якою я ознайомився у YouControl, станом на початок цього року у "Катіон Інвест" переважно незавершені капітальні інвестиції.

-- Так. Справа в тому, що компанія розвивається виключно за власні кошти. Кошти фонду "Юкон" надавалися як позика, яку потрібно повертати, тому це не інвестиції і не капітал компанії.

Раніше частину техніки на родовищі нам надавала в користування "Закарпатська видобувна компанія" (ЗВК). Нагадаю, що її очолює той самий пан Прозур. Зараз між нами тривають розбіжності щодо цього обладнання, і ЗВК виставляє нам вимоги, зокрема щодо штрафних санкцій. Техніку, яку ЗВК забрала, вона не використовує: частина фактично й досі стоїть за парканом поруч із територією нашої компанії. На мою думку, це не схоже на потребу в техніці, і складно уникнути висновку, що мета цих дій зрозуміла.

-- Ось так просто техніка стоїть під парканом?

-- Так, стоїть за парканом, і перспектив у неї небагато. Можливо, пан Прозур все-таки сподівається розробляти сусіднє з нами родовище, але я дуже сумніваюся. На мою думку, ці дії складно розглядати окремо від загальної ситуації навколо нашої компанії, де були й борг перед інвестором, і позов про банкрутство від Прозура до "Катіон Інвесту", і зміна директора "Катіон Інвест" на т.в.о Прозура. Це моя оцінка, а остаточні висновки мають робити суд і правоохоронні органи

-- У інтерв’ю у лютому 2024 року ви дуже цікаво розповідали про рішення замість вертикальних стовбурів зробити під нахилом два тунелі, щоб якраз вийти на обсяги виробництва по 40 тис. тонн на місяць. На якому зараз етапі виконання цього плану?

-- Родовище справді дуже складне. Зараз багато пишуть, що воно стратегічне, але колись це було чисте поле: трава й пасовище. Стратегічним його робить ідея і людина, яка готова її реалізувати. Таке родовище міг би створити й пан Прозур на спецдозволах ЗВК, які межують з нашим, до того як їх було відчужено. Але починається все з ідеї та бажання щось зробити.

Ідея була в тому, щоб видобувати сіль на Закарпатті. Ми з власником, Валентином Кондратьєвим, 20 років працювали із сіллю. Спершу ми думали про гідротехнологічний метод, тоді ще працювала «Артемсіль». Але коли вона зупинилася, ми зрозуміли, що потрібен саме шахтний метод.

Мені допомагав радник Микола Едуардович Капланець, фахівець із 40-річним досвідом у геологічній галузі. Він запропонував проходити родовище похилими гірничими виробками: вертикальні стволи тоді реалізувати було практично неможливо, бо це дорога процедура, яку виконують компанії з величезним обладнанням, а в умовах активної фази війни ніхто б за це не взявся.

Перевага нашого родовища в тому, що сіль залягає на глибині близько 30 метрів: купол солі підняти до поверхні. Кожне родовище унікальне. В «Артемсолі», наприклад, сіль залягає пластами товщиною 30–50 метрів, а в нас інакше. У кожного родовища свої складнощі й переваги, і моя задача була зрозуміти, як використати ті, що має наше.

Ці стволи капітальні: товщина стін -- це метр бетону й арматурний каркас з кроком 10 сантиметрів з арматури діаметром 32. Це обумовлено геологічними умовами. Фактично це той самий стовбур: по одному видається порода на поверхню, по іншому подається повітря. Перевага ще й у тому, що вертикальний ствол має скіп із власною вагою, а ми можемо видавати сіль конвеєром, і в стволи може заїжджати техніка.

Ми зупинилися на цьому варіанті, почали роботи й зустріли сіль із точністю до метра там, де планували. Рівень підготовки справді був високим. Зараз це повноцінний видобуток, нехай і з невеликим обсягом. Коли буде більше підземної інфраструктури й логістики, видобуток стане зовсім іншим. Це приклад того, що не варто боятися рухатися до мети й мрії.

Родовище має великий потенціал для переробки й експорту: ми логістично близькі до Європи. Коли буде забезпечений внутрішній попит, це може бути досить гарна експортна історія. На мою думку, на європейському ринку є попит на сіль. Найбільший виробник у Європі — німецька K+S Agricultural & Minerals. Я вів з ними розмови, і вони виявляли інтерес до закупівлі нашої продукції для європейського ринку, зокрема розглядали можливість довгострокового контракту».

-- Тобто по собівартості ви готові конкурувати з сіллю K+S Agricultural & Minerals, яка є основним постачальником в Європі?

-- Абсолютно. Але собівартість у гірничовидобувній галузі – це об'єм видобутків. Це найбільший фактор. Те, що ми маємо зараз робити – це збільшувати об'єм видобутку для того, щоб зменшувати собівартість.

Горизонт планування — пів року, але запаси на століття

-- Які плани у вас на наступний рік? Якщо зараз 3-4 тис. тонн на місяць, то скільки буде наступного року?

