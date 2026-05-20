Президент ТПП Сербії Марко Чадеж: Україна може використати Сербію як хаб для виходу на ринки Балкан, ЄС, Азії та Африки

Ексклюзивне інтерв’ю Президента ТПП Сербії пана Марко Чадежа агентству "Інтерфакс-Україна"

Текст: кандидат економічних наук Максим Уракін



Президент Торгово-промислової палати Сербії Марко Чадеж в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» розповів про перспективи економічного співробітництва України та Сербії, підготовку до відновлення переговорів щодо угоди про вільну торгівлю, можливості участі сербських компаній у повоєнній відбудові України, потенціал дунайської логістики та створення Сербсько-української ділової ради.

За його словами, попри війну, торгівля між Україною та Сербією повернулася до рівня останнього довоєнного року, а сербський бізнес зацікавлений у глибших формах співпраці - від спільних підприємств і промислової кооперації до IT-проєктів, енергетики, аграрного сектору, будівництва та логістики.

– Як ви оцінюєте нинішній стан економічних відносин між Сербією та Україною після того, як війна змінила регіональну торгівлю, логістику та інвестиційні потоки?

– Хоча Україна і Сербія впродовж останнього десятиліття не входили до числа головних торговельних партнерів одна одної за обсягом торгівлі, і хоча максимальний рівень взаємної торгівлі, досягнутий у 2018 році, становив лише $517 млн, саме спочатку пандемія, а потім війна підтвердили велику взаємозалежність наших економік. Особливо коли йдеться про постачання української сировини та проміжної продукції для сербської промисловості, які становили близько 70% нашого загального імпорту. Достатньо згадати, скільки проблем після 24 лютого 2022 року спричинили перебої з постачанням української залізної руди для сербського металургійного комбінату, вугілля, алюмінієвого дроту, целюлози...

Попри початковий шок, взаємна торгівля продовжилася і після падіння на 25% у перший рік війни - до $339 млн - почала повертатися до попередніх рівнів і сьогодні може оцінюватися як стабільна. Торік торгівля товарами між Сербією та Україною була на рівні 2021 року, останнього довоєнного року. Вона становила $442,2 млн, з яких сербський експорт становив $202,9 млн, а імпорт з України - $239,3 млн. Близько 900 компаній із Сербії досі торгують з Україною, з них аж 670 імпортують українські товари. У першому кварталі цього року тенденція зростання продовжилася - сербський експорт в Україну подвоївся порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як український експорт до Сербії зріс на 4,5%.

Однак, яким би важливим не був для нас розвиток торгівлі як товарами, так і послугами, яким би значущим не був український ринок для Сербії як один із найбільших у Європі за кількістю потенційних споживачів, а Сербія для України як хаб для виходу на ширший регіональний ринок, передусім важливо, щоб війна зупинилася і почалося відновлення України. І щоб у найближчі роки паралельно наші бізнес-спільноти встановили вищі форми співпраці - від індивідуальних і спільних підприємств до передачі технологій і знань.

– Україна і Сербія багато років обговорюють угоду про вільну торгівлю. Які основні перешкоди для просування цього порядку денного і чи є сьогодні запит бізнесу на таку угоду?

– Україна - єдина європейська країна, з якою Сербія не має підписаної угоди про вільну торгівлю. Після того як минулого року були відновлені прямі контакти компетентних інституцій із цього питання, цього тижня, під час візиту української державно-бізнесової делегації до Белграда, ми маємо зробити цей давно очікуваний крок уперед. Уряди Сербії та України підготували спільну заяву про продовження переговорів щодо угоди про вільну торгівлю, яку, як передбачається, підпишуть Тарас Качка, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, і Ягода Лазаревич, міністр внутрішньої та зовнішньої торгівлі Сербії.

Інтерес до такої угоди є як у сербської, так і в української бізнес-спільноти, особливо в секторах, де нижчі митні збори, простіші процедури та більш передбачувані умови ведення бізнесу могли б збільшити експорт компаній. Саме тому важливо, щоб у продовженні переговорів ми отримали добре підготовлену за секторами угоду, сфокусовану на конкретних галузях.

