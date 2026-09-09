"IDS Україна" у 2026р. знизила очікування щодо прибутковості, але у серпні перевищила план продажів на 15% – гендиректор групи компаній Марко Ткачук

Інтерв'ю інформагентства "Інтерфакс-Україна" з генеральним директором групи компаній IDS Україна Марком Ткачуком

Текст: Марія Болтрик



– На початку 2026 року "IDS Україна" мала амбітні плани, але у першому півріччі переглянула очікування щодо прибутковості. Наскільки було скориговано план, якими є оновлені прогнози щодо виручки та інших фінансових результатів?

– Ми дійсно закладали набагато амбітніші показники. Прогнози не враховували такої кількості масштабних зовнішніх змін. На нас істотно вплинули кілька критичних чинників, серед яких стрімке підвищення цін на пальне, енергоносії та матеріали. Загалом витрати за цими статтями зросли приблизно на третину. Коли ми оцінили реальний стан речей, то скоригували свої очікування.

Але навіть попри те, що 2026 рік став одним з найскладніших від початку повномасштабного вторгнення, компанія спрацювала ефективно. У першій половині року ми отримали майже 3,95 млрд грн доходу. Чистий прибуток склав близько 188 млн грн, а показник EBITDA сягнув 440,5 млн грн. Також ми збільшили податкові відрахування до 534,9 млн грн (+8,6% порівняно з першим півріччям минулого року), хоча у фізичних обсягах продали трохи менше. Наша команда вчасно помітила негативні тенденції в економіці й переглянула витрати. Завдяки оптимізації з урахуванням поточних викликів ми покращили внутрішню ефективність і навіть зміцнили ринкові позиції.



– Як змінилися продажі компанії у січні-серпні 2026 року в літрах і грошах порівняно з аналогічним періодом минулого року?

– У першому півріччі наші продажі виявилися на 7% нижчими за заплановані. Для великого бізнесу це відчутна цифра. У заліку за перші шість місяців ми мали плюс 2% у пляшках та плюс 11% за чистим доходом до минулого року. Уже у серпні ми вийшли на динамічне зростання і перевищили план на 15%.

Ми вміємо швидко адаптуватися до такої волатильності. Головне завдання менеджменту полягає у тому, щоб забезпечити стабільний розвиток і не допустити зупинки бізнесу, попри стрибки цін на нафту чи воєнні ризики.



– Хочу у вас уточнити, яка зараз у групи компаній частка на ринку? Раніше, здається, було близько 40%?

– Цей рівень не просто зберігся, а й трохи виріс. Якщо дивитися по сегментах, то у негазованій воді ми утримуємо близько 60% у грошовому вираженні та приблизно половину обсягу. Флагманський бренд "Моршинська" залишається беззаперечним лідером з часткою 30,3% у літрах. Споживачі зберігають високу довіру до нашої продукції.

Дуже хорошу динаміку показує негазована вода зі смаком, де наші продажі зросли на 68%. Компанія вже займає майже половину цього сегмента. Наш бренд "Воля" демонструє стабільні позиції на ринку енергетиків, який загалом зростає. Ми постійно шукаємо нові можливості та оперативно реагуємо на запити покупців.



– Які зараз найбільші виклики для групи компаній?

– На споживання сильно тиснуть демографічний чинник, зокрема, виїзд людей за кордон, внутрішнє переміщення та зниження доходів громадян. Це найбільше вплинуло на традиційний роздріб. Щоб зберегти цей канал, ми повністю перебудували логістику та оновили території роботи дистриб'юторів. Також ми запустили B2B-платформу e-Morshynska, яка вже обслуговує 21 тис. торгових точок. Вона забезпечує 10% усіх продажів у традиційному роздрібі й працює за принципом прямого замовлення без залучення торгового агента.

Величезною проблемою залишається транспорт. Подорожчання дизельного пального на понад 50% спровокувало стрибок логістичних тарифів. При цьому виник гострий дефіцит водіїв, оскільки бронювання охоплює лише половину працівників. Усе частіше за кермом вантажівок можна побачити людей поважного віку або жінок.