-- Зараз ситуація така, що я скоротив період планування до півроку: чим більше невідомих факторів, тим коротший горизонт. Є багато невирішених питань, зокрема судових. На мою думку, окремі з них абсурдні, але ж остаточне рішення завжди за судом. І якщо раптом результат буде неочікуваним, скажімо, 1 грудня пан Прозур опиниться на родовищі й скаже колективу «дякую, до побачення», то що б я не планував, на шість місяців чи на рік, усе закінчиться, не почавшись.

Тому планую так: високий сезон по технічній солі ми проходимо до березня–квітня. Уже зараз ми отримуємо пропозиції й запити на довгострокові контракти на рік. Є області, які зацікавлені купувати дешевшу сіль. Єдина умова: постачати її потрібно цілий рік. Але тоді вони можуть отримати свої об’єми суттєво дешевше, ніж купують імпортну. Для нас, як для виробника, це також зручно, бо дозволяє виробляти планово.

Тому моя основна задача зараз — укласти ці річні договори, щоб ми працювали без зупинок.

Якщо все складеться добре, я планую реалізувати фотосепарацію: чим більше ми переробляємо продукції, тим більша додана вартість. Технічна сіль має одну ціну, а харчова сіль на ринку зараз доходить до 10 тис. грн за тонну.

- А ціна на технічну сіль зараз яка на початку сезону?

– Ціни на ринку різні, але імпортна сіль помітно дорожча за нашу. До того ж у вартості сильно важить доставка: сіль возити — як пісок возити. Сам матеріал коштує недорого, а транспорт доволі дорогий.

Ми завжди намагалися тримати ціни на розумному рівні, щоб не було спекуляції. Для харчової солі ми також маємо запас по ціні відносно ринку. А в період високого попиту, коли звертаються області, ми намагаємося знайти для них обсяги й відвантажувати першочергово кінцевим споживачам, особливо тим, хто працює за бюджетні кошти.

-- Якщо вдасться запустити модуль фотосепарування, то про які обсяги виробництва йде мова?

-- За нашими планами на рік: 60 тис. тонн збагаченої кам'яної солі, зокрема хімічно чистої, 20 тис. тонн кухонної харчової й ще 60 тис. тонн технічної солі для доріг. Разом це близько 140 тис. тонн; ще до 60 тис. тонн вакуум-виварної "Екстри" додається на останньому етапі проєкту.

-- А скільки коштує цей модуль?

-- Щоб реалізувати його потрібно близько $1,1 млн: декілька рядів фотосепараторів, бо завантаження й сіль у нас вже є. Але далі воно ще за собою тягне інвестиції, бо якщо ми покращимо якість однієї солі, погіршується якість іншої. Й ця погана сіль йде на розчинення, тож треба блок розчинення солі і насичених розсолів.

Продукція насичених розсолів може використовуватися для виробництва гіпохлориту. Багато виробників купують саме розсоли для доріг -- для виробництва того самого гіпохлориту, для виробництва соляної кислоти. "Карпатнафтохім", коли працював, брав сіль і робив з неї ропу. Тобто фактично це свій ринок. І плюс з цієї ропи можна робити чисту, випарену, вакуум-виварну "Екстру" і таблетовану сіль.

Ми продовжуємо розвивати підприємство: добудовуємо, купуємо техніку потрібну для цього. Але у нас є обмеження в коштах, бо значну частину ресурсів доводиться витрачати на вирішення конфліктних питань. Тому реалізація інвестиційних планів іде складніше й довше. Якби корпоративний конфлікт було врегульовано, ми могли б реалізувати їх протягом року–півтора: сіль уже є, компанія працює й генерує прибуток.

Загалом для компанії та проєкту було потрібно початкові інвестиції близько 25 млн доларів. Це весь комплекс робіт і всі модулі, які дозволили б виробляти широкий спектр продукції, зокрема соляні блоки: суцільні блоки розміром 20 на 20 на 40 см, для чого є спеціальна кам'яно-різальна машина. Це унікальний продукт, і в Європі він цінується дуже високо.

-- Ваше родовище для цього підходить? Я чомусь уявляв, що якщо глина перемішана із сіллю, то вам складно таку продукцію виробляти.

-- На родовищі зараз -- це все сіль. Вона просто трішки більше або менше забруднена. Але скрізь сіль. Це тунелі на кілометри, де стіни з солі, стеля з солі -- абсолютно все сіль. І в цьому унікальність, що родовище велике, і ми можемо працювати на різних поверхах. Запроєктовано чотири поверхи, камери висотою по тридцять метрів. Для розуміння, у нас запроектована одна панель з довжиною камер по 250 м та висотою 30 м.

-- Тобто з часом ви як і на "Артемсолі" зможете концерти проводити або футбольні матчі?

- Так, так. Ми також дуже хочемо, щоб воно використовувалось для лікування астматичних проблем.

Але був запроєктований один обсяг інвестицій, а проінвестований абсолютно інший.

-- Я дивився в балансі минулого року, сумарні інвестиції виходять близько 80 млн грн, якщо брати основні активи плюс незавершене будівництво.

