Відновлення України не може чекати завершення війни — делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України Гербер

Інтерв’ю з делегатом Федеральної ради Швейцарії з питань України Жаком Гербером

Автори: Василь Зоря, Максим Глухов

25–26 червня 2026 року в Гданську у Польщі відбудеться п’ята Міжнародна конференція з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference, URC2026). Форум є продовженням міжнародного процесу, започаткованого у 2022 році в Лугано у Швейцарії, де були сформульовані основні принципи відновлення України. Наступні конференції проходили в Лондоні (2023), Берліні (2024) та Римі (2025).

Очікується участь представників десятків держав, міжнародних організацій, фінансових інституцій, бізнесу та громадянського суспільства. Попередні конференції збирали понад 70 країн і міжнародних партнерів України.

Швейцарську делегацію на конференції представлятиме делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України Жак Гербер, який координує реалізацію швейцарської програми підтримки, відновлення та реформ в Україні на 2025–2028 роки.

Напередодні конференції агентство «Інтерфакс-Україна» попросило Жака Гербера розповісти про новий механізм участі Швейцарії у відновленні України, роль швейцарського бізнесу в цьому процесі, пріоритети фінансування та перспективи українсько-швейцарського співробітництва.

-- Минулого тижня парламент Швейцарії схвалив угоду про співпрацю у сфері відновлення України. Рішення відкриває шлях до ширшого залучення швейцарської експертизи та приватного сектору до реалізації проєктів відбудови.

Заявлено, що загалом Швейцарія планує спрямувати 5 млрд швейцарських франків на підтримку України у 2025–2036 роках, з яких 1,5 млрд на першому етапі у 2025–2028 роках. У межах нового механізму перші 500 млн франків будуть використані для реалізації проєктів економічного відновлення за участю швейцарських компаній.

Що зміниться на практиці після рішення швейцарського парламенту щодо угоди про відновлення України?

-- Рішення парламенту дозволяє запровадити новий механізм участі Швейцарії у відновленні України. Йдеться про перші 500 млн франків у межах першого етапу програми підтримки.

Новий механізм дасть змогу фінансувати проєкти, що передбачають постачання товарів і послуг, необхідних для відновлення країни, за участю швейцарських компаній.

Підтримку зможуть отримати виключно ті проєкти, які відповідають пріоритетам, визначеним самою Україною.

-- Чому Швейцарія вважає, що відновлення України має розпочатися ще до завершення війни?

-- Ми переконані, що відновлення не може чекати завершення війни.

Йдеться не лише про відбудову інфраструктури. Відновлення означає також забезпечення життєво важливих послуг, збереження економічної активності та суспільної стійкості. Важливо не лише відновлювати зруйновані об'єкти, а й зберігати надію, стабільність та функціонуючі інституції для українського населення.

Ми розуміємо відновлення значно ширше, ніж просто будівництво нової інфраструктури. Наприклад, якщо ми допомагаємо встановлювати вікна в пошкоджених житлових будинках у Харкові — це також відновлення. Такі проєкти дають людям змогу пережити зиму, підтримувати належні умови життя та залишатися у своїх містах.

Наше завдання полягає в тому, щоб сприяти тому, аби люди в Україні навіть в умовах війни зберігали перспективу та могли продовжувати своє життя у власній країні.

"Україна сама має визначати пріоритети відновлення"

-- Як відбираються проєкти, які можуть розраховувати на швейцарське фінансування?

-- Ми не приїжджаємо до України з готовим списком проєктів і не вирішуємо в Берні, що потрібно тому чи іншому українському регіону. Для нас принципово важливо, щоб пріоритети відновлення визначала сама Україна.

Саме тому Україна створила цифрову платформу DREAM, а також єдиний перелік пріоритетних проєктів відновлення. Для Швейцарії включення проєкту до цього переліку є обов’язковою умовою. Ми хочемо бути впевненими, що йдеться про справді необхідні проєкти, які відповідають визначеним Україною пріоритетам.

Після цього Швейцарія оцінює, чи відповідає проєкт напрямам нашої співпраці, наявним ресурсам та можливостям реалізації.

Наше завдання полягає не в тому, щоб визначати пріоритети замість України, а в тому, щоб допомагати реалізовувати ті проєкти, які сама Україна вважає особливо важливими для свого відновлення.

-- Чим цей механізм відрізняється від попередніх програм підтримки?

-- Цей інструмент не був створений з нуля. Швейцарія вже використовувала подібні механізми співпраці в інших країнах і ретельно врахувала цей досвід під час розробки програми для України.

Програма для України відрізняється своїм масштабом і особливими умовами. Вона була розроблена з огляду на безпрецедентні потреби країни у відновленні та необхідність залучати до цього процесу не лише державні структури, а й приватний сектор.

Після набуття угодою чинності Швейцарія зможе фінансувати постачання товарів і послуг, необхідних для відновлення України, за участю швейцарських компаній.

Водночас проєкти мають відповідати пріоритетам, визначеним українською стороною.

Головна мета програми — підтримка відновлення України. Приватний сектор розглядається як партнер, здатний надати технології, інженерні рішення та досвід, необхідні для реалізації конкретних проєктів.

-- Чому Швейцарія робить ставку на енергетику, інфраструктуру, охорону здоров’я та підтримку економіки?

-- Ці пріоритети були визначені спільно з українською владою — виходячи з найнагальніших потреб країни та компетенцій, якими володіє Швейцарія.

Енергетика, охорона здоров’я, інфраструктура, сільське господарство та економічне відновлення відіграють ключову роль у повсякденному житті людей, підтриманні економічної активності та довгостроковому відновленні країни.

Наше завдання полягає не лише у відновленні зруйнованого, а й у тому, щоб зробити його кращим і сучаснішим.

