Потенціал статистики недорозкритий і недовикористаний – Макарчук про свою відставку та майбутнє держстатистики

Кабінет міністрів у середу ввечері задовільнив заяву голови Державної служби статистики Арсена Макарчука про відставку. Зранку він дав інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Автор: Дмитро Кошовий



– Чому ви вирішили подати у відставку? Наскільки це пов'язано з тим, що з уряду влітку цього року був звільнений Михайло Федоров, за часів керівництва якого у Мінцифри ви очолили Держстат у 2024 році?

– Це моє рішення. Зразу хочу чітко зазначити, що йдеться не про якийсь політичний тиск: про те, що мене викликали, попросили написати заяву чи щось подібне. Це абсолютно моє рішення, до якого мене ніхто не підштовхував.

Я не можу сказати, що є щось одне конкретно, що стало поворотним моментом; на прийняття цього рішення вплинула велика кількість факторів.

Давайте озирнемося на 20 місяців назад, коли я почав працювати головою Державної служби статистики. Конфігурація уряду та місце Держстату в ній були іншими. Тоді нашу роботу координував віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Ми активно взаємодіяли з командою Мінцифри, об'єднували ресурси та спільно реалізовували ініціативи. Підтримка члена уряду допомагала просувати необхідні зміни, адже для інституційної реформи така підтримка багато важить.

Наші відносини з Михайлом завжди були робочими. Ще під час моєї роботи в Національному банку ми перетиналися з ним і його командою з професійних питань. У такому форматі співпраця продовжилася й у Держстаті. Після його переходу до Міністерства оборони він зосередився на інших завданнях, а я продовжив працювати з іншими членами уряду більш автономно.

Цього року відбулися й інші зміни, які вплинули на підпорядкування та роботу Держстату. Ми перейшли під безпосередню координацію прем'єр-міністра України. Цей процес тривав близько двох місяців. Водночас питання реформи державної статистики було віднесено до сфери відповідальності першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики. Тобто, формат нашої взаємодії з урядом змінився. Уже не було тієї щоденної робочої взаємодії з профільним членом уряду, яка раніше допомагала обговорювати й просувати ініціативи.

Ми продовжили працювати як самостійний центральний орган виконавчої влади. Це дало можливість більше зосередитися на внутрішніх завданнях і проєктах. Водночас значна частина рішень, необхідних для подальшої реформи, залежить від уряду. Тому для нас важливо мати постійний робочий контакт і підтримку в їхньому просуванні. Після цих змін таку взаємодію довелося вибудовувати заново.

Разом з тим, втрату доступу до ресурсів та інструментів, які були в нас в 2025 році, ми замінили, в першу чергу, розширенням наших міжнародних партнерств. Ми започаткували у цьому році новий проєкт EU4Statistics на майже EUR7 млн на наступні три роки, який спрямований на розвиток і переведення офіційної статистики до європейських вимог. Цього року, думаю, ми почнемо ще один проєкт з Європейською Комісією, який називається Stat-EAST та також допоможе нам євроінтегруватися.

Окрім того, маємо намір започаткувати проєкт зі Світовим банком. Зараз переговори вже на завершальній стадії: ми надіслали до Кабінету міністрів необхідний пакет документів для того, щоб заручитися їхньою підтримкою в підписанні грантової угоди зі Світовим банком на $5 млн також на наступні три роки.

Разом з тим, питання операційної діяльності залишаються доволі складними. Найбільша проблема, відверто, – це заробітні плати: ми неконкурентні за зарплатами на ринку; вони не дозволяють нам надійно утримувати і розвивати наш персонал і є потужним демотивуючим фактором. На жаль, на відміну від європейської практики, на зарплати можуть бути спрямовані лише кошти державного бюджету. А бюджет 2026-го року, попри двозначну інфляцію за два роки, був таким самим, як бюджет 2025-го, з урахуванням секвестру, який відбувся у 2025-му році. В проєкті бюджету наступного року ми маємо цифру, яка більша приблизно на 50%. Це виглядає обнадійливо, але треба дочекатися прийнятого бюджету.



– А яка зараз середня зарплата в Держстаті?

– Із урахуванням всіх надбавок, середня температура по лікарні – близько 34 тис. грн. Це включає і зарплати керівників, які мають десятки років стажу на державній службі, і зарплати молодих фахівців. Але, наприклад, оклад головного спеціаліста становить 15-18 тис. грн. Згідно із законом про державну службу, може бути надбавка в розмірі до 30% за вислугу років, невелика надбавка за ранг – від 100 грн до 1000 грн та премія до 30% від посадового окладу. Але наш бюджет такий, що цього року максимум виходило 20-22%,

Ще одним фактором, який вплинув на моє рішення про відставку, була пропозиція застосувати свої навички в іншому відповідальному для нашої держави полі. Я її прийняв, але поки що не буду розкривати більше деталей. Сподіваюся, що зможу зробити це пізніше.



– Може хоч напрямок назвете? Зараз дуже багато фахівців йдуть у miltech. Або може мова про повернення у фінсектор?

– Наразі не готовий говорити детальніше.



– Чи намагалися ви цими болями поділитися перед тим, як подати заяву про відставку, з першим віцепрем'єр-міністром – міністром енергетики Денисом Шмигалем чи прем'єр-міністром Сергієм Корецьким?

– Давайте будемо дуже відвертими і реалістичними: і для прем'єр-міністра, і для першого віцепрем'єр-міністра зараз є дуже важливі й пріоритетні завдання, пов'язані з виживанням країни найтяжчої зими, яка в нас уже на порозі, підготовкою до неї та забезпеченням обороноздатності країни протягом цього періоду. І я повністю з державницької точки зору визнаю, що це головний пріоритет зараз для уряду і для держави в цілому – забезпечення обороноздатності та фокус на продовженні функціонування всіх систем, які стосуються соціального забезпечення, роботи будь-якої інфраструктури: енергетичної, транспортної тощо. Ставлячи себе на їхнє місце, я визнаю, що питання статистики було б не на перших місцях у переліку пріоритетів.

Я працюю з багатьма членами уряду, заручався їхньою підтримкою. Ми насправді маємо хороші робочі зв'язки. Більшість точкових питань, які піднімалися перед урядом, були позитивно розв'язані на нашу користь, за що я дуже вдячний і поточній команді, і попередній команді прем'єр-міністра Свириденко, яка також підтримувала нас в міру можливостей. Просто наразі є набагато пріоритетніші завдання, які змінюють фокус їхньої ваги.



– Ви вже повідомили про ваші відставку міжнародних партнерів?

– Так, у середу зранку я говорив із генеральною директоркою Євростату пані Маріаною Коцевою та повідомив їй, що закінчую роботу в Держстаті.

Я запевнив пані Маріану у продовженні того курсу, яким ми рухаємося, і тих ініціатив, які ми реалізовуємо. Вона, своєю чергою, запевнила мене, що наша співпраця продовжиться: вона готова співпрацювати з виконуючим обов'язки голови Державної служби статистики.

Так само ми обговорили, що призначення наступного голови Держстату має відбутися за результатами відкритого конкурсу, як це передбачено законом "Про державну службу", відповідні зміни до якого 9 листопада президент підписав, та законом "Про офіційну статистику". Буде відкритий конкурс, який базуватиметься на професійних критеріях. Відповідно, Україна відповідатиме очікуванням Європейської Комісії щодо дотримання вимог її регламенту про статистику в частині професійної незалежності і професійної придатності голови Державної служби статистики.

Підсумовуючи, ми домовилися продовжувати комунікацію. Пані Маріана запропонувала зробити дзвінок з виконуючим обов'язки, щоб запевнити його в підтримці. Я готовий допомогти забезпечити плавну передачу всіх напрямів роботи моєму наступнику, як у статусі виконуючої обов'язки, так і у статусі особи, яка обіймає цю позицію на постійній основі. Тому що я вболіваю за цю інституцію, є великим фанатом державної статистики й щиро вірю, що потенціал статистики недорозкритий і недовикористаний, а відповідно переконаний, що робота має продовжитися. Від успіху державної статистики залежить дуже багато, як щодо нашої євроінтеграції, так і щодо повоєнного відновлення. Тож робитиму все можливе, щоб інституція не лише продовжила працювати добре, а й, можливо, навіть краще і швидше, ніж останні роки.



– Тобто якщо вам запропонують посаду радника керівника Держстату, ви погодитесь?

– Так, із задоволенням. Але готовий допомагати і без якихось посад.



– Які поради ви залишите у конверті для свого наступника?

– Ми завершимо разом із командою до кінця цього тижня Transition Book, яку я залишу у себе на столі для наступника, де буде зріз усього, що ми робимо станом на зараз, та що треба зробити в першу чергу. З відомого анекдоту про три конверти це будуть перший і другий конверти, покликані забезпечити безшовний перехід і підтримку продовження всіх ініціатив. Думаю, що якусь частину цієї Transition Book ми зробимо публічною і таким чином також підведемо певний підсумок.



– Які досягнення вважаєте найбільш важливими на посту голови Держстату?

– Я вже казав, що 20 місяців тому ми були в зовсім іншій ситуації: діяв закон про захист інтересів суб'єктів подання звітності, який робив статистичну звітність добровільною. Це дуже часто не дозволяло нам належним чином розрахувати показники якості через брак вхідної інформації. Також були припинені обстеження домогосподарств. Тож зміни до цього закону стали суттєвим зсувом вперед, який я вважаю не своєю особистою, а командною перемогою, адже ми не лише перезапустили звітність та відновили виробництво показників офіційної статистики, а і закликали юридичних осіб прозвітувати за ті періоди, за які звітність вони не подавали. Завдяки тому, що 84% юридичних осіб надали всю звітність, яка вимагалася, ми змогли розрахувати показники за 2022-2025 роки. Зрозуміло, що прогалина у офіційній статистиці, яка сформувалася протягом цих трьох років, не могла бути повністю заповнена, тому що, наприклад, в обстеженнях домогосподарств заднім числом зібрати інформацію неможливо.

Втім, саме по собі відновлення обстеження домогосподарств я також вважаю чудовим результатом. В грудні минулого року ми відновили перше, а протягом цього року вже провели всі чотири обстеження: бюджетів домогосподарства (ОБД), робочої сили (ОРС), доходів і умов життя за європейською методологією (EU-SILC) та сільськогосподарської діяльності домогосподарств.

Ми почали оприлюднювати перші результати в вересні, наступні будуть у другій половині листопада. Ми хочемо оприлюднити ще більше даних – все, що в нас буде за підсумками раундів ОБД і ОРС, які відбулися з кінця минулого – на початку цього року.

Окрім того за підтримки ЮНІСЕФ ми вперше з 2012 року провели в Україні мультиіндикаторне кластерне обстеження домогосподарств (MICS) – сьомий раунд: обстежили 16 тисяч домогосподарств. Оприлюднили перші результати влітку, а в жовтні – повні. Це перше таке комплексне дослідження в умовах повномасштабної війни, яке показало, що навіть в таких умовах проводити обстеження домогосподарств можна і треба. До речі, по MICS ми у березні отримали відзнаку від ЮНІСЕФ, що провели його в таких екстремальних умовах.

Серед інших досягнень – продовження цифровізації. Минулого року ми презентували новий портал офіційної статистики, нові інструменти роботи з офіційною статистикою – це і наша LLM-СтатGPT, і дашборди, які ми зробили для всіх основних розділів статистики, і сторінка основних показників України, яку ми презентували вже в цьому листопаді.