-- Так. Це сумарні кошти, які було залучено у компанію, і здебільшого це були позики: власники, Кондратьєв і Омельяненко надали їх загалом на приблизно 80 млн грн. Герей взагалі не фінансував проект. Тож ви бачите різницю між початковими 25 млн доларів, потрібними на повний комплекс, і тими коштами, за рахунок яких нам реально вдалося запустити родовище. За такі, власне, невеликі гроші проєкт вдалося реалізувати.

Далі вже рішення за власниками. Ми бачимо, що сіль продається і потенціал реальний. Головний етап, тобто переконатися, що продукція користуватиметься попитом, ми пройшли. Були сумніви: сіль чорна, є «Артемсіль», імпорт заходив… Тепер ми маємо сіль із собівартістю, ринок, колектив і чіткі перспективи. Наступний крок — власники мають сказати: ось 40 млн грн, будуйте, будь ласка, модуль фотосепарації, ось кошти і давай запустимо додаткові модулі по "Солі для тваринництва" та соляним блокам, і т.і.

-- Я подивився, що в минулому році "Катіон Інвест" вже вийшов на чистий прибуток 19 млн грн, який, як я розумію, і є вашим основним інвестиційним джерелом. В цьому році ви теж зберігаєте прибуткову діяльність?

-- Так, це джерело інвестицій. Цього року, мені здається, прибуток може бути трохи кращим.

Ви б бачили щасливе обличчя мого головного інженера, коли на об'єкт приїздить все нове і нове обладнання. Він живе цим так само, як і я, бо для головного інженера основна задача — щоб усе працювало. А коли працює, то й шахтарі мають роботу. Натомість зміна директора — це загроза втрати робочого місця й заробітної плати, і постраждають сім'ї. Ми зараз активно набираємо людей: до нас їдуть шахтарі з Павлограду й Кривого Рогу, де ситуація зараз дуже важка. Ми надаємо житло, гідну заробітну плату та бронювання працівників відповідно до закону, адже наше підприємство має статус критично важливого.

- Скільки зараз людей у вас працює?

-- Близько 40. Але маємо вже техніку для того, щоб ми пройшли ще 200-300 м без додаткових капітальних інвестицій. А за рахунок цього зможемо дивитися ще далі. І якщо так справи будуть йти, то справді візьмемося за реалізацію фотосепарації.

-- Якщо все ж таки корпоративний конфлікт вдасться вирішити, коли ви зможете вийти на виробництво 400 тис. тонн солі на рік, про яке ви говорили у лютому 2024 року як план на 2026 рік?

-- Ми наразі орієнтуємось на вихід на близько 140 тис. тонн на рік до 2029 року, а на завершальному етапі реалізації проєкту додається ще близько 60 тис. тонн вакуум-виварної солі «Екстра». Ринок технічної солі сильно впав, тож 400 тис. тонн технічної солі просто не будуть реалізовані. Основні обсяги розподіляються так: приблизно 60 тис. тонн технічної дорожньої солі, 60 тис. тонн збагаченої кам'яної солі (зокрема фотосепарованої, з різним рівнем збагачення) і 20 тис. тонн кухонної харчової солі.

Вихід на ці обсяги ми розраховуємо поступово: близько 100 тис. тонн у 2027 році, понад 120 тис. у 2028-му й 140 тис. до 2029 року. Вакуум-виварна сіль — це окремий високотехнологічний напрям: зовсім інша технологія, де з чистого розсолу йде випарювання. Для неї потрібні градирні та окрема інфраструктура охолодження води. Турецька або німецька технологія випарювання займає близько року–півтора. Компанії, які нас аналізували й мають значні людські та фінансові ресурси, оцінювали реалізацію цього напряму з нашого стану приблизно у півтора–два роки. Тому ми й виносимо його на останній етап. Усе це розраховано, оцінено, ризики проаналізовано.

Один із основних ризиків — це корпоративний конфлікт, де є різні позиції щодо подальших кроків.

-- Подальші перспективи нарощення виробництва – це вже експорт, про який ви говорили?

-- Так. Бо вище ми говоримо саме за український ринок.

Експорт, теоретично, це, можливо, половина цього об'єму. Тобто це також великий ринок.

Потенційно саме родовище, підземна інфраструктура і шахта можуть реалізувати по видобутку 500 тис. тонн на рік. Так було запроєктовано спочатку. А як вже ти будеш її переробляти, це окреме питання: Хочеш більше фотосепарованої -- став більше фотосепараторів, а, можливо, потрібно буде більше розсолів, щоб робити соляну кислоту чи гіпохлорит, чи соду. В Польщі всі заводи, які виробляють сіль, виробляють і бікарбонат. В Румунії вони виробляють кальциновану соду. Тобто це хімічна база для розвитку із запасами на 100 років.

Тобто є з чим працювати, але реально потрібно закінчити цей конфлікт.

Агентство "Інтерфакс-Україна" готово висвітлити позицію іншої сторони корпоративного конфлікту у разі бажання його прокоментувати