Додатково ускладнюють роботу обстріли, які руйнують логістичні центри й склади наших партнерів. Нам доводиться постійно змінювати маршрути й частіше возити воду напряму у магазини. Ми на 30% збільшили кількість партнерів завдяки залученню дрібних перевізників та ФОПів із кількома машинами. Зараз ми перебуваємо на фінальному етапі впровадження системи ERP для ефективного управління запасами, що має значно полегшити планування в умовах постійних змін.



– У вас, в групі компаній, складів і загалом активів зруйновано не було?

– Власної складської логістики як такої ми не маємо, руйнувань зазнають партнерські об'єкти. Для нас це також важкі втрати, адже це наша спільна інфраструктура. Головне завдання команди полягає у тому, щоб продукція за будь-яких умов залишалася на полицях.

Зараз ми входимо у період, який можна назвати повноцінною кризою, а не просто форс-мажором. У таких умовах ми ставимо у безумовний пріоритет забезпечення ринку питною водою. Для нас важливо зберегти роботу підприємств, забезпечити зарплатою 3 тис. співробітників, сплачувати податки та фінансувати благодійні проєкти.



– З чим ви пов'язуєте падіння продажів? Це сезонність чи якісь інші фактори?

– Справа не у сезонності. На продажі вплинули зниження купівельної спроможності, виїзд населення та аномально холодна весна. Високий сезон, тобто літо, теж не можна назвати спекотним. Кризові явища початку року й погода завдали відчутного удару. Ми очікуємо, що за підсумковими показниками наздоженемо минулий рік, але вийти на ті обсяги постачань, які планували на початку року, вже не вдасться.



– Який розріз продажів за регіонами, де найбільше продається продукція?

– Найбільші обсяги традиційно припадають на західні та центральні області. Зниження продажів у деяких регіонах пов'язане не лише з відтоком людей, а й із фізичною складністю доставки. У Харківську область чи Краматорськ через постійні обстріли та бойові дії завозити товар вкрай важко. Ці обмеження дуже ускладнюють планування на наступний рік.



– Чи не може бути виходом із ситуації експорт? Як у вас із ним справи?

– Експорт не є для нас основним напрямком, оскільки головним пріоритетом залишається український ринок. Ми системно й успішно працюємо у Молдові, де маємо дуже позитивну динаміку і добрий потенціал розвитку. Також поставляємо продукцію у країни з великими українськими громадами, загалом майже у 10 країн. Наразі експорт забезпечує близько 5-6% нашого обсягу податкових відрахувань.



– Хотіла повернутися до теми складів. В інших медіа була інформація, що рітейлери у випадку знищення чи пошкодження відвантажених товарів пропонують половину вартості сплачувати виробнику. До компанії групи IDS доходили такі пропозиції?

– Ми маємо налагоджені партнерські відносини з усіма мережами. З будь-якої ситуації завжди знаходимо конструктивний вихід. У бізнесі важливо зберігати порядність і шукати рішення, які влаштовують обидві сторони. Зараз ми працюємо за чинними угодами. Через зростання ризиків ми дійсно переглядаємо деякі умови, але ці переговори тривають, і нашою метою є компромісна модель, яка збереже доступну ціну на полиці.



– У контексті всіх цих викликів — подорожчання пального, демографічна криза і обстріли, втрата товарів - наскільки зросла собівартість продукції?

– Вона істотно зросла у 2026 році. Логістична складова у нашій продукції займає близько 10%. Коли витрати на транспортування зростають удвічі, це одразу додає, щонайменше, 7% до собівартості.

Загалом через сукупність чинників, включаючи пальне, роботу генераторів під час блекаутів та нові тарифи на електроенергію, собівартість піднялася майже на 50%. Проте, це лише частково позначилося на кінцевій ціні для споживача, ми взяли основний удар на себе. Через це маржинальність продукції знизилася. Проте, повністю уникнути коригування цін на полицях ми не можемо, адже компанія має виплачувати заробітну плату, зберігати колектив, сплачувати податки та підтримувати благодійні програми.



– До речі, щодо працівників. Під час повномасштабного вторгнення група компаній відчула відтік кадрів? Якраз приблизно зараз пройшов рівно рік з моменту дозволу виїзду закордон юнаків віком 18-22 роки - відчули вплив такого рішення уряду?

– Масового відтоку молоді ми не відчули, оскільки частка працівників цієї вікової категорії у нас була не настільки великою. Загальний дефіцит кадрів існує, і він гострий для всього ринку. Майже 300 наших працівників захищають країну у лавах ЗСУ; частина виїхала, а залучати нових фахівців зараз доволі складно.



– У скільки обійшлось забезпечення заводів у Моршині і Миргороді альтернативним живленням?

– Ми активно інвестуємо в енергонезалежність. На заводі у Моршині встановлено потужний генератор. У Миргороді ми збудували сонячну електростанцію, яка дає до 600 кВт на годину навіть у хмарну погоду. Загальна потужність власної генерації сягнула 1,6 МВт.

Нещодавно ми підрахували сукупні капітальні інвестиції. З лютого 2022 року по лютий 2026 року, не маючи доступу до зовнішнього кредитування, група компаній IDS Ukraine спрямувала на розвиток 875 млн грн власних коштів.

З цієї суми 161 млн грн пішов на оновлення обладнання, 220 млн грн – на холодильний парк, 87 млн грн – на інфраструктурні проєкти, а 363,4 млн грн – на цифрову трансформацію та програмне забезпечення. Безпосередньо в енергонезалежність, включаючи сонячну станцію у Миргороді та генератори, ми вклали 43,6 млн грн. Зараз очікуємо висновків експертів щодо встановлення додаткових джерел альтернативної енергії на заводі у Моршині.

Крім того, ми допомагаємо місцевим школам та дитячим садочкам у Моршині й Миргороді, забезпечуємо їх обладнанням, щоб навчальний процес не переривався у періоди відключень світла.



– Тобто, крім своїх активів, ви також до зими готуєте й міста, в яких працюєте?

– Ми фокусуємося саме на школах і садочках. Там навчаються діти наших працівників, це наше майбутнє покоління.

Загальна сума інвестицій у проєкт енергонезалежності закладів освіти Миргорода та Моршинської громади від IDS Ukraine становила 9,2 млн грн. На ці кошти було закуплено інвертори та акумуляторні батареї для всіх шкіл і дитячих садків Миргорода та трьох освітніх закладів Моршинської громади. Загалом понад 6 тис. дітей зможуть нормально навчатися під час вимкнення світла.



– Наскільки тепер під час відключення електроенергії змінюється продуктивність виробництва?

– Зміна істотна. Наприклад, у Миргороді під час блекауту генерація дозволяє заживлювати лише одну або дві лінії з чотирьох. На заводі "Оскар" у Моршині потужності дають змогу працювати одній лінії з п'яти. Це не 100% від нашого потенціалу, але це дозволяє у кризових ситуаціях безупинно випускати найнеобхіднішу продукцію, таку як питна негазована "Моршинська" півторалітрового формату та бутилі 18,9 л.



– Цього року у "Моршинської" виходили нові продукти: холодний чай Morshynska Tea, ароматизована вода та лід, ще нові смаки енергетиків "Воля". Які перші результати продажів і попиту?

– Надзвичайно вдалим рішенням був запуск перед початком повномасштабного вторгнення асептичної лінії для розливу смакової води. Завдяки новим категоріям, включаючи енергетики "Воля", "Лимонада" та чаї, ми повністю компенсували втрату прибутковості після припинення контракту з "Боржомі", який раніше формував чверть нашого прибутку.

Запуск цього року Morshynska Tea перевершив наші очікування. Це був тестовий продукт, але він показав чудовий результат і в окремих мережах уже займає понад 10% усього сегмента холодних чаїв. Ми будемо масштабувати цей напрямок.



– А лід?

– Це був цікавий досвід комунікації зі споживачем. Ми випустили лід методом повільного заморожування у формі кубів для коктейлів та дрібнішого формату. Запуск пройшов успішно, але через руйнування ворогом складів з холодильним обладнанням та ускладнення логістики ми тимчасово припинили постачання. Але плануємо повернути цей продукт наступного літа.



– А що ще найближчим часом плануєте запустити?

– Ми зосередимося на системному розвитку вже запущених продуктів: смакових вод, чаїв та енергетиків. Там є великий потенціал для розширення лінійки та оновлення смаків. Нових радикальних категорій найближчим часом не плануємо, адже потрібно спершу якісно закріпити наявні продукти.



– Чи означає запуск нових продуктів, що класичнийринок води в Україні вже вичерпав свій потенціал?

– Це хибна думка. В Україні все ще дуже низький рівень споживання води на душу населення, тож великий потенціал для подальшого зростання залишається. Просто змінюється культура споживання. Молоде покоління шукає здорову альтернативу солодким напоям, віддаючи перевагу воді зі смаками чи крафтовим варіантам. Запускаючи такі продукти, ми відповідаємо на тренди й водночас зміцнюємо свої позиції на класичному ринку мінеральної води.



– А яка ситуація з онлайн-продажами для споживачів?

– У першому півріччі ми показали зростання в e-Commerce на 49% у пляшках. Розвиток власної платформи полегшує роботу як для нас, так і для партнерів. Якщо говорити про суто онлайн-платформи та маркетплейси, то зараз вони дають близько 1% загальних продажів. Проте значна частина онлайн-замовлень іде через електронні сервіси наших ключових клієнтів. З урахуванням цього фактору ми оцінюємо потенціал онлайн-сегмента на найближчий рік у 5-6% загального обсягу.



– Нещодавно АРМА повідомляло про фінальну стадію конкурсу з відбору нового управителя для корпоративних прав IDS Ukraine. Як це може вплинути на операційну діяльність, інвестиції та нинішню управлінську команду?

– Логіка обов'язкового призначення управителя за наявних умов залишається незрозумілою. Головна мета арешту активів полягає у збереженні їхньої економічної вартості. Наша українська управлінська команда протягом останніх років забезпечує розвиток компанії, зберігає понад 3 тис. робочих місць, безперебійно сплачує податки та інвестує у виробництво.

Призначення управителя стосується суто корпоративних прав і акцій. Воно не має впливати на щоденні операційні процеси підприємств. Ми сподіваємося, що група компаній працюватиме у штатному режимі під управлінням чинного менеджменту. Наша позиція чітка: будь-які рішення слід ухвалювати чітко у межах закону, щоб не нашкодити системній компанії.



– Група компаній IDS вже не раз наголошувала, що жоден з акціонерів не впливає на операційні рішення. Як у вас побудована система контролю?

– З 2022 року корпоративні права компанії перебувають під арештом, а виплата будь-яких дивідендів повністю заблокована для всіх акціонерів. Заяви про те, що якась частина прибутку кудись перераховується, є абсолютною вигадкою. Дотримання цього режиму суворо контролюють Національний банк України та Державна податкова служба. Усі наші валютні операції із закупівлі сировини чи обладнання проходять детальний комплаєнс. Усі кошти спрямовуються на виробництво, заробітні плати, податки та допомогу ЗСУ. За роки війни IDS Ukraine сплатила понад 4,5 млрд грн податків і спрямувала 730 млн грн на благодійність. Крім того, наш фінансовий стан щорічно підтверджується незалежним аудитом.

– Хто бачить результати цих аудитів?

– За запитом ми ділимося результатами аудитів з НБУ та іншими органами. Також аудиторські звіти аналізують банки. Через юридичні обмеження залучення зовнішнього кредитування для нас наразі заблоковане, тому ми спираємося на власні ресурси.



– Наостанок. Якими ви бачите оптимістичний і песимістичний сценарій розвитку групи компаній на наступний рік? Хоча цей ще не закінчився, тому давайте окреслимо на цей та наступний рік.

– Я вірю в оптимістичний сценарій, за якого збережеться лідерство на ринку, зростатиме частка компанії та буде забезпечена стабільна робота всіх підприємств. Будь-який управитель має бути зацікавлений у збереженні такого якісного та дієздатного активу.



– На вашу думку, всі ці виклики нинішнього рокузберігатимуться і у наступному??

– Доки триває повномасштабна війна, важко давати довгострокові прогнози, тому ми готуємося працювати в умовах збереження всіх поточних ризиків.