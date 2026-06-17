Інтерв’ю з головою правління СК "ПЗУ Україна" Мачеєм Шишко

Текст: Лідія Гришан

- У травні PZU Group вдалося сколихнути весь страховий ринок заявою про придбання найбільшого страховика життя в Україні – компанії MetLife. Якщо можливо, поділіться деталями процесу угоди.

- Цей процес розпочався восени минулого року і ще не завершений. На різних етапах цього процесу нас консультувала команда міжнародних радників, відбувалися активні зустрічі з партнерами з Нью-Йорка, паралельно – зустрічі з керівництвом Групи PZU, якому регулярно презентувалися результати аналізу, структура угоди та ключові етапи її підготовки. Особисто моя реальність така, що останні 7-8 місяців я практично живу в офісі, адже через різницю в часі та інтенсивність зустрічей іноді доводиться виїжджати за 20 хвилин до початку комендантської години, а вже вдома підключатися до зустрічей з американською стороною, у якої в цей момент лише починається робочий день.

Безумовно, одним із найважливіших питань підготовчого етапу стала структура транзакції в умовах війни в Україні. У традиційних міжнародних M&A-угодах зазвичай передбачені положення про форс-мажорні обставини, однак у нашому випадку війна – це вже реальність, а тому виникла потреба в пошуку додаткових механізмів захисту інвестицій.

Саме тому особливий акцент було зроблено на страхуванні політичних ризиків через міжнародний механізм, який надає KUKE. По суті, це інструмент, що дозволяє інвесторам отримувати додатковий захист під час реалізації проєктів та інвестицій у країнах із підвищеним рівнем політичної та економічної невизначеності. І PZU ухвалила рішення розділити частину політичних ризиків саме з ними. Важливо, що цей механізм не створювався спеціально під нашу угоду – це готовий продукт, який уже використовується інвесторами.

На мою думку, це один із найцікавіших елементів структури угоди, який часто залишається поза увагою громадськості, але є важливим прикладом сучасного підходу до управління ризиками. І, що не менш важливо, це сигнал міжнародним інвесторам про те, що навіть в умовах війни існують дієві механізми захисту капіталу та інструменти, які дозволяють структурувати інвестиції в Україну. Як приклад – зовсім нещодавно Credit Agricole повідомив про придбання банку, і це ще одне підтвердження того, що великі інвестори впевнено та успішно розширюють свою присутність в Україні попри будь-які обставини.

- Чим було зумовлене рішення придбати великий бізнес у країні, що воює? Для цього мають бути вагомі причини. Які саме?

- Це рішення повністю відповідає довгостроковій стратегії розвитку PZU Group. Для нас ключовим фактором стала не лише можливість розширити присутність у сегменті страхування життя, а й унікальність цієї ринкової ситуації. Лідера ринку можна придбати лише тоді, коли його виставлено на продаж. І, що характерно, лише один раз, тому що лідер завжди один. Тому від самого початку ми розуміли, що повинні дуже уважно розглянути цю можливість. При цьому для PZU це не буде вихід на новий ринок. У цьому сегменті ми працюємо в Україні вже понад 20 років і добре розуміємо його потенціал.

Подібний підхід ми вже реалізовували й на інших ринках Європи. Кілька років тому PZU успішно придбала дві провідні компанії в країнах Балтії. Тому для нас така угода – це насамперед стратегічна інвестиція та можливість посилити позиції Групи в сегменті, який має значний потенціал для подальшого зростання.

- Чи можна вже говорити про майбутній формат роботи MetLife Ukraine після завершення угоди та про те, як це позначиться на нинішніх клієнтах компанії?

- Поки що говорити про те, якою саме буде майбутня інтеграція, зарано. Наразі наш фокус – отримання всіх необхідних регуляторних дозволів для завершення угоди від Антимонопольного комітету та Національного банку України. І так, цей процес потребуватиме певного часу. Тому важливо розуміти, що на цьому етапі PZU Україна та MetLife Ukraine залишаються окремими компаніями та конкурентами на ринку.