Зі зміненими та спрощеними правилами кумуляції преференційного походження в межах Пан’євро-середземноморської конвенції, підписантами якої є і Сербія, і Україна, ми розширили б базу компонентів для продукції, що торгується на преференційних умовах з ЄС, ЄАВТ, Молдовою, Чорногорією, Північною Македонією та Туреччиною, з якими наші країни мають угоди про вільну торгівлю.

– Вступ Сербії до Світової організації торгівлі багато років блокується, зокрема через попередні заперечення України. Як сербський бізнес зараз оцінює членство у СОТ? Які конкретні питання Сербії та Україні потрібно було б вирішити, щоб Україна підтримала вступ Сербії до СОТ?

– Хоча формальний авторитет і вплив Світової організації торгівлі слабшають, в умовах пробудженого протекціонізму і тарифних воєн, коли світова торгівля дедалі менше базується на вільному ринку і дедалі більше залежить від геополітики, значення і необхідність дотримання правил СОТ зростають, особливо для малих економік. У цьому контексті сербська бізнес-спільнота бачить членство Сербії у Світовій організації торгівлі передусім як важливий крок до більшої передбачуваності бізнес-середовища, стабільніших торговельних правил і подальшої інтеграції в глобальні ланцюги вартості. Членство у СОТ водночас є важливим елементом процесу вступу до ЄС, особливо в межах глави 30, що стосується міжнародних економічних відносин.

Коли йдеться про відносини з Україною, у межах переговорів про вступ Сербії до СОТ було відкрито низку двосторонніх питань, пов’язаних із лібералізацією торгівлі товарами і послугами. Через широкі вимоги української сторони після її вступу до СОТ у 2011 році були розпочаті переговори про угоду про вільну торгівлю між Сербією та Україною, щоб через двосторонній формат знайти стале і взаємоприйнятне рішення. Після підписання цього тижня Спільної заяви фокус буде зроблено на переговорах щодо лібералізації торгівлі товарами разом із поступовим вирішенням питань доступу до ринків і гармонізації торговельних режимів, що, я переконаний, дасть додатковий імпульс і українському бізнесу для розвитку торгівлі, інвестицій та промислової співпраці із сербськими компаніями.

– Які товари зараз домінують у сербсько-українській торгівлі і де ви бачите найсильніший потенціал зростання у найближчі три-п’ять років?

– У торгівлі між Сербією та Україною зараз домінують промислова продукція, сировина і товари, призначені для переробної промисловості. Торік, як і в попередні роки, Сербія імпортувала з України переважно залізну руду і сою, на які припадає 46% нашого імпорту, тоді як Україна імпортувала із Сербії мінеральні або хімічні добрива, ПВХ-покриття для підлоги, папір і картон, автомобільні шини, а також засоби для прання і чищення, які разом становлять 55% сербського експорту на український ринок. Через труднощі, що впливають на місцеве виробництво в Україні, експорт генеричних лікарських засобів і медичних виробів із Сербії фіксує стабільне зростання на 5-7% щороку з тенденцією до прискорення.

Хоча залізна руда і хімічні добрива, ймовірно, залишаться основою торгівлі і в найближчі роки, найбільший простір для зростання знаходиться не в сировині, а в секторах із вищою доданою вартістю. Після завершення війни першим драйвером зростання можуть стати товари, призначені для відновлення України - від будівельних матеріалів до енергетичного обладнання, сільськогосподарських машин і механізації, яку Україна не виробляє, іригаційних систем, насіннєвого матеріалу та технологій для підвищення врожайності на землях, що повертаються у використання.

– Серед ключових торговельних партнерів Сербії - Німеччина, Китай, Італія і країни регіону. Як в останні роки змінилася торговельна структура Сербії?

