Директор ДБР: потрібна упереджувальна інформація та комунікація щодо фактів катувань у ЗСУ

Ексклюзивне інтерв'ю директора ДБР Олексія Сухачова агентству "Інтерфакс-Україна"

Текст: Оксана Геронтьєва

Директор ДБР – людина непублічна, інтерв'ю чи навіть коментарів від пана Сухачова – обмаль. Втім відомство, яке він очолює, майже щоденно у фокусі уваги, бо кримінал, тим чи іншим чином пов'язаний із війною, військовими та правоохоронцями – підслідність Бюро. Про СЗЧ та ТЦК, про "Скелю" і українське військо в цілому, про візію і системність роботи, про зброю як ключовий виклик, злочини в оборонці і не тільки розказав Сухачов у розлогому інтерв'ю агентству

(Друга частина інтерв'ю, першу читайте за посиланням)

"СКЕЛЯ"

В продовження теми катувань. Публічний скандал навколо 425-го окремого штурмового полку «Скеля» спалахнув після публікації журналістського розслідування "Бабеля". Військова омбудсманка Решетилова заявила, що інструкторів 425-го окремого штурмовому полку «Скеля», які організовували знущання на полігонах, ВСП у ЗСУ ідентифікувала ще рік тому, але до відповідальності ніхто не був притягнутий. Чому ДБР відкрила справу по "Скелі" тільки після публікації статті, а до того дієвих рухів не було?

Почну з того, що ДБР - невеликий за чисельністю орган і не завжди може оперативно отримувати весь обсяг інформації з військових частин, якщо немає звернень від потерпілих або військового командування чи інших правоохоронних органів.

Від військового командування офіційної інформації щодо негативних ситуацій в "Скелі" ми не отримували. Були певні скарги від потерпілих, і по них були одразу зареєстровані провадження. Наразі в теруправлінні ДБР у Полтаві розслідуються 5 кримінальних проваджень щодо "Скелі". Усі вони були зареєстровані у 2025-му – на початку 2026 роках. Останнє, шосте, було зареєстроване після публікації журналістського розслідування в Головному слідчому управлінні ДБР.

Після організації першочергових процесуальних дій ми прийняли рішення звернутися до Офісу генерального прокурора щодо об'єднання кримінальних проваджень, які є у Полтаві, з тим, яке розслідує Центральний апарат ДБР. Організовувати подальше розслідування буде вже спільна слідча група з числа працівників центрального апарату та територіального управління.

Не було інформації від військового командування, а від інших?

Нажаль, ні. Хоча і в ЗСУ, і в інших правоохоронних органах є відповідні служби, які мають володіти подібною інформацію і своєчасно реагувати на неї.

В цій ситуації може бути й певне замовчування. Про командира "Скелі" маємо позитивні відгуки, але це не означає, що у підрозділі не було проблем.

Чи буде ДБР після об'єднання провадження розглядати всі наведені факти небойових смертей як єдину схему?

Так, і дамо оцінку діям кожного командира. Коли ми розслідували авіакатастрофу АН-26 (авіакатастрофи військового літака Ан-26Ш під Чугуєвом 25 вересня 2020 року, в якій загинули 26 курсантів та офіцерів – ІФ-У) нам закидали, що зараз якийсь рядовий буде притягнутий до відповідальності. Але такого не було і не буде зараз. У нас принципово інша позиція по такій категорії кримінальних проваджень. Ми дамо належну правову оцінку діям всіх керівників підрозділу.

Чи буде надаватися оцінка діям працівників ТЦК та ВЛК, які визнали цих людей придатними до служби? Чи можуть в принципі служити люди з наркотичною залежністю/на замісній терапії? Тут вже - не тільки про "Скелю"

Це питання скоріше навіть не до ТЦК, тому що вони тільки направляють людину до військово-лікарських комісій. Будемо по кожному факту перевіряти, яким чином у медичних документах були визначені діагнози. Водночас одразу зауважу, що не завжди в медичних документах зафіксовано, коли саме людина стала наркозалежною – до проходження ВЛК чи вже після.

Військовослужбовець «Скелі» "Киянин" назвав розслідування російським ІПСО, висловив публічні погрози на адресу журналістки і закликав провести розслідування. Буде на це реакція?

Так, ми отримали офіційне повідомлення щодо погроз журналістці, зареєстрували кримінальне провадження і будемо перевіряти цю інформацію, комунікувати безпосередньо з представником медіа, військовими, тому що тиск та погрози – це неприпустимо.

Журналіст Азад Сафаров розмістив у Фейсбук пост, в якому розказав, що під час зйомки британського телеканалу Sky News на фронті у 2025 році був впритул обстріляний автомобіль, в якому знаходилася водійка знімальної групи. Вона не постраждала тільки тому, що авто було броньованим. Це була зйомка з полком "Скеля". Оскільки ця історія набула публічності і має міжнародну складову, чи буде ДБР встановлювати можливу причетність військових "Скелі" до цього інциденту?

До нас офіційного повідомлення щодо цього не було, але ми знайомі із цією публікацією. Перевіримо і цю інформацію, я взяв це на контроль.

Більш загально по цій проблематиці: яким чином можна встановити, чи мають місце небойові втрати в інших підрозділах Сил оборони?

Перевірити це можна лише системним відпрацюванням морально-психологічного складу кожного військового угрупування – бригади, частини, яка знаходиться на лінії бойового зіткнення або в тилу. Це робота командирів на місцях, колег з інших правоохоронних органів, наших оперативних працівників – отримувати упереджувальну інформацію про стан справ у військових колективах.

Чи є ще встановлені факти катувань у Силах оборони?

У нас зараз є декілька кримінальних проваджень, подібних до "Скелі", по яких ми проводимо наші слідчі і розшукові дії.

Наше завдання – мінімізувати такі явища у підрозділах та не допустити нових випадків. Паралельно ми намагаємося комунікувати із командуванням і там, де це можливо, рекомендуємо їм вживати певних превентивних заходів: застосовувати дисциплінарну практику, ініціювати кадрові зміни, ротації.

Чи долучиться ДБР до встановлення обставин смерті командира 154-ї ОМБр Володимира Кононнікова? Поліція Запорізької області повідомила, що командира було знайдено з вогнепальним пораненням

Зараз це провадження розслідує Нацполіція, тому що за основною версією це було самогубство. Передсмертної записки при ньому не було. Якщо слідчі Нацполіції під час проведення процесуальних дій встановлять, що був моральний тиск, катування чи погрози від, наприклад, колег по службі, командирів – прокурор прийме рішення про зміну органу досудового розслідування, і тоді цією справою займуться слідчі ДБР. Поки що такої інформації немає.

ТЕРАКТ У КИЄВІ ТА ПАТРУЛЬНІ

ДБР розслідує справу щодо патрульних поліцейських, які не надали допомогу 12-річному хлопчику під час теракту в Голосіївському районі столиці 18 квітня. Чи є вже докази службової недбалості патрульних?

Розслідуванням цієї справи займається теруправління ДБР в Києві, зараз проводяться експертизи та інші процесуальні дії. Ми повинні чітко зрозуміти, чи володіли патрульні повною інформацією про подію, коли отримували виклик. Яка це була інформація та чи були вони готові для адекватного реагування на обставини?

Повертаючись до розслідування: зараз ми ще перебуваємо на стадії збору та узагальнення доказів, проведення експертиз. А потім вже будемо робити певні процесуальні висновки. Розуміємо, що це дуже чутлива тема і для громади Києва, і для поліцейських, і для суспільства, тому не будемо затягувати із розслідуванням.

Ця трагедія актуалізувала питання зброї для самозахисту. Чи доцільно під час війни дозволити носіння короткостволу? Чи бере участь ДБР в обговореннях проєктів законів та якої позиції дотримується?

Щодо зброї для самозахисту ДБР займає нейтральну позицію. Це питання МВС, парламенту і суспільства. Своє занепокоєння ми висловили МВС і будемо відстоювати цю позицію в парламенті, якщо до нас будуть відповідні звернення.

Моя особиста думка по зброї для самозахисту: це можна робити, але після завершення бойових дій та вирішення низки інших, супутніх проблем. На даному етапі наше суспільство не готове до використання зброї. Як контролювати її обіг та використання? Хто може гарантувати об’єктивну оцінку психологічного стану громадянина, який хоче отримати зброю? Тут дуже багато питань без відповідей.

Чи співмірним був гнів суспільства на адресу патрульних з об'єктивною реальністю?

Суспільство сприймає працівника Нацполіції – у формі, зі штатною зброєю, автівкою зі спецсигналами, - як людину, яка пройшла підготовку, володіє певними навичками та здатна захистити.

Суспільство делегує поліцейським свій захист, а в цьому випадку захист забезпечено не було. Це негативно позначилося на іміджі поліції, хоча в цілому поліцейські роблять дуже багато позитивної роботи для держави.

Додам, що ми в повсякденній діяльності дуже плідно і постійно співпрацюємо з Нацполіцією і не бачимо у цій структурі якихось значних системних проблем.

Негатив у кейсі «київського стрілка» зводиться по суті до того, що патрульні, які приїхали на виклик, не були готові до такого перебігу подій.

МІНДІЧГЕЙТ ТА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

ДБР опинилося у скандальному Міндічгейті щодо корупції в енергетиці через інформацію про можливу співпрацю своїх співробітників із фігурантами справи НАБУ. На якій стадії перебувають кримінальні провадження, які ДБР відкрило в листопаді щодо власних співробітників після публікації «плівок Міндіча»?

Я взагалі не розумію, чому ми опинилися в цьому Міндічгейті і чому на слуханнях прокурор САП зачитав інформацію щодо мене і моєї дружини. (На судовому засіданні Вищого антикорупційного суду з обрання запобіжного заходу фігуранту корупційного скандалу ексміністру енергетики Герману Галущенко прокурор зачитав матеріали НСРД, в яких згадувалися нібито корупційні зв'язки дружини директора ДБР із злочинною організацією Міндіча – ІФ-У).

Наші представники були на усіх засіданнях і ми з самого початку комунікували цю тему з усіма зацікавленими сторонами. Відразу порушили кримінальне провадження, бо це надало нам певний спектр процесуальних можливостей. В межах цього провадження ми провели масштабну роботу, про що проінформували ТСК. (Керівництво управління внутрішньої безпеки ДБР підтвердило зокрема, що фігурант справи НАБУ - ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк дійсно відвідував офіс ДБР у Києві – ІФ-У)

Про те, чому ми комунікували з Миронюком, в межах якого кримінального провадження та з якого саме приводу – ми окремо поінформували голову комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасію Радіну, оскільки ця інформація має певні обмеження. Також ми попередили усі проінформовані сторони про недопущення розголошення таємниці досудового розслідування.

Оскільки в ході розслідування не було встановлено будь-яких фактів порушення закону, дане кримінальне провадження було закрите за відсутності складу злочину. Прокурор уважно все вивчив та не скасував постанову про закриття цієї справи.

А Вас особисто допитували ваші слідчі в рамках кримінальної справи?

Так. І мою дружину теж.

Підсумовуючи, спитаю про незалежність: чи відчуваєте Ви або ваші підлеглі певний тиск від нардепів або ж певні "прохання"?

Сьогодні понад 50 парламентарів є фігурантами кримінальних проваджень ДБР: на жаль, це представники усіх політичних партій та груп і різноманітна палітра кримінальних правопорушень. Троє з депутатів наразі знаходяться під вартою за державну зраду. Взагалі ні від нардепів, ні від нашого профільного комітету жодних прохань або тиску не було і немає.

А з боку Офісу президента або голови держави?

Президент України одночасно є Верховним головнокомандувачем ЗСУ. З урахуванням підслідності ДБР зрозуміло, що ми під час нарад інформуємо президента про певні аспекти протидії злочинності, які його цікавлять. Глава держави повинен розуміти загрози на тому чи іншому напрямі, щоб приймати відповідні рішення. Тому робоче спілкування, звісно, є. Але про тиск навіть у вигляді "прохань" ніколи не йшлося.

Особисто з президентом останній раз я спілкувався ще у січні, коли доповідав йому про стратегічні напрями роботи на 2026 рік.