Що стосується клієнтів MetLife Ukraine, то перехідний період для них відбудеться максимально плавно та комфортно. Наш пріоритет – зберегти високий рівень сервісу та безперервність обслуговування, щоб клієнти й надалі отримували звичну підтримку та якісні страхові послуги. І повірте, так і буде – або навіть краще.

- Поговорімо про Групу PZU Україна. У зв’язку зі значним розширенням бізнесу – на чому робите фокус у межах Групи?

- Насамперед – на клієнтському сервісі. Якщо коротко, ми прагнемо, щоб взаємодія з PZU була для клієнта максимально простою, зручною та прозорою на кожному етапі. Для цього наша команда визначила 12 стратегічних напрямів, над якими вже працює.

Основне – розширюємо канали обслуговування: забезпечуємо клієнтам можливість комунікації з компанією через різні месенджери, а контакт-центр працює в режимі 24/7.

Паралельно розвиваємо цифрові сервіси. Наприклад, для клієнтів зі страхування життя розробляємо новий особистий кабінет, де вони зможуть повноцінно керувати своїм договором, відстежувати платежі, подавати запити на внесення змін, підписувати документи через Дію та отримувати поліси в цифровому форматі. Усе просто та комфортно.

Для агентів створюємо калькулятор, який працюватиме на всіх пристроях і дозволятиме одразу формувати готову пропозицію для клієнта. Крім того, ми інтегруємо можливість миттєвої оплати через цифрові платіжні платформи безпосередньо за посиланням у SMS. Усе – в один клік.

У підсумку всі зміни спрямовані на одну мету – зробити взаємодію з PZU швидшою, зручнішою та комфортнішою для клієнта незалежно від того, де він перебуває і яким страховим продуктом користується.

- Як вважаєте, окрім моторного страхування, які види є перспективними в Україні?

- Чесно кажучи, окрім моторного страхування перспективними є практично всі напрями. Насамперед це страхування майна – як для бізнесу, так і для приватних клієнтів. Рівень проникнення цих видів страхування залишається дуже низьким, тому тут існує значний потенціал для подальшого розвитку.

Також переосмислюємо Life-страхування та ДМС, успішно продаємо ці два продукти, які взаємно підсилюють один одного. Варто розуміти, що очікування клієнтів поступово змінюються. Так, важливо лікувати застуду, але коли йдеться про критичне захворювання, наявних лімітів просто не вистачає, і клієнт це розуміє. А ми готові запропонувати відповідне рішення.

- Страхування життя в Україні: який прогноз ви б дали цьому ринку?

- Я не бачу для страхування життя іншого сценарію, окрім зростання. Ринок поки що дуже невеликий, і саме тому його потенціал є величезним. Ми вже проходили схожі етапи в інших сегментах страхування. Згадайте ОСЦПВ: спочатку стрімке зростання, потім концентрація ринку, зміни в законодавстві, нові покриття. Страхування життя також проходитиме цей шлях.

Крім того, люди дедалі більше замислюються над власною фінансовою безпекою в майбутньому. Це стосується і захисту родини, і накопичень. Реальність така, що державної пенсії, достатньої для гідного рівня життя, не буде. Для цього існують цілком конкретні економічні причини. Тому кожному варто заздалегідь думати про те, за які кошти він житиме через 20-30 років. Неважливо, який саме інструмент для цього обрати, але розраховувати виключно на державну пенсію я б точно не радив.

- Національний Банк України включив СК "ПЗУ Україна" до переліку компаній зі значущим статусом. Як це вплине на її роботу та які можуть виникнути складнощі?

- Для нас це було цілком очікуване рішення. Якщо чесно, я радше здивувався б, якби PZU Україна не увійшла до переліку значущих страхових компаній. Тому ми ставимося до цього спокійно. Не бачу тут жодних складнощів чи причин для занепокоєння. Цей статус відображає масштаб нашого бізнесу та ту роль, яку компанія вже сьогодні відіграє на ринку.