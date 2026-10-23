Гроші будуть, якщо продовжимо працювати так, як працювали останні кілька місяців – представник України в МВФ Рашкован

Інтерв'ю заступника виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонді (МВФ) Владислава Рашкована агентству "Інтерфакс-Україна" (розмова відбулася 16 жовтня під час Щорічних зборів Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку у Бангкоці)

(перша частина)

Автор: Дмитро Кошовий



– Пане Владиславе, я у червні слухав ваш виступ у Гданську на Українській конференції з відновлення URC-2026. Ви там говорили про багато проблем та задач, які Україні треба вирішити, але в цілому виступ та презентація нашого майбутнього заряджали оптимізмом та впевненістю. Та це були часи, коли на сусідній дискусії, організованій у фондом Пінчука, навіть заступник глави американського Держдепу Джеремі Левін заявляв, що Україна перемагає.

Але потім почалася ескалація, заблоковане Чорне море, руйнування логістики, реактивні шахеди, проблеми з американськими партнерами, погіршення макропрогнозу аж до чергового спаду і перша з 2023 року настільки серйозна бюджетна криза. І хоча на відміну від минулого року динаміка ситуації на фронті кардинально краща, загалом приводів для оптимізму та впевненості значно поменшало, в тому числі щодо фінансів та економіки.

До цих Щорічних зборів МВФ та Групи Світового банку Україна підійшла із потребою протягом місяця знайти підтверджені джерела $32,6 млрд фінансування бюджету на наступний рік, окрім яких ще є додаткова потреба у EUR40 млрд для оборони.

Тож не приховуватиму своїх намірів: якщо б ви могли аргументовано переконати, що приводи для оптимізму та впевненості зберігаються й що всі ці фінансові та економічні проблеми можна вирішити, я разом із нашими читачами був би вам дуже вдячний!

– Нещодавно в одному з інтерв'ю Юваль Ной Харарі розмірковував про оптимізм і песимізм. У мене дуже схожі думки: обидві крайнощі є досить небезпечними пастками, адже зрештою звільняють людину від відповідальності діяти. Оптиміст каже: "Нічого не треба робити, усе й так буде добре", і це породжує самозаспокоєння. Позиція песиміста інша: "Ми приречені, ситуація настільки вийшла з-під контролю, що рятувати вже нічого". Це породжує зневіру та параліч.

Парадокс обох підходів у тому, що, коли людина щиро вірить у заздалегідь визначений фінал, у неї зникає стимул докладати зусиль. Як і Харарі, я вважаю, що майбутнє не прописане наперед: воно залежить від наших нинішніх рішень і дій. Треба брати на себе відповідальність і працювати. Треба багато робити, щоб усе було добре. Само собою нічого не станеться.

Але давайте розкладемо ваше комплексне питання на складові. Я маю доступ до великого обсягу інформації й можу її проаналізувати, хоча якихось "гарячих" інсайдів у моїх відповідях, найімовірніше, не буде.



– Тоді давайте почнемо з бюджетної кризи, бо якось за останні три роки ми звикли, що з зовнішнім фінансуванням все відносно добре. І тут доволі несподівано бюджетна криза ліквідності, затримка відшкодування ПДВ, заяви про додаткові потреби на оборону у $27 млрд на цей рік, $32,6 млрд та EUR40 млрд на наступний. Ми зможемо знайти ці гроші?

– По-перше, знайдемо. Гроші будуть, якщо продовжимо працювати так, як працювали останні кілька місяців.

По-друге, перш ніж говорити про гроші, варто визначити, які саме кошти нам потрібні й на що. Я бачу щонайменше шість великих груп потреб. Перерахую їх не за пріоритетністю, а просто щоб окреслити весь периметр.

Перша група: гуманітарні потреби, зокрема підтримка найуразливіших верств населення, внутрішньо переміщених осіб і допомога після масштабних атак. Хто тут допомагає Україні? Організації ООН: наприклад, UNHCR допомагає біженцям, UNICEF дітям, а ЮНЕСКО захищає культурні пам'ятки. Багато благодійних і філантропічних організацій також долучаються. World Central Kitchen, наприклад, забезпечує людей їжею. Таких гуманітарних потреб багато, але переважно вони покриваються.