– Європейський Союз був і залишається безумовно першим провідним зовнішньоторговельним та інвестиційним партнером Сербії, хоча ми також відкриваємо нові ринки на Далекому Сході і Близькому Сході та готуємося до великого повернення на африканський континент. Попри повільне відновлення єврозони, тенденція зростання продовжилася і торік. На ринок ЄС ми спрямували 62% загального сербського експорту, з ЄС імпортували 55% усіх товарів, імпортованих зі світу, досягли 58% загального зовнішньоторговельного обороту з ЄС, тоді як 72% загального обсягу прямих іноземних інвестицій у Сербію надійшли з ЄС. Безперечно, що торговельні та інвестиційні відносини з Китаєм зростають і що торік Китай посів перше місце серед країн, з яких ми найбільше імпортуємо, але Сербія здійснює з Китаєм лише 11% свого загального торговельного обороту, тоді як частка Китаю в сербському експорті становить лише 6%.

Якщо подивитися на структуру сербського експорту, у торгівлі товарами ми фіксуємо зростання частки продукції з вищою доданою вартістю і зростання частки послуг у загальному торговельному обміні. Сьогодні програмне забезпечення є експортним продуктом номер один Сербії. Торік експорт програмного забезпечення майже зрівнявся за вартістю з експортом перших трьох товарів у товарному списку разом узятих - мідних руд і концентратів, комплектів дротів для запалювання, катодів і секцій катодів.

– Де в цій картині могла б знайти своє місце Україна?

– Я щиро сподіваюся, що для України дуже скоро настануть мирні й кращі часи, коли ваші компанії зміцняться і зможуть повною мірою використати можливості, які пропонує Сербія. Я вважаю, що Сербія, перебуваючи в центрі Західних Балкан і Південно-Східної Європи, з добрими логістичними зв’язками як з ЄС, так і зі Сходом і Півднем, дає достатньо аргументів для рішення інвестувати тут у свої потужності, виробляти і безмитно експортувати на ринки 2,7 млрд споживачів, з якими ми маємо угоди про вільну торгівлю і преференційний статус. Спільно виробляти товари як в Україні, так і тут, у Сербії, для наших власних і третіх ринків. І щоб зміцнення цифрової інфраструктури та національної платформи для розвитку й застосування ШІ в Сербії також стимулювало партнерства між нашими IT-компаніями і стартапами.

Мене захоплює стійкість українського IT-сектору, який навіть в умовах війни зумів зберегти експортні показники і під час війни досяг рекордних $7,3 млрд, зберіг репутацію України як однієї з провідних європейських країн у сфері IT-послуг, вивів українську стартап-екосистему до числа найшвидше зростаючих і найцінніших у Центральній та Східній Європі за 2024 рік і створив «єдинорогів», таких як Grammarly, GitLab і Creatio...

Інновації - це найбільша сила і ключова гарантія перспектив розвитку як української, так і сербської економік. Хоча Україна має довший досвід в IT-аутсорсингу, я переконаний, що в сербському IT вона має найкращого партнера для спільних проєктів і створення нових інноваційних продуктів. Сербський IT-сектор є одним із найшвидше зростаючих у Європі - з експортом, що збільшився вдесятеро за десять років, фіксуючи в окремі роки вражаюче зростання на 45%. Маючи лише 6,6 млн жителів, ми експортуємо програмне забезпечення на суму $5,1 млрд, найпродаваніший продукт Сербії у світі, і маємо найкращий показник - $773 на душу населення в Південно-Східній Європі.

– Чи бачать сербські компанії можливості брати участь у проєктах відновлення України, особливо в будівництві, інфраструктурі, енергетиці, транспорті, інжинірингу і будівельних матеріалах?

– Президент Сербії Александар Вучич уже заявив, що Сербія готова брати участь у повоєнному відновленні України - відновити одне чи два міста або невеликий регіон. Що стосується бізнес-сектору, очевидно, що після завершення війни Україна стане найбільшим будівельним майданчиком Європи, а сербські компанії зацікавлені і мають потенціал брати участь у відновленні транспортної інфраструктури, енергетичних і житлових об’єктів, а також промислових підприємств. Від будівельних компаній, виробників будівельних матеріалів і цілого ряду видів діяльності, що супроводжують будівельну галузь, до виробників трансформаторів для енергетичного сектору і виробників сільськогосподарської техніки, а також компаній, які мають знання і технології, необхідні для відновлення і модернізації промисловості. Через контакти з Торгово-промисловою палатою Сербії та Посольством України в Белграді сербські підприємці вже зараз висловлюють готовність долучатися через постачання своєї продукції, наприклад, для потреб енергетичного сектору.