Як відомо, недостатньо просто побудувати об’єкт. Потрібні люди, які зможуть його експлуатувати та підтримувати в належному стані. Саме тому Швейцарія надає великого значення професійній освіті та підготовці фахівців.

Ще одним важливим напрямом є підтримка малих і середніх підприємств, які відіграють важливу роль у створенні робочих місць та забезпеченні стійкості економіки. Зокрема, йдеться про розвиток екоіндустріальних парків, що працюють відповідно до сучасних екологічних та промислових стандартів.

Швейцарська програма має виключно цивільний характер і не передбачає співпраці у військовій сфері.

"Ті, хто підтримав Україну в найважчі часи, користуватимуться особливою довірою і після війни"

-- Що мотивує швейцарські компанії працювати в Україні в умовах війни?

-- Попри війну, багато швейцарських компаній розглядають Україну не лише як країну, що потребує допомоги у відновленні, а й як довгострокового партнера зі значним економічним потенціалом.

Безумовно, ризики залишаються високими. Водночас багато підприємців розуміють, що участь у відновленні України — це проєкт не на кілька місяців, а на багато років.

Сьогодні найбільший інтерес швейцарські компанії виявляють до таких сфер, як енергетика, інфраструктура, охорона здоров’я, сільське господарство, машинобудування, цифрові технології та гуманітарна допомога.

Я часто кажу представникам бізнесу: ті, хто підтримав Україну в найважчі часи, користуватимуться особливою довірою і після завершення цього складного періоду. Українці добре пам’ятають тих, хто допомагав тоді, коли підтримка була потрібна найбільше.

-- Критики програми у Швейцарії часто посилаються на корупційні скандали в Україні та ставлять під сумнів доцільність великих інвестицій. Наскільки великим є цей ризик?

-- Україна не є єдиною країною, де існує корупція. Швейцарія має значний досвід реалізації програм у різних регіонах світу та володіє ефективними інструментами контролю за використанням коштів.

Усі проєкти проходять через механізми моніторингу, звітності та міжнародного аудиту. Крім того, Швейцарія підтримує ініціативи, спрямовані на підвищення прозорості державного управління та цифровізацію державних послуг.

Нульового ризику не існує. Саме тому ми підходимо до цієї теми з великою увагою та обережністю.

Зрештою ефективність боротьби з корупцією залежить від самого українського суспільства. Жодні зовнішні інструменти не можуть замінити внутрішнє прагнення до прозорості та підзвітності.

-- Якщо корупція не є головною перешкодою, що сьогодні найбільше турбує швейцарські компанії?

-- Мій досвід спілкування з представниками бізнесу показує, що сьогодні багато компаній більше стикаються з труднощами адміністративного характеру, ніж із корупцією. Йдеться про дозвільні процедури, реєстрацію та інші практичні питання, які потребують часу та ресурсів. Для інвесторів важливо розуміти правила гри, мати можливість оцінювати строки ухвалення рішень і бути впевненими у передбачуваності умов роботи.

Саме тому поряд із боротьбою з корупцією одним із ключових завдань залишається створення надійного та прозорого ділового середовища.

-- Які конкретні результати вже є?

-- Робота розпочалася ще до набуття новою угодою чинності. Перші конкурси з відбору проєктів відновлення вже були проведені.

Наразі реалізуються проєкти у сферах житлового будівництва, енергетики, охорони здоров’я, громадського транспорту та гуманітарного розмінування. Вони були відібрані на конкурсній основі та відповідають пріоритетам відновлення, визначеним українською стороною.

Для нас важливо, що йдеться не про плани чи концепції, а про проєкти, які вже реалізуються на місцях.

-- Чи можуть брати участь лише великі компанії, чи також малий та середній бізнес?

-- Йдеться зовсім не лише про великі корпорації. Багато невеликих швейцарських компаній володіють високоспеціалізованими знаннями та технологіями, які можуть бути особливо затребуваними під час відновлення України.

Зокрема це стосується таких сфер, як енергетика, інженерні рішення, медична техніка, сільське господарство та цифрові послуги.

"Якщо правила існують, вони мають діяти для всіх"

-- Україна досягла значного прогресу в цифровізації. Чи бачить Швейцарія можливості повчитися на цьому досвіді?

-- Україна продемонструвала вражаючі успіхи у сфері цифровізації навіть в умовах війни. Такий обмін досвідом є корисним для обох сторін. Швейцарія може вчитися в України інноваційності та гнучкості, тоді як Україна може скористатися швейцарським досвідом у сфері державного управління та децентралізації.

-- У своїх виступах ви часто наголошуєте, що міжнародне право не повинно застосовуватися вибірково. Чому цей принцип настільки важливий для Швейцарії?

-- Міжнародне право є основою міжнародної стабільності. Для такої країни, як Швейцарія, яка не належить до світових держав, особливо важливо, щоб усі країни дотримувалися спільних правил. Якщо правила існують, вони мають діяти для всіх. Їх застосування не повинно залежати від політичних симпатій, географічного розташування чи конкретної ситуації.

Саме тому Швейцарія послідовно виступає за дотримання міжнародного права та гуманітарних норм. Це стосується всіх конфліктів і всіх держав.

-- Після ваших численних поїздок до України: що сьогодні дає вам підстави залишатися оптимістом?

-- Щоразу, коли я приїжджаю до України, я зустрічаю людей, які попри війну продовжують працювати, створювати підприємства, підтримувати свої громади та будувати плани на майбутнє.

Мене незмінно вражають стійкість, рішучість і здатність українців знаходити рішення навіть у найскладніших обставинах.

Саме це дає мені підстави вірити в успіх відновлення України.