Друга група: потреби енергетики, якими опікується Міністерство енергетики. Окремо слід виділити закупівлю газу: тут нам допомагають Європейський банк реконструкції та розвитку й європейські партнери. Міністерство каже, що цього року ми більш-менш нормально входимо в зиму, а Європа, на жаль, підготовлена до допомоги нам гірше. Інша частина стосується захисту енергетичних об'єктів. Раніше тут активно працювало USAID, Агентство США з міжнародного розвитку. Американські програми, що допомагають споруджувати захисні конструкції навколо енергетичних об'єктів, досі діють; є й багато інших партнерів.

Третя група: реконструкція. Тут також треба розрізняти швидке поточне відновлення, у якому нам допомагають окремі країни. Данія допомагає в Миколаєві, Франція в Чернігові, Люксембург у Кривому Розі, Італія частково в Одесі. Тобто програм підтримки доволі багато. Але якщо говорити про масштабну реконструкцію, яку Світовий банк оцінює у $588 млрд, то ми поки не розуміємо, де взяти такі великі кошти.

Четвертий блок: підтримка бізнесу, який зараз сильно потерпає від війни. Йдеться про різні послаблення та кредитування, зокрема програму субсидованого кредитування "5-7-9". Сюди належить і бюджетна підтримка за допомогою міжнародних партнерів.

П'ята й шоста групи: відповідно військові та бюджетні витрати. На них варто зупинитися, бо саме їх ми зараз переважно обговорюємо. Це як інь і ян, два екзистенційні напрями. Військові витрати забезпечують фронт, а бюджетні підтримують тил, щоб економіка працювала, а родини, заради яких наші воїни воюють, могли гідно жити.

Ми зараз перебуваємо на Щорічних зборах МВФ та Світового банку. Тут не займаються військовими витратами, і це важливо розуміти. МВФ допомагає нам знайти кошти саме на бюджетні видатки. Тож ми можемо говорити про 2026-2027 роки й далі.

Водночас МВФ розуміє, що український уряд має й військові витрати: вони звучать у всіх наших останніх розмовах. Проте гроші на них шукають на інших майданчиках, наприклад у форматі "Рамштайн" або на зустрічах НАТО, а не на Щорічних зборах МВФ та Світового банку. На зустрічі в Анкарі країни НАТО пообіцяли надати Україні $40 млрд, і тепер бажано знайти механізми, як це зробити. Адже частина цих витрат зрештою може стати бюджетною.

Якщо подивитися на структуру бюджету України загалом, частка військових видатків у ньому вже дуже велика. Наступного року, мені здається, це близько двох третин бюджету. МВФ бачить ці видатки, адже йдеться про зарплати військовим, які завжди виплачує власна країна, а також про значні витрати на пальне й амуніцію.

Але не всі витрати проходять через бюджет. Із 2022 року міжнародні партнери значною мірою допомагають нам саме військовою підтримкою, надаючи різні види зброї, яких в Україні немає. Для цього існує багато інструментів. Один із них, PURL, створили у 2025 році після того, як США припинили безоплатно надавати нам військову допомогу. У його межах європейські партнери спільно фінансують закупівлю американської зброї та безоплатно передають її Україні. Є й інші інструменти, зокрема данська модель: міжнародні партнери своїм коштом купують продукцію українських оборонних підприємств, підтримуючи нашу економіку, а потім передають цю зброю українській армії. Цим переважно займається Міністерство оборони, але Міністерство фінансів також залучене. Усі ці видатки загалом контролює і прем'єр-міністр.

Тепер подивімося на потреби 2027 року. У бюджеті на наступний рік закладена потреба в невійськовому фінансуванні на $52,5 млрд. Із них $20 млрд уже знайдено або принаймні щодо них є запевнення в межах чинних інструментів підтримки. Міністр фінансів Сергій Марченко озвучив суму $32,6 млрд, якої бракує на невійськові видатки.