– Як можна використати позицію Сербії як промислового і логістичного хаба Західних Балкан для розвитку торговельних маршрутів між Україною, Сербією і ширшим регіоном, зокрема через дунайську логістику?

– Сербія має потенціал стати ключовим логістичним і промисловим хабом між Україною та ринками Західних Балкан і ЄС. Використовуючи дунайський маршрут із портів Ізмаїл і Рені в напрямку сербських портів та інтермодальних терміналів, товари з України можна ефективно перенаправляти до Коридору X і ринків Центральної Європи та Адріатичного регіону. З розвитком інтермодальної логістики і вільних зон Сербія була б не лише транзитною точкою, а й місцем, де до української сировини і напівфабрикатів можна додавати нову вартість перед їхнім виведенням на згадані ринки.

– Чи обговорюють Торгово-промислова палата Сербії та Торгово-промислова палата України якісь нові форми співпраці - бізнес-форуми, B2B-зустрічі, торговельні місії або постійну ділову раду?

– Наші палати мають відмінні двосторонні відносини, увінчані Меморандумом про співпрацю, який ми підписали три роки тому в межах бізнес-форуму в Белграді, а також партнерську співпрацю і спільні ініціативи в межах Eurochambres, Міжнародної торгової палати ICC і Всесвітньої федерації палат WCF. Особисто мене з президентом Української палати Геннадієм Чижиковим пов’язують роки нашої спільної роботи - спочатку в Раді директорів Eurochambres, а тепер у Генеральній раді Всесвітньої федерації палат, роки взаєморозуміння, однакові погляди на проблеми і рішення, а також на спільне європейське майбутнє наших країн і економік. Я вважаю його не лише колегою, а й великим другом, із щирою повагою до всього, що Українська палата і він особисто роблять для того, щоб навіть у неможливих умовах допомагати українським підприємцям у країні та поєднувати їх із міжнародними партнерами. За нами і нашими палатами - бізнес-форуми і B2B-переговори, які ми організовували навіть під час війни, а також онлайн-бізнес-місії під час пандемії і спільні заяви на складні теми навіть тоді, коли інші мовчали.

Цього тижня у нас буде ще один бізнес-форум українських і сербських підприємців з галузей, у яких ми взаємно бачимо потенціал для співпраці - IT, будівництво, сільське господарство і харчова промисловість, енергетика, логістика і транспорт. Я вірю, що незабаром ми організуємо бізнес-форум і в Україні, для чого маємо підтримку наших міністрів закордонних справ Марко Джурича та Андрія Сибіги. Разом ми також працюватимемо над створенням Сербсько-української ділової ради.

– І Сербія, і Україна є кандидатами на членство в ЄС. Чи можуть їхні євроінтеграційні шляхи створити більше співпраці між двома бізнес-спільнотами, а не конкуренції?

– Я переконаний, що ніщо не може сильніше зміцнити сербсько-українські економічні зв’язки і співпрацю між нашими бізнес-спільнотами, ніж спільне європейське майбутнє. Нині Сербія і Україна є країнами-кандидатами, але рамки, у яких відбувається вступ до Європейського Союзу, різняться. Україна досягла «Поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі», тоді як відносини Сербії з ЄС регулюються Угодою про стабілізацію та асоціацію. Угода України забезпечує глибші відносини з ЄС і надає відкритий доступ до єдиного ринку для ваших компаній за умови виконання необхідних умов і стандартів. З компаніями із Сербії це не так, тому що в нашій угоді немає правової основи для того, щоб усі сектори автоматично приєднувалися до єдиного ринку після виконання умов.

Досвід України та участь Європейської комісії в забезпеченні гармонізації та імплементації норм ЄС можуть слугувати і Сербії - як під час переговорного процесу з ЄС, так і як приклад хорошої практики, на якому мають наполягати всі зацікавлені сторони в Сербії, і особливо Торгово-промислова палата Сербії. Водночас поступова гармонізація регулювання за моделлю і практикою ЄС забезпечить, щоб взаємна торговельна кооперація та інвестиції між Сербією та Україною рухалися більш передбачуваним і юридично узгодженим «шляхом».