Згадаю також євроінтеграцію. Ми забезпечили і постійно розширюємо обсяг даних, які передаються до Євростату. На Євростаті в їхньому банку даних з'явилися показники України. Це 100 наборів даних минулого року, цього року вже близько 150 й до кінця року буде ще більше. Міжнародні проєкти, про які я згадував, дуже допомагають нам привести нашу статистику у відповідність до європейських вимог.

В червні відкрився перший переговорний кластер, до якого належить переговорний розділ "Статистика" і ми отримали наші closing benchmarks (критерії закриття переговорів), тож чітко розуміємо, що треба забезпечити для виконання наших зобов'язань перед Євростатом. Ми рухаємося туди великими кроками.

Буквально вчора (ред. 10 листопада) Рахункова палата схвалила звіт за результатами аудиту нашої роботи з адаптації державної статистики до стандартів ЄС. Це важлива подія, бо ми отримали незалежну оцінку змін, які впроваджували протягом останніх років. Це і гармонізація статистики з вимогами ЄС, і нарощення передачі даних до Євростату, цифровізація статистичного виробництва, використання адміністративних джерел. Звісно, попереду ще багато роботу, але важливо, що результати зафіксовані не лише нами, а й зовнішнім аудитом, який, до речі, у своїх висновках перегукується з нещодавно опублікованим звітом Єврокомісії.

Окрім того велика робота, яку не було видно зовнішньому спостерігачу, відбувалася і продовжує відбуватися під капотом. Наразі триває цифрова трансформація, розвиток нової системи статистичного виробництва SIGMA, в якій ми вже реалізували перші статистичні спостереження. В нас є план, яким ми рухаємось: до кінця цього року реалізуємо ще кілька спостережень, наступного року прискорюватимемося і зможемо зробити ще більше статистичних спостережень більш ефективними і менш витратними з точки зору часу, ресурсів, які витрачаються на здійснення статистики.

Підсумовуючи, ми забезпечили, як мені хочеться вірити, високоінституційну спроможність нашої команди, спрямованої на цифрову трансформацію і підтримку основних функцій роботи Держстату. Провели колосальну роботу щодо переведення статистичних спостережень у нову систему. Цього не помітно зовні, але це закладає фундамент для швидких змін в майбутньому і нашої більшої гнучкості в орієнтації на клієнта.

Тому я переконаний, що наступному керівнику Держстату буде легше, ніж мені, тому що є вже велика база напрацювань, яка буде приносити результати, мені здається, вже в найближчий час.



– Уточню щодо євроінтеграції. Україна раніше заявляла про наміри вже до кінця 2027 року виконати всі closing benchmarks. У сфері статистики це можливо?

– Об'єктивно виконання наших бенчмарків у 2027-му році неможливе. Поясню чому. В нас є два closing benchmarks, й перший та, напевно, основний – передати до Євростату набори даних щодо макроекономіки – це ВВП, ВНД і статистика державних фінансів. Статистика державних фінансів – це абсолютно нове поле, нова сфера статистичної діяльності, якої в Держстаті не було раніше. Вона розраховувалася Міністерством фінансів відповідно до методології Міжнародного валютного фонду для цілей звітності перед МВФ. У 2024 році було прийнято рішення, що розрахунок відповідно до вимог Європейського Союзу здійснюватиме Державна служба статистики. Тож це зараз наш основний фокус. Ще минулого року ми почали рух в цьому напрямку, але через ряд причин, які були пов'язані і зі змінами підпорядкування, і зі змінами уряду, ми спромоглися створити підрозділ статистики державних фінансів тільки в вересні цього року. У нас уже є фахівці, які працюють у цьому підрозділі. Мені здається, що ми змогли залучити найкращих, хоча таких експертів насправді небагато в країні.

Зараз ми знаходимося в ситуації, коли вже чітко розуміємо методологічні засади, але в нас досі не налагоджено отримання даних від розпорядників адміністративних даних, необхідних для розрахунку цих статистичних показників. Ми активно працюємо над цим і, я думаю, що це буде успішно налагоджено, але дія "в межах і в спосіб" призведе до того, що це займе деякий час. Найпроблемніше зараз місце, на мою думку, полягає в тому, що самі адміністративні дані, які ми можемо збирати в їхніх розпорядників, не відповідають вимогам тієї статистики, яку ми маємо розрахувати. Банально, у Міністерства фінансів немає даних щодо місцевих фінансів у тих розрізах, які нам необхідні, щоб розрахувати статистику. Зараз ситуація виглядає так, що нам необхідно буде вносити зміни до бюджетного законодавства, що також буде тривалим процесом, як і реалізація цих змін на рівні розпорядників даних до того, як вони почнуть нам їх надавати.

На сам кінець варто сказати, що і на стороні Євростату підтвердження виконання самого бенчмарку займатиме, за оцінкою самого Євростату, близько 9 місяців. Тобто, навіть якщо ми могли б надати дані, припустимо, в кінці наступного року, то лише у кінці третього кварталу 2028-го року ми зможемо отримати підтвердження від Євростату, що вони підтверджують виконання нами цих бенчмарків.

Тому, як неможливо народити дев'яти жінкам дитину за один місяць, і прискорити виконання бенчмарків додатковими ресурсами майже неможливо.



– Але у 2028 році виконати їх реалістично?

– Так. Станом на зараз ми плануємо, що зможемо це зробити у другій половині 2028 року.



– Які є найбільші розчарування за ці 20 місяців: що планували, але так і не вдалося зробити?

– Найбільше шкодую, що не вдалося зберегти темп наших реформ, темп нашого розвитку. Це те, що насправді дуже сильно гнітить. Я переконаний, що все, що ми задумували, буде реалізовано, але за відсутності цієї синергії, про яку я казав вище, речі, які можна було б зробити за 1,5-2 роки, займуть 5-7 років. Ми продовжуємо рухатися, не від чого не відмовилися, але наразі темп руху суттєво знизився, і саме це є тією основною невдачею, яку я вважаю своєю.



– У нашому першому інтерв'ю після вашого призначення ви говорили про плани оновити статистичні дані щодо кількості населення. Наскільки я розумію, ви таки їх оновили, але не оприлюднюєте. Тож на сторінці основних показників Україні й досі значиться 41 млн, хоча директорка Інституту демографії та досліджень якості життя ім.Птухи Елла Лібанова каже про 29 млн +/- 300 тис.

– Моя особиста позиція, що демографічні дані завжди актуальні і потрібні не лише для задоволення суспільного інтересу, але і для планування діяльності держави та спілкування з нашими міжнародними партнерами. Якщо державні органи та органи місцевого самоврядування закладають у свої стратегії оцінки чисельності населення, які були справедливими на 2022 рік, це суттєво впливає на якість їхніх рішень. Та й на багато інших речей це також впливає.

Наприклад, ми мали розмову з мобільними операторами кілька тижнів назад, які за ліцензійними вимогами мають забезпечити покриття населених пунктів з населенням понад 2 тис. людей. Але виникає запитання – на яку дати брати оцінку чисельності населення?

Від оцінки чисельності населення, а так само від коефіцієнтів на душу населення залежить й перебування України в тій чи іншій категорії країн, бо ВПП на душу населення дуже поширений показник такої класифікації. Це мова і про можливість претендувати на певні проекти міжнародної допомоги так і про розрахунки внесків країн у певні міжнародні організації.

Але разом з тим справедливо і те, що в умовах повномасштабного вторгнення ці дані є чутливими, як з точки зору оцінки нашої обороноздатності та мобілізаційного потенціалу, так і кращого розуміння ворогом, наприклад, наших більш болючих місць з інфраструктурної точки зору, з соціальної точки зору. Ці цифри є чутливими й з точки зору можливості їх використати для інформаційно-психологічних спецоперацій.

Тож в умовах воєнного стану урядом наразі прийнято рішення ці дані не розкривати, але ми сподіваємося, що буде знайдений певний консенсус: наприклад, щодо розкриття цих даних в розрізі країни загалом, але не в розрізі регіонів. Дуже хочеться знайти цей баланс між чутливістю, сенситивністю цієї інформації і інтересом та потребами в її розкритті.



– Ви ще говорили про плани активного розвитку регіональної статистики.

– Так, ми цього року започаткували проєкт "Статистика громад" і зараз його активно ведемо, плідно співпрацюємо із Міністерством регіонального розвитку, яке очолює пан Віталій Безгін: створили спільну робочу групу. У листопаді буде вже третій захід з цього приводу, де ми разом із партнерами представляємо проміжні результати, і незабаром будуть ще більші досягнення. Мені здається, що статистика на рівні громад має більш практичне, прикладне застосування для людей: вони швидше відчуватимуть ефект від рішень, які приймаються на основі статистичних даних. Тобто трансмісійний механізм набагато коротший. Тому ми ставимо собі за мету не лише виробляти показники на загальнодержавному рівні, а й зробити їх доступними, наскільки це можливо, у розрізі кожної територіальної громади. Це зараз один із наших головних пріоритетів.



– У нещодавньому інтерв'ю агентству голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа говорила, що дуже не вистачає цієї статистики громад, щоб ефективніше розподіляти державні фінанси.

– Це потрібно буквально всім й, в першу чергу, самим громадам. Але не тільки для державного управління, але й, наприклад, для бізнесу, для інвесторів, які для інвестицій обиратимуть громаду, яка буде найкращою з точки зору наявності відповідних ресурсів та можливостей. Це також потрібно нашим міжнародним партнерам для кращого розуміння нас, як держави.



– Запитання про штучний інтелект (ШІ, AI). Ви зробили значну ставку на його використання у роботі із статистичними даними, у тому числі й в їх представленні. Наскільки ця ставка себе виправдала? Бо я досі іноді чую скарги, що на старому сайті Держстату було знайти дані.

– Давайте подивимось на цю ситуацію з кількох точок зору. По-перше, з точки зору користувачів, які працюють зі статистичними показниками. Минулого року ми презентували StatGPT, який має в режимі текстового чату надавати дані на запит користувачів. Зараз в нас 155 користувачів StatGPT на день, що є непоганим показником, враховуючи, що цей доступ потребує попередньої авторизації для безпеки. Більше того, ми працюємо зараз над розвитком цього продукту, тому що переконані, що його потенціал може бути більш розкритим. Зокрема, щоб, можливо, надавати доступ не лише до даних, а й до методології розрахунку того чи іншого показника.

Ми також плануємо використати ШІ для спрощення переходу України з 1 січня 2027 року на нову Класифікацію видів економічної діяльності NACE 2.1-UA. Хочемо навчити StatGPT надавати консультації щодо використання перехідних таблиць та нових кодів в залежності від видів діяльності підприємства.

Тож все ще ставимо на це ставку і розвиваємо цей інструмент: будемо робити його кращим, розумнішим, доступнішим.

Разом з тим, це не єдиний інструмент доступу до даних, і ми постійно працюємо, щоб удосконалювати й інші можливості. Це банк даних, який орієнтований, передусім, на експертів і на машинну інтеграцію, на інтеграцію через інтерфейси API для прямого доступу до наборів даних.

Це також дашборди, які ми зробили для 80 основних наборів даних, та основні показники країни, про які ми вже сьогодні говорили.

Також плануємо додати доступ до статистики МВФ та Євростату. До речі, МВФ – це другий статистичний офіс, який використовує StatGPT у своїй роботі, тож ми обговорили з ними інтеграцію наших даних до їхнього StatGPT. Невдовзі, я думаю, запровадимо цей місток і в StatGPT МВФ ви зможете добувати, використовувати та порівнювати дані Держстату України з іншими даними, які доступні у МВФ.

Але це все стосується штучного інтелекту, який ми використовуємо, щоб спростити доступ до офіційної статистики. Ми також використовуємо інструменти ШІ для статистичного виробництва. Наприклад, експериментуємо зі штучним інтелектом для оцінки супутникових знімків. Зараз вже дуже сильно просунулися в цьому плані завдяки нашому партнерству з Київською політехнікою (КПІ). За підтримки Світового банку і Європейського космічного агентства ми зараз використовуємо супутникові знімки, щоб аналізувати статистику сільського господарства та транспорту. І вже цього року почнемо оприлюднювати дані, що базуватимуться на космічних знімках, опрацьованих за допомогою ШІ.

Потенціал для глибшого впровадження ШІ в статистичне виробництво високий і буде постійно розвиватися. Тому нещодавно ми впровадили посаду AI Engineer. Далі плануємо розвивати команду.



– Що нового буде у Плані державних статистичних спостережень на 2027 рік?

– Цей план покликаний, перш за все, забезпечити сталість статистичного виробництва. Тобто це наша обов'язкова програма, яка не обмежує нас в тому, щоб в разі потреби розраховувати певні експериментальні речі.

В плані на 2027 рік п'ять спостережень, які в нас раніше були експериментальними, а тепер стають постійними: EU-SILC – обстеження доходів і умов життя домогосподарств, яке ми вперше провели в цьому році, а з наступного року будемо забезпечувати часовий ряд і порівнюваність даних з даними Європейського Союзу; громадське здоров'я; інтегрована статистика сільськогосподарських господарств; статистика виконання робіт і міжнародної допомоги на їх проведення; статистика водних ресурсів, водопостачання та водовідведення.

Наступного року ми вперше хочемо провести нове обстеження структури заробітних плат. Зараз ми оприлюднюємо дані щодо заробітних плат за регіонами і за сферами діяльності підприємств, а хочемо глибше заглибитись у них і дати більшу розкладку по позиціям, професіям, окремим соціальним групам. Й надати інструментарії для більш точних рішень, які впливатимуть на добробут людей, на соціальну підтримку.

Серед інших планів – поновлення оцінки чисельності населення України на основі методології, яку ми розробили минулого року, бо у попередніх планах статистичних спостережень ми покладалися на її оцінку на даних мобільних операторів.

Ще кілька речей спрямовані на нашу євроінтеграцію, наприклад, екологічні рахунки. Маємо також плани на побудову двох нових статистичних реєстрів – статистичного бізнес-реєстру і статистичного реєстру населення за прикладом країн Європейського Союзу. Плюс я вже згадував про статистику державних фінансів, думаю, що наступного року почнемо відповідні розрахунки і оприлюднення перших даних, хоча поки в дуже обмежених розрізах.

Наступного року, до речі, хотілося би ще й надалі розвивати нашу оцінку статистики цін, але тут ми зав'язані на доступності даних від інших розпорядників адміністративних даних, зокрема від Державної податкової служби. В нас інфраструктура готова, тож якщо зможемо отримати доступ до цих даних, то якісно оновимо статистику цін, як з точки зору розрізів існуючих наборів даних, так і з точки зору нових статистичних показників – не тільки індексів, але й цін безпосередньо. Але, повторюсь, тут ми зав'язані на зовнішні обставини.

Паралельно підчищаємо ті спостереження, які більше не є релевантними.

Загалом я переконаний, що в наступному році ми станемо ще кращими завдяки тому, що стануть очевидними результати тих напрацювань, якими ми займалися з 2022 року.