МВФ оцінює ситуацію подібно. Ми були в Києві наприкінці серпня, на початку вересня, обговорювали це з міністром і розуміємо цю цифру. Коли МВФ приїде в листопаді з місією перед грудневим переглядом, ми, найімовірніше, вже побачимо за даними серпня, вересня і, можливо, жовтня вплив ескалації війни на макроекономічні показники. Він може бути значним. Тому МВФ обережніше оцінює потребу в зовнішньому фінансуванні бюджету наступного року: у межах $30-35 млрд. Сума $32,5 млрд вкладається в цей діапазон.

Друге питання стосується поточного, 2026 року. МВФ вважає, що кошти на бюджетні видатки цього року знайдено: міжнародні партнери надали необхідні запевнення. Значна частина фінансування запланована саме на четвертий квартал і прив'язана до виконання умов різних програм. Натомість у 2025 році багато коштів надходило через інструмент ERA за рахунок доходів від заморожених російських активів. Щомісяця Україна отримувала від партнерів G7 близько $2,5 млрд безоплатно й безумовно, а наприкінці року від Європейського Союзу надійшло одразу EUR6 млрд.

Цього року, щоб отримати гроші, треба виконувати умови. Саме через це виникла затримка: із майже $30 млрд, що залишалися до кінця року, Україна мала отримати до $10 млрд раніше. Я дуже вдячний прем'єр-міністру Сергію Корецькому за розуміння того, що одна з функцій глави уряду фактично полягає в тому, щоб бути senior treasurer of the country. Забезпечити $50 млрд на рік є важливим завданням. Міністр Марченко працює над тим самим, але з приходом Корецького значно активізувалися і робота всередині уряду, і взаємодія з парламентом щодо фінансування. Я також вдячний парламенту за важливі голосування цього тижня, які розблокували фінансування.

Треба й далі тримати цей темп, бо значна частина фінансування четвертого кварталу ще потребує рішень Верховної Ради. Україна дуже зарегульована, тому багато питань проходять саме через парламент.



– А щодо військових витрат?

– На 2027 рік, за словами міністра фінансів, потрібно близько EUR40 млрд. Щодо 2026 року, то з обговорень Коаліції охочих наприкінці серпня ми знаємо про потребу приблизно у $27 млрд. Отже, щодо цих двох великих груп витрат треба пам'ятати чотири цифри. Бюджетні потреби становлять до $30 млрд цього року та $32,6 млрд наступного; військові потреби становлять $27 млрд цього року та EUR40 млрд наступного.

Варто ще раз наголосити: МВФ допомагає нам знайти лише одну з цих чотирьох сум, а саме $30-35 млрд на наступний рік. Щодо 2026 року ми вважаємо, що МВФ свою роботу виконав, а військовими витратами він не займається. Для уряду завдання, звісно, ширше: треба закрити всі чотири потреби.



– Ще лякає, що з кожним роком війни потреба у зовнішньому фінансуванні зростає: на цей рік Україні треба $201 млрд видатків, тоді як власних доходів лише $70 млрд, на наступний рік потреба зростає вже до $227 млрд, а власних доходів в кращому випадку, враховуючи ескалацію та руйнування, залишаються ті самі $70 млрд.

Чому зростають ці потреби і чи зможемо ми й надалі фінансувати дефіцит, що постійно збільшується?

– Фактично єдина причина зростання витрат полягає у війні. Їх можна розкласти на три основні напрями. Перший стосується дій на фронті. Завдяки спроможності України фінансувати власну армію та підтримці міжнародних партнерів росіяни не просуваються на лінії фронту. Більше того, завдяки таким операціям, як свого часу Курська, а зараз "Вівальді", ми й самі доволі успішно просуваємося. І ви добре знаєте, що ми воюємо з потужною армією. Україна значно менша за розміром, чисельністю населення та фінансовими можливостями, але спроможна протистояти цій навалі передусім завдяки хоробрості наших людей, а також завдяки ресурсам для фінансування оборони.

Другий важливий блок стосується наступальної складової доктрини Міністерства оборони, спрямованої на зменшення спроможності Росії вести війну. Цього літа Україна провела кілька визначальних операцій. Це, зокрема, операція "Молочка", під час якої ми атакували російський тіньовий флот, що налічує майже 300 суден, а також удари по російських НПЗ, удари середньої дальності по Криму, атаки на російські Wildberries, "Озон" тощо. Усе це потребує грошей, а новіші й сучасніші технології коштують ще дорожче. І я вважаю такий підхід абсолютно правильним: нам треба бути сміливими й інноваційними, але для цього потрібне фінансування.