Війна в Україні змусила держави-члени Європейського Союзу усвідомити, що до процесу розширення необхідно підходити енергійніше і з іншою методологією - як щодо України і Молдови, так і щодо Західних Балкан - з метою політичної, безпекової та економічної стабілізації європейського континенту. Лише повністю інтегрований і розширений Європейський Союз був би здатний найкращим чином відповідати на глобальні геополітичні та економічні виклики.

– Чи спостерігала Сербія помітний приплив українських підприємців, компаній або фахівців із 2022 року, особливо в IT, торгівлі, послугах і малому бізнесі?

– Згідно з даними Агентства з реєстрації підприємств Сербії, у Сербії зараз працює понад 480 бізнесів із мажоритарним українським капіталом - 161 компанія і 320 підприємців, переважно у сферах IT, консалтингових послуг, торгівлі та малого бізнесу.

Для порівняння, протягом 2021 року в Сербії працювали загалом 202 українські компанії і 117 підприємців. Тим часом близько 40% із них були закриті, тобто понад сто компаній, але після 2022 року ми зафіксували значну кількість новозареєстрованих бізнесів, які переважно обирають роботу у формі підприємців і які утримуються на ринку. Торік, наприклад, не була закрита жодна компанія або підприємець. Помітно, що в останні роки український бізнес переходить від традиційної торгівлі, де він раніше був найбільш представлений, до цифрових та інших послуг, заснованих на знаннях, так що кількість IT-підприємців, консалтингових фірм і дизайн-студій зростає рік за роком.

– Енергетична безпека стала одним із центральних питань для Європи. Чи є напрями, де сербські та українські компанії могли б співпрацювати в електроенергетиці, відновлюваній енергетиці, енергоефективності, мережах або постачанні обладнання?

– Сербія має знання і потужності, особливо в енергетичному секторі - у проєктуванні та будівництві електроенергетичних мереж, ремонтних послугах і виробництві трансформаторів різних рівнів напруги і потужностей, силових кабелів і супутнього електрообладнання. Також є потенціал для співпраці у теплоенергетичному секторі, а також у постачанні обладнання для газорозподільних систем.

Коли йдеться про відновлювані джерела енергії, Сербія все ще значною мірою спирається на імпорт такого обладнання, як вітрові турбіни, сонячні фотоелектричні панелі, інвертори, акумуляторні системи і біогазові установки, але саме в цій сфері є простір для розвитку нових партнерств і включення вітчизняних компаній до регіональних ланцюгів постачання та інфраструктурних проєктів. Що стосується відновлюваних джерел енергії, ми також бачимо потенціал для співпраці у теплоенергетичному секторі, де Сербія має доведені виробничі потужності щодо печей і котлів на біомасі на основі деревної біомаси, а також значні потужності для застосування сонячної енергії через виробництво і розміщення сонячних колекторів.

– Понад 130 країн підтвердили участь в Expo 2027 у Белграді. Чи очікується участь України і чи хотіла б Сербія бачити український павільйон або бізнес-програму на Expo?

– Запрошення відкрите, і ми поважаємо мотиви кожної окремої країни, але щиро сподіваємося, що після візиту української державно-бізнесової делегації до Сербії Україна стане наступною, 138-ю країною, яка підтвердить участь в Expo 2027 Belgrade. Це було б корисно і для української економіки, тому що відкриває великі можливості для представлення потенціалу її економіки, компаній і технологічних потужностей, зміцнення наших двосторонніх державних і ділових відносин, а також бізнесових та економічних зв’язків із партнерами з усього світу.

EXPO 2027 буде не лише виставкою, а й глобальною платформою для поєднання країн, компаній, інвесторів і нових ідей розвитку. Тому я вважаю, що присутність України була б важливою, особливо в контексті відновлення країни, залучення інвестицій і створення нових партнерств із міжнародною бізнес-спільнотою.

– Який сигнал ви б направили українським компаніям, які розглядають Сербію як ринок, логістичну базу або виробничий майданчик для Західних Балкан і ЄС?

– Передусім я хотів би висловити глибоке і щире визнання українським підприємцям за все, що вони роблять, щоб навіