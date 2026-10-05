В цьому році, як і завжди: депутати мають багато ідей, як витратити гроші, але не дуже багато, де їх взяти – Підласа

Інтерв'ю з головою Комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксоланою Підласою

(перша частина)

Автор: Дмитро Кошовий



– 1 жовтня завершився термін подання депутатами пропозицій до урядового проєкту держбюджету на 2027 рік. Ви раніше говорили, що, на жаль, з року в рік повторюються традиція: депутати подають багато пропозицій щодо збільшення видатків та мало пропозицій щодо збільшення доходів, серед яких значна частина навряд чи є реальними. В цьому році є якісь зміни?

– В цьому році так само, як і завжди: депутати мають багато ідей, як витратити гроші, але не дуже багато, де ці гроші взяти, й з цих ідей ще менше реалістичних. Багато правок щодо додаткових видатків подаються без джерел їх покриття. Або пишеться "буде покриття за рахунок збільшення надходжень ПДВ наступного року". А за рахунок чого буде це збільшення надходжень ПДВ, нікому не відомо.

Плюс іде постійна тенденція до збільшення кількості правок. В минулому році в нас депутати побили 19-річний рекорд по кількості поданих поправок в проєкт державного бюджету – 3339. Думаю, що в цьому році може бути і більше. Дуже сильно допомагає розвиток технологій в поданні поправок. Тобто, якщо раніше помічники народних депутатів днями і ночами писали ці спам-правки, як збільшити чи зменшити на 1 гривню кожен рядок в додатку 3 державного бюджету, то зараз штучний інтелект Claude чи Gemini за 3 хвилини 2 тисячі правок пише.



– Ви бачите вплив ШІ на бюджетний процес?

– Безперечно! Депутати активно використовують це. І такі правки не відрізняються від правок, які написані людиною.

На жаль, опрацьовує ці правки не штучний інтелект, а людський інтелект: спочатку в секретаріаті комітету, а потім я читаю всі поправки. Збираю по трошки і читаю (демонструє стопку пропозицій). Це десь штук 200. Бо в основному поправки приходять в останній день.



– Тобто депутат, який хоче збільшити якісь видатки, запитує у штучного інтелекту, а які б додаткові доходи під це ти запропонував?

– Та ні. Не обов'язково. Штучний інтелект будь-які правки може написати. Можна задати йому prompt (запит) – "напиши 10 правок на кожну бюджетну програму". Кожна з цих 10 правок – додати 100 грн, зняти 50 грн. Таким чином в бюджет можна подати безкінечну кількість правок.



– Щодо доходів. Як правило, Міністерство фінансів намагається у початковому проєкті залишити якийсь резерв, щоб у подальшому використати його у політичному процесі та якісь депутатські пропозиції збільшення видатків задовільнити. Ви зараз бачите у проєкті держбюджету-2027 такі приховані доходи?

– Навпаки, я бачу, що Мінфін трохи більше запланував доходів, ніж це реалістично можливо.

Щоправда, деякі з них стоять по спеціальному фонду, тобто наперед закладається, що ці видатки будуть проведені лише у разі надходжень цих доходів, але все одно це не зовсім консервативно. Ви знаєте, в бюджет закладено збільшення ставки ПДВ на один відсотковий пункт та акцизів на пальне на 4 відсоткових пункти, хоча пропозиція такого збільшення податків навіть не подана в Раду. Я не бачу можливостей це проголосувати. Але наразі ці доходи є в бюджеті: додаткове ПДВ розписано на фонд підтримку бізнесу, який постраждав від війни, а додатковий акциз – на підтримку суб'єктів паливного сектору, які теж постраждали від війни.



– А той факт, що наш ворог ще минулого року підняв ставку ПДВ з 20% до 22%, а цього року відразу після виборів заявив про нове підвищення податків – щодо посилок, пасивних доходів – цей аргумент якось може змінити неспприйняття депутатами цієї ідеї Мінекономіки та уряду?

– Ні, я не думаю, що у нас такий аргумент працює. Хоча вчора буквально вийшла стаття Reuters, в якій вони говорять, що Росія готує рекордні військові витрати на 27-й рік – $202,6 млрд.



– Прем'єр-міністр Сергій Корецький днями сказав, що Україні цього року необхідно для ведення війни $155 млрд.

– Я знаю, що ворог за 6 місяців цього року вже $123 млрд витратив.



– Які пропозиції особисто ви хотіли б подати до урядового проєкту держбюджету?

– Я хочу подати правку, що не можна кешбек виплачувати з бюджетної програми підтримки бізнесу. Мене просто вже допекли цим кешбеком: будь-яка інтелектуальна, фахова розмова про бюджет зводиться до питання "а чому ви потратили гроші на кешбек?". При тому, що (розмір витрат на) кешбек в загальній картинці бюджету немає ніякого значення . До прикладу, МВФ – а це партнери, які найбільш глибоко обізнані в бюджеті і найбільше цікавляться здоров'ям наших публічних фінансів – також не звертають на нього уваги, коли обговорюють бюджет, його структур, тощо. Але ця тема настільки політизована, що затьмарює усі розмови по суті.



– Тобто слів міністра економіки Олександра Кравченко в інтерв'ю Форбсу про скорочення витрат на кешбек у два з половиною рази мало? Треба до нуля?

– Я би краще взагалі цю історію поки що прибрала з бюджету.



– Щоб завершити з доходами, можливо все ж таки існують ще якісь джерела? Федерація роботодавців України пропонувала розглянути тимчасове мито на імпорт, можливо окремих товарів, тим більше, що в нас такий торговельний дефіцит. Я розумію, що це не зовсім ваша парафія, це більше до голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. Але якщо вже обирати з двох зол, то що б ви обрали?

– Мито на імпорт – це так само як і ПДВ податок для кінцевого споживача. Думаю, що парламент цього не буде робити, тому що це буде викликати величезний спротив від суспільства.

В мене є особиста думка, що можна було б розглянути податок на розкіш, збільшення штрафів за перевищення швидкості. Але ми розуміємо, що всі ці речі, знову ж таки, є дрібними і фіскально незначущими. А додаткові податки чи збори, які можуть приносити значний ефект для бюджету, є політично неможливими.

Тому, на жаль чи на щастя, нам потрібно зараз більше концентруватися на закритті схем, через які бюджет втрачає гроші. Я знаю, що це трохи кліше: "давайте будемо боротися з тіньовою економікою", але це дійсно так є. Тобто, ефект від якогось нового дрібного податку чи навіть підвищення ПДВ на 1 відсотковий пункт та, наприклад, від припинення виплат зарплат в конвертах незрівняний: від зарплат в конвертах бюджет втрачає в рази більше грошей.



– Як би ви це прописали у бюджеті? Наскільки пам'ятаю, минулого року була спроба прописати в бюджеті доходи від детінізації, які важко зараз порахувати, але так, щоб не підставити видатки.

--Ми не можемо прописувати в бюджеті доходи від детінізації, тому що їх, по-перше, дуже складно виміряти, це все оціночні судження, скільки ми можемо отримати в бюджет. Те, що прописується в бюджеті, як перевиконання доходів в митниці, – це, скоріше, спроба виміряти результативність реформи митниці.

Що ми можемо робити в бюджеті? Це закладати достатнє фінансування на органи, які займаються боротьбою з цими схемами, в даному конкретному випадку це Бюро економічної безпеки (БЕБ). Воно у нас є майже вже реформованим, покладаємо на нього надії, підвищуємо зарплату.



– Тобто ви підтримуєте підвищення зарплату працівникам БЕБ?

– Принаймні, я підтримую однаковий підхід, який в цьому році заклав Мінфін і уряд, що для всіх правоохоронних органів, крім прокуратури та Національної поліції, ставиться однаковий прожитковий мінімум для розрахунку їхніх зарплат. Це БЕБ, НАБУ, ДБР, НАЗК, САП і так далі. Щоб не було між ними конкуренції, щоб вони не перетягували співробітників від одного відомства до іншого і мали достойний рівень заробітної плати для того, щоб виконувати свої задачі.



– І все ж таки цього року Мінфін запропонував потенційні додаткові доходи, які важко порахувати, від роботи різних правоохоронних та контрольних органів, таких як БЕБ, АМКУ, НАБУ, ДБР, АРМА, тощо, акумулювати у спеціальний фонд. Як вам ця ідея?

– Це не є окремий спеціальний фонд, це спецфонд бюджетної програми забезпечення Збройних сил України, на озброєння та військову техніку. Мінфін пропонує туди спрямовувати також гроші, отримані в рамках угод зі слідством в справах НАБУ, БЕБ і ДБР. Туди ж гроші від управління активами АРМА. Туди ж штрафи, які накладені ДАСУ і Антимонопольним комітетом. Туди ж те, що стягує ДАСУ в кошт держави. Туди ж податки, які сплачені до прийняття судового рішення про їх стягнення на користь держави. І це все у нас йде на зброю для ЗСУ. Я вважаю, нормально, справедливо.



– Скільки це може бути?

– Це факультативні доходи, їх наперед складно оцінити – Мінфін же не знає, скільки фігурантів НАБУ підуть на угоду зі слідством в наступному році, до прикладу.



– Але з цього фонду далі гроші не підуть цим правоохоронцям? Бо ж це вічна ідея: частину того, що ми зібрали у виглядів штрафів залиште нашому органу на розвиток або підвищення зарплат.

– Всі державні органи завжди лобіюють підвищення зарплат для себе. Але у нас є зараз грейдова система, яка вирівнює ситуацію по державним органам і говорить про те, що на однакових посадах фахівці мають отримувати однакову зарплату – незалежно від того, в якому органі вони працюють. У нас також є ціла низка спеціальних законів щодо окремих органів зі спеціальним статусом, де сітка зарплат прописана прямо в законі. І це завжди проблема, тому що починаються розмови про те, що давайте якийсь коефіцієнт підвищення будемо застосовувати або давайте рахувати по вищому прожитковому мінімуму. Тобто це завжди дуже політизоване питання.



– Підсумовуючи про дохідну частину, резервів її підвищення окрім боротьби із тінню та схемами ви не бачите? Але якщо б уряд почав активніше боротися з тінню, скільки б наступного року він реалістично міг отримати для додаткових видатків?

– Реалістично їм краще скоротити ті доходи, які вони написали в бюджеті. Треба враховувати, що цей план буде недовиконуватися через постійні атаки на бізнес. Я не знаю, наприклад, чи в макропрогнозі, по якому складено бюджет, вже враховано, що станом на зараз стоять всі металургійні підприємства в Україні.



– Думаю, що не враховано, бо міністр днями сказав про потенційний перегляд прогнозу зростання ВВП у 2027 році на 1,3% у бік скорочення на 0,3-0,5 процентного пункту.

– Якщо перед другим читанням Мінекономіки перегляне макропрогноз, то Мінфін вимушений буде переглянути показники бюджету і скоротити доходи і витрати.



– Тепер щодо видатків у проєкті держбюджету-2027. Ви бачите можливість десь їх скоротити? Можливо, ви вважаєте, що якісь видатки краще перерозподілити на більш важливі та пріоритетні напрямки? Якими будуть ваші особисті пропозиції щодо видатків?

– Якщо б мене особисто запитати, я би скорочувала капітальні видатки: все будівництво, яке не стосується соціальної інфраструктури, я би не фінансувала з загального фонду, взагалі за українські гроші я би це не фінансувала. Це ДФРР (Державний фонд регіонального розвитку), це частина ПІПів (публічних інвестиційних проєктів), це Дорожній фонд, який я б особисто наполовину скоротила. Проблема в тому, що якраз ЦЕ політично в Раді не пройде.



– Прем'єр-міністр каже, що просто є якісь об'єкти, наприклад захисту, які краще добудувати, бо інакше пропаде те, що вже на них витратили…

-- Безперечно. Але, знову ж таки, я вважаю, що якщо це стосується освіти, медицини, укриття – це потрібно будувати навіть під час війни.



– А в документах до проєкту бюджету цього року така розбивка є, бо шукати на сайті серед файлів із однаковою назвою важко?

– Так, по ПІПам вже є розбивка, окрім ПІПів Мінгромад і Мінвідновлення.



– З доходами та видатками розібралися. Тепер переходимо до дефіциту або фінансування бюджету.

– Ми словом дефіцит не оперуємо. Бо методологічно дефіцит – це доходи мінус видатки. Але в нас, з одного боку, в доходи зараховуються міжнародні гранти, а з іншого боку, крім видатків, у нас є ще інші витрати. Тож я кажу про потребу в міжнародному фінансуванні: це різниця між витратами, які є сумою видатків та повернення боргу (там ще є надання кредитів з бюджету, але давайте не заглиблюватись в методологічні дєбрі), та власним ресурсом – це доходи, розміщення ОВДП, приватизація.

Тож у нас $52,6 млрд загальна потреба в міжнародній підтримці на 2027 рік. Вона трохи більша, ніж в цьому році. Мінфін говорить тому, що Нацбанк менше грошей перерахує в бюджет. Десь $20 млрд у нас вже підтверджені партнерами: це МВФ, Світовий банк, друга частина Ukraine Support Loan (USL) від Європейського Союзу. А $32,6 млрд нам ще потрібно. І ця цифра може мінятися. Наприклад, ми вже говорили, що можуть зменшуватись закладені в бюджет доходи.



– Щодо цих $32,6 млрд. Ви вважаєте реалістичним їх знайти? Чи краще перестрахуватися та зараз закласти менше видатків у бюджет, а потім зробити так, як зробили цього року, коли домовилися про USL й збільшили бюджет.

– Ми збільшили бюджет, по суті, тільки на військові видатки, які забезпечуютьcя USL. І то, це не все гроші, а більша частина – допомога в натуральному вигляді. Просто вона обліковується в державному бюджеті – тільки європейська допомога, тільки по кредиту USL, яка приходить в натуральному вигляді.



– Звідки взяти ці $32,6 млрд?

– Фактично зараз обговорюється кілька шляхів покриття цього дефіциту. Частина – це двостороння пряма бюджетна підтримка від країн "Великої сімки": Канада, Японія, в першу чергу. У нас вже є досвід такої двосторонньої підтримки, яку ми від них отримували. Але, на жаль, ця допомога не буде вимірюватися в десятках мільярдів доларів. Тому нам потрібно шукати якийсь ще додатковий шлях.

Одним з цих додаткових шляхів може бути додаткова нова підтримка від Європейського Союзу. Але я б дуже обережно поки що про це говорила, тому що, очевидно, ніякого рішення ще не прийнято. І ведеться робота, скажімо так, про те, що нам потрібно додаткове фінансування.



– Міністр фінансів Сергій Марченко казав, що для нас крайній термін – це листопад, коли до нас приїде місія МВФ. Вже тоді ми їм маємо показати їм джерела цих $32,6 млрд.

– Принаймні якісь попередні домовленості. Тому що для програми МВФ важливо розуміти, що цей бюджет буде профінансований. Інакше вони нам скажуть – радикально скорочуйте видатки. І тут мова вже бути йти не про скорочення з категорії 10% "інших видатків", а про реально болючі речі.

Я би не сильно переживала про це (що домовленості будуть тільки попередніми), тому що USL теж нам фактично прийшов в червні – через 7 місяців після ухвалення бюджету на 2026 рік. Тобто якщо ЄС запропонує якийсь новий механізм підтримки України, то це буде десь з другої половини 2027 року.



– За вашими прогнозами, цей механізм, як і частина USL, все одно буде прив'язаний до виконання Україною якихось зобов'язань? Тобто це не будуть безумовні гроші?

– Так, в USL лише військова частина є безумовною, а пряма бюджетна підтримка прив'язана до виконання умов. Тому, я думаю, що будь-яка бюджетна підтримка від Євросоюзу буде супроводжуватися умовами.



– Структурована на кшталт Ukraine Facility – кожен виконаний крок оцінюється окремою сумою?

– Не обов'язково. Наприклад, у бюджетній частині USL половина йде через механізм "макрофіну" з одними умовами, а половина – через Ukraine Facility з іншими умовами.



– Просто Ukraine Facility вже наступного року завершується, тож питання до чого прив'язати умови виділення цих грошей?

– Ми вступаємо в Європейський Союз. Кожного року Європейський Союз видає звіт про розширення, в якому написано, що Україні треба зробити для того, щоб показати прогрес по наближенню до законодавства ЄС. Все придумано до нас, як то кажуть, всі ідеї там вже є, що потрібно робити.

– Підсумовуючи, ви вважаєте, що ці $32,6 млрд такі можна знайти?

– Я думаю, що з цим можна і треба працювати.



– До речі, у контексті пошуку джерел фінансування часто згадують заморожені у Європі російські суверенні активи на EUR200 млрд. У 2024 році вдалося розробити так званий механізм ERA (Extraordinary Revenue Acceleration Loans), за яким країни "Великої Сімки" та Європейський Союз надають Україні кредити загальним обсягом $50 млрд, які повністю обслуговуються та погашаються за рахунок доходів від цих заморожених російських активів. На 2027 рік з цих $50 млрд залишилося біля $1,3 млрд, тому вже йдуть розмови про ERA-2. Наскільки ви оцінюєте реалістичність та масштаби цього потенційного джерела зовнішнього фінансування?

– ЕRA-2 – це умовна назва, один з варіантів, як механізм додаткової підтримки України від Європейського Союзу може виглядати. Тобто, нема гарантій, що це буде ЕRA-2, що це буде пов'язано з російськими замороженими активами. Це може бути зроблено за принципом Ukraine Support Loan, коли Європейська Комісія просто розмістить облігації на внутрішньому ринку, і доходи від цих облігацій передасть Україні.



– А про можливість отримати безпосередньо тіло цих заморожених російських активів поки взагалі рано говорити?

– Так, я думаю, що Європейський Союз до цього не готовий.



– Концептуальне питання щодо доцільності об'єднання державного бюджету із усіма неврахованими в ньому видатками на війну, розв'язану Росією. Мінфін вже відкрито заявив, що Міноборони оцінює потреби на війну цього року у $155 млрд, а наступного – у $175 млрд, з яких наразі у проєкті держбюджету закладено 4,9 трлн грн, або $103,8 млрд. Ми маємо ситуацію цього року, коли у пошуках $27 млрд зі $155 млрд в результаті $7 млрд беруться із державного бюджету. Тобто в критичній ситуації, якою є війна, якщо у бюджеті будуть якість гроші, то вони в першу чергу підуть на оборону від агресора. То може тоді краще відразу всі ці $155 млрд цього року та $175 млрд наступного вносити у видатки державного бюджету?

– Потрібно почати з того, що у фінансового блоку – у Мінфіну, Бюджетного комітету – немає змоги верифікувати потребу, яку дає Генштаб для виконання намічених ним задач. Ця сума варіюється від року до року. В якийсь рік було 17 трлн, в цьому році – 9 трлн. Міноборони є зв'язкою між Генштабом і фінансовим блоком, яка повинна верифікувати цю заявлену потребу і оптимізовувати її для того, щоб помістити в наявні можливості бюджету.

Зараз ви знаєте, що вартість війни в 2027 оцінюється на рівні $175 млрд. Це десь 7,8 трлн по нинішньому курсу. Очевидно, що це не бажана потреба, а якась задача мінімум, без якої ми не виживемо. З цих $175 млрд наші внутрішні ресурси, як держави – це $64 млрд. Ще $36 млрд – це військовий компонент USL, який теж закладений в бюджет. Тому ми кажемо, що бюджет покриває $100 млрд. Решта 75 – це зброя, яка приходить з натуральному вигляді через різні механізми підтримки: "Рамштайн", PURL і так далі. Якась частина вже підтверджена партнерами, якусь уряд продовжує шукати.

Далі буде