Третій блок стосується захисту від російських атак, зокрема оборони міст та енергетичної інфраструктури. Це і дрони-перехоплювачі, і системи протиповітряної оборони. Уся ця оборона поза лінією фронту також потребує коштів.

Що довше й інтенсивніше триває війна, то більше грошей вона потребує.

Зрозуміло, що МВФ не має інструментів для точного прогнозування дати завершення війни. Це радше арифметична задача: оцінити, скільки грошей нам потрібно на той чи інший рік. Ми закладали припущення, що війна закінчиться у 2026 році. Зараз розуміємо, що вона триватиме довше. При цьому враховуємо оцінки різних військово-аналітичних центрів, зокрема Royal United Services Institute (RUSI) та Institute for the Study of War (ISW), щодо можливих строків завершення війни. Також обговорюємо з Міністерством фінансів бюджет наступного року, який виходить із того, що війна триватиме весь рік. Нам треба це враховувати. Якщо війна закінчиться раніше, це буде позитивний шок, з яким ми також працюватимемо.

МВФ справді не шукає для нас гроші на війну. Але після попередньої програми розширеного фінансування EFF, відкритої в березні 2023 року й завершеної наприкінці 2025-го, було підготовлено аналітичний документ Ex-Post Assessment (EPA). Він засвідчив, що програма спрацювала за планом і суттєво допомогла Україні структурувати міжнародну допомогу. МВФ відіграв важливу роль каталізатора фінансування для України в умовах надзвичайно високої невизначеності війни. Цю роль він виконує й у новій програмі, яку Рада директорів затвердила в лютому цього року. Більшість коштів на бюджетну підтримку, а це вже понад $200 млрд із 2022 року, надійшла Україні завдяки запевненням партнерів у межах цих двох програм, які підтримував і підтримує МВФ.



– І все ж таки. Донедавна Україна за рахунок власних коштів забезпечувала біля половини річних потреб, цього року – це тільки 35%, наступного – трохи більше 30%. В Україні люди вже змірилися з тим, що війна може тривати і ще два роки, і п'ять. Та чи зможе країна й надалі фінансувати таке зростання дефіциту? Бо ж США вже відпали від зовнішнього фінансування. Навесні вибори у Франції, де ймовірна переможниця Марін Ле Пен вже попередила про припинення фінансування України. Також є ще більш радикальна в цьому питання Аліса Вайдель з "Альтернативи для Німеччини", яка продовжує набирати голоси у Німеччині.

Якщо ці ризики справдяться, який вихід? Піднімати податки? В принципі, в програмі EFF так і написано, що уряд у випадку таких шокових ситуацій вдасться до естрених заходів, серед яких й підняття податків. Хоча вже зараз навіть 1% підняття ПДВ на страховий фонд для бізнесу викликав великі протести самого бізнесу.

– Частка власного фінансування України зменшується не тому, що ми робимо менше, а тому, що війна дорожчає. Міжнародні партнери нам допомагають, але Україна має виконувати свою частину роботи, і ми її виконуємо.

Щоб відповісти, поясню одну з моделей МВФ. Є кілька трикутників, які описують роботу в умовах війни. Один із них охоплює Україну, МВФ і міжнародних партнерів. Зазвичай він працює так: влада країни виконує свою частину роботи; за потреби звертається до партнерів по допомогу; а вже потім звертається до МВФ як кредитора останньої інстанції, коли інші можливості вичерпано.

Під час війни цей трикутник працює трохи інакше. Україна виконує свою частину роботи й каже МВФ: "Дивіться, ми зробили те, що обіцяли". Потім МВФ та Україна разом звертаються до міжнародних партнерів: "Україна свою частину виконала, ви також дали обіцянки, тепер ваша черга".

Але все одно все починається з України. Міжнародним партнерам справді непросто: у них своя політична економія, вибори, оборонні видатки тощо. Проте вони пообіцяли МВФ надати кошти. Фонд перебуває в центрі цієї системи допомоги й фактично підтверджує партнерам, що Україна виконала свою частину. Жодна інша інституція не має водночас і необхідного інструментарію, і довіри всіх партнерів щодо оцінки ситуації в країні.

Учора відбулася зустріч міністрів G7. Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва сказала: Україна сьогодні проголосувала й зробила те, що обіцяла; тепер ваша черга. І міністри фінансів G7 фактично відповіли: "Ми маємо це зробити, бо повинні підтримувати Україну". Рішення знайдемо.



– Це про ці $32,6 млрд на 2027 рік? Бо наразі так виглядає, що МВФ хоче, щоб до приїзду місії у листопаді Україна сам вже знайшла підтверджені джерела цих грошей.

– Ні. Україна та МВФ разом збирають кошти серед партнерів. Саме так ця система працює впродовж усіх років війни.



– У вас в голові або на папері є розкладка цих $32,6 млрд?

– Я говорю не про $32,6 млрд, а про $30-35 млрд. Думаю, приблизно третина цих коштів надійде від неєвропейських країн, передусім Японії, а також Британії та Канади. Країни Скандинавії й Балтії також готові підтримати Україну. Йдеться про різні інструменти: гарантії, трастові фонди Світового банку, інструмент SPUR із мультиплікатором. Думаю, за допомогою цих інструментів ми зберемо потрібну суму. Учора це обговорювали на зустрічі міністрів фінансів G7.

Більша частина коштів має надійти від Європейського Союзу, і в ЄС це розуміють. Про конкретний інструмент можемо поговорити трохи пізніше, адже російські активи так чи інакше також залишаються джерелом фінансування.

Питання в тому, чи має бюджет Європейського Союзу на 2027 рік достатній headroom, тобто бюджетний запас або фінансовий люфт, і за допомогою якого інструменту можна надати Україні додаткові кошти. Наприклад, Ukraine Facility на EUR50 млрд і Ukraine Support Loan (USL) на EUR90 млрд мають різну природу, хоча обидва походять із Європейського Союзу. Для України вони також створюють різне фінансове навантаження. Pillar 1 Ukraine Facility, спрямований на бюджетне фінансування, є платним кредитом, який треба повертати. Ukraine Support Loan є умовним зобов'язанням, фактично безоплатним для нас, оскільки партнери покривають витрати на нього. Україна має повернути ці кошти лише після отримання доступу до російських активів або компенсацій чи репарацій від Росії.

МВФ активно цим займається: і Крісталіна Георгієва особисто, і вся команда Фонду допомагають нам знайти ці кошти.

Але знову наголошу: дуже важливо, щоб українська сторона виконувала свою частину роботи. Цього вимагають і умови європейських програм, і процес приєднання до Європейського Союзу. Нагадаю, що програма МВФ має допомогти Україні вступити до ЄС і, як записано в меморандумі, зміцнити її спроможність на шляху до перемоги. Саме тому важливо, що цього тижня уряд і Верховна Рада забезпечили необхідні голосування. Дякую їм за це. Треба продовжувати.



– Із законами, постановами зрозуміло. А ось із підняттям податків?

– Так, ідеться також про внутрішнє фінансування. Це називається revenue mobilization strategy, тобто стратегія мобілізації доходів.

МВФ розуміє, що підвищувати податки під час війни непросто, бо бізнес і так потерпає. Тому Фонд насамперед радить закрити законодавчі лазівки, які дають змогу уникати оподаткування. Треба розуміти: нині всі наші податки йдуть на армію. Дехто думає: "Я не плачу податки, але роблю донати". Однак держава має інструменти й краще бачить загальні потреби. Я дуже підтримую фонди Сергія Стерненка, Сергія Притули та "Повернись живим". Те, що на п'ятий рік війни люди продовжують збирати й ефективно використовувати кошти для армії, є унікальною історією. Проте основне фінансування армії все одно забезпечують податки. Тому кожна несплачена гривня податків чи митних зборів, кожен випадок ухилення від ПДВ означає гривню, якої недоотримує наша армія.

Ми також недостатньо ефективно збираємо чинні податки. Треба поліпшувати роботу митниці й податкової системи, посилювати Бюро економічної безпеки (БЕБ). Я із задоволенням читаю дописи директора БЕБ Олександра Цивінського в Telegram про проведені операції. З одного боку, вражає спроможність БЕБ це робити; з іншого боку, вражає те, скільки українських компаній намагаються працювати, не сплачуючи податків.

Бізнес, який сплачує податки, має користуватися повагою й підтримкою держави. Натомість трапляються випадки, коли такої самої підтримки прагне бізнес, який податків не платить.

Підсумую. Україна має виконувати свою частину роботи, тоді МВФ значно легше переконувати міжнародних партнерів надати підтримку. Хоча зараз ми шукаємо кошти на 2027 рік, невиконання умов 2026 року ускладнить це завдання для Фонду. Саме тому Крісталіна Георгієва та її перший заступник Ден Кац позитивно оцінили те, що Україна зробила останніми тижнями завдяки уряду, парламенту й президенту, який зміг зосередити увагу на цьому питанні. Але треба рухатися далі.

Наприклад, потрібно ухвалити пакет законопроєктів щодо SEPA та ще кілька рішень, передбачених програмою МВФ. Сподіваюся, ми це зробимо.



– 2028 рік. Що з ним? Бо USL та Ukraine Facility закінчується наступного року. Ми бачимо позицію США, я вже згадував про Францію, Німеччину.

– МВФ і наші міжнародні партнери зараз справді більше зосереджені на 2026-2027 роках, хоча програма з Україною діє до 2029 року. Ex-Post Assessment містить важливий висновок із попередньої програми: навіть якщо війна завершиться, наприклад, у 2027 році, це не означає, що вже 2028-го публічні фінанси нормалізуються. На жаль, так не буде. По-перше, миттєва демобілізація неможлива, вона відбуватиметься поступово. По-друге, багато нинішніх військових видатків одразу стануть соціальними та підуть на підтримку ветеранів і їхніх родин. Тож навіть за умови завершення війни 2028 рік потребуватиме майже такої самої суми. Лише згодом видатки почнуть знижуватися. Саме з такою моделлю сьогодні працює МВФ.

Отже, з урахуванням 2028 року загальна потреба у фінансуванні лише бюджетних видатків становить орієнтовно $50-55 млрд: $30-35 млрд наступного року і ще $20 млрд у 2028-му та на початку 2029-го.

У 2028 році починає діяти середньостроковий бюджет Європейського Союзу до 2034 року, який саме сьогодні обговорює Європейська Рада у Брюсселі. Європейці запевняють, що передбачать у ньому підтримку України. У поточному проєкті для України закладено EUR100 млрд. Подивимося, якою буде остаточна структура документа після політичних дискусій у ЄС. Думаю, її мають узгодити до кінця року.



– Це на сім років?

– Наразі так. Але, скажу чесно, я не беру участі в цій дискусії, тому не до кінця розумію, чи йдеться лише про бюджетну підтримку, чи також про реконструкцію. Адже реконструкція потребуватиме значно більше коштів, хоча, я впевнений, більшість із них буде приватною.

Думаю, ці EUR100 млрд усе ж призначені для бюджетної підтримки, а перехід до фінансування реконструкції ще обговорюватиметься.



– EUR100 млрд на сім років із урахуванням того, що нам на один наступний рік треба $52,6 млрд на бюджет та EUR70 млрд на оборону, це виглядає так собі, особливо на фоні ризиків процесів, які в Європі відбуваються. Які ще джерела фінансування є на горізонті?

– Я впевнений, що і зараз, і в майбутньому нашою ключовою темою залишатимуться російські активи. Із 2022 року вже зроблено чимало. Передусім сама іммобілізація суверенних активів стала важливим прецедентом: у 2014 році заморозили лише російські приватні активи, а суверенні ніхто не чіпав. Думаю, Росія не очікувала, що Європа піде на такий крок і що за нею підуть інші країни. А Європа зробила це дуже швидко, 28 лютого.

Більшість цих коштів зараз зберігається в Бельгії, у міжнародному депозитарії Euroclear, розташованому в Брюсселі. Спочатку дохід приносили російські цінні папери. Згодом вони були погашені й перетворилися на грошові кошти, які Euroclear інвестував у різні інструменти Європейського центрального банку та Центрального банку Бельгії, отримуючи додатковий дохід. На сайті Euroclear всі ці балансові показники з 2022 року подаються окремо. Прибуток не розподіляється, але з нього сплачується податок.

Потім створили механізм ERA, завдяки якому Україна отримала $50 млрд. Формально це умовні позики, що обслуговуються доходами від активів, але де-факто для нас це безоплатні й безумовні кошти. Механізм ґрунтується на дисконтуванні майбутніх грошових потоків від подальшого інвестування цих активів.

Паралельно американці заморозили у себе $5 млрд. Ухвалений у квітні 2024 року REPO Act дозволяє президентові США конфіскувати російські суверенні активи під американською юрисдикцією та спрямувати їх на допомогу Україні. Але дозвіл не означає автоматичної конфіскації. У Європі аналогічного механізму поки немає. На жаль, його не застосували навіть за адміністрації Байдена, і досі цього не зроблено. Тому з'явилася інша ініціатива під назвою PEACE Act. Вона фактично зобов'язує міністра фінансів США протягом 90 днів після набрання законом чинності вилучити відповідні активи та перерахувати кошти до Ukraine Support Fund. Їх можна було б використовувати й для закупівлі оборонної продукції для України. Законопроєкт ще не став законом, але важливо, що дискусія про санкції триває.

У 2025 році також обговорювали так званий репараційний кредит на EUR140 млрд. На жаль, європейцям тоді не вистачило сміливості його запровадити. Натомість вони обрали план Б, Ukraine Support Loan на EUR90 млрд строком на два роки для військової та невійськової підтримки. Для України це безоплатна допомога, хоча фактично за неї платять платники податків ЄС.

Є й інші ініціативи. Наприклад, Україна активно підтримує ініціативу Ради Європи зі створення Міжнародного компенсаційного механізму в Гаазі. Реєстр збитків уже працює й наповнюється: має персонал, бюджет і технологічну систему. Передбачена й комісія, яка розглядатиме вимоги про відшкодування збитків. Проблема в тому, що поки немає фонду, з якого здійснюватимуться виплати, і незрозуміло, як його наповнювати. Після війни в Іраку такий фонд фінансувався за рахунок збору з іракської нафти. Подібну модель можна було б застосувати до російської нафти навіть під час війни.

Є також ініціатива перенести заморожені активи з Euroclear до спеціальної структури SPV в іншій юрисдикції за межами Брюсселя. Думаю, сам Euroclear хотів би позбутися пов'язаних із ними ризиків і уваги. Але йдеться не лише про активи, а й про зобов'язання перед Росією, яка судиться з Euroclear. Вона також судиться, наприклад, із Clearstream у Люксембурзі.

І, нарешті, триває дискусія про конфіскацію активів і отримання компенсації від Росії. Я підтримую цю важливу ініціативу, її треба просувати далі. Багато представників наших неприбуткових організацій адвокатують цю тему. Але кошти на 2027 рік нам потрібно знайти вже зараз.

Вибачте за довгу відповідь, але роботи справді багато. Більшість цих варіантів не суперечать один одному, однак ними займаються різні команди й різні юридичні школи.

Зрозуміло, що Європа консервативніша. Дехто навіть пропонує повернути активи Росії як частину плати за мир. Я категорично проти: ця ідея хибна по суті.



– Так, FT днями писав, що американські переговорник пропонують частину заморожених активів РФ повернути їй як плату за мир.

– Важливо сказати, що ця ідея виникла не зараз: уперше її озвучили в Європі кілька років тому. Але ми знаємо, що Росія не збирається зупинятися. Тому повернення активів буде для неї не ціною миру, а призом: вона просто скаже "дякую" і піде далі.

Мені здається, що впродовж наступних двох місяців поле наших рішень для фінансування 2027 року лежатиме десь між ERA-2 та Ukraine Support Loan-2.

Щодо ERA-2: міністр фінансів Марченко вже говорив про це на кількох зустрічах. Це знову інструмент фінансової інженерії, побудований на оцінці майбутніх грошових потоків. Якщо для ERA ми рахували їх на 30 років, то тепер можемо розрахувати модель на 50 років. До того ж у грудні минулого року Європейська Рада вирішила, що ЄС не повертатиме активи Росії до виплати репарацій, тому ризик значно знизився. Ми нещодавно опублікували в Carnegie Endowment for International Peace колонку "Turning Russian Assets into Financing for Ukraine Now", написану мною у співавторстві з Грегорі Вілсоном і оприлюднену 9 жовтня. Я також виступав на цю тему в Брюсселі.

По-друге, середня дохідність інвестованих заморожених російських активів зараз становить 2,8%. Державні папери США дають близько 5%, у Європі дохідність також сягає приблизно 5%. Якщо закласти в модель очікувану дохідність у 4%, це забезпечить додатковий дохід.

Нарешті, ми знаємо, що активи зберігаються не лише в Euroclear. Близько EUR30 млрд перебуває у французьких приватних банках. Для побудови моделі варто умовно врахувати й ці кошти.

За допомогою такого планування та фінансової інженерії можна мобілізувати близько $20 млрд для України.

Але $20 млрд не розв'язують усіх наших проблем, особливо з урахуванням військових витрат. Зрештою, для їх покриття все одно звернуться до міністрів фінансів G7, адже саме їхні країни це фінансують.

Другий варіант: Ukraine Support Loan. Торік Європейський Союз надав нам EUR90 млрд, по EUR45 млрд на цей і наступний роки. Суму визначили на рівні EUR90 млрд, бо саме таку потребу оцінив МВФ. Якби Фонд визначив потребу в EUR140 млрд, партнери шукали б EUR140 млрд. Тому зараз важливо узгодити розуміння загальної суми: $30-35 млрд невійськових потреб плюс EUR40 млрд військових, разом приблизно EUR70 млрд, про які цього тижня говорили в Брюсселі президент і міністр Марченко. Відповідно, ліміт Ukraine Support Loan треба збільшити. Інструмент і його юридична база вже існують, необхідно лише підвищити кредитний ліміт.

Звісно, Європейському Союзу доведеться залучити ці кошти на ринку, щоб надати їх Україні. Додаткові EUR70 млрд за ставкою 4-5% коштуватимуть близько EUR3 млрд відсотків на рік. Тому європейці запитують: "Ми робимо для вас усе, а що роблять інші партнери G7?" Думаю, ЄС очікує розподілу тягаря, або burden sharing. Неєвропейські країни G7 могли б покривати ці EUR3 млрд щорічних відсотків. Тоді механізм був би майже безоплатним і для Європейського Союзу, і для України.

Думаю, протягом наступних двох місяців дискусія в G7 розгортатиметься навколо цих двох інструментів. Ще один варіант полягає в тому, щоб пошукати невикористані кошти в програмах бюджету Європейського Союзу. Я не маю повного доступу до цієї інформації, але боюся, що EUR70 млрд там не знайдеться.



– Чесно скажу, що щодо 2028 року ви мене не переконали.

– Я зараз говорив про 2027 рік. Щодо 2028-го, МВФ уже закладає в модель, що навіть після завершення війни потреби залишаться майже на тому самому рівні. Тому для партнерів ця цифра не стане сюрпризом. Як я вже сказав, те, що для України передбачають значний обсяг фінансування в новому середньостроковому бюджеті ЄС, хоча вона ще не є членом Союзу, вже непогано. Важливо й те, що механізми фінансування 2028 року створюються вже зараз. Наше завдання полягає в тому, щоб наповнити їх ресурсами так само, як ми робимо це для 2027-го.



– А якщо не вийдемо, дійдемо до конфіскації?

– Такий сценарій можливий. Нам точно треба над ним працювати. МВФ не підтримує ідею конфіскації, але інструменти, що використовують активи як заставу або спираються на оцінку майбутніх доходів від них, значно реалістичніші. Проте важливо сказати: гроші будуть. Я впевнений, що рішення знайдуть, якщо Україна виконає свою частину роботи. Тоді МВФ зможе зібрати всіх партнерів, а вони ще раз знайдуть спосіб розподілити між собою фінансовий тягар нашої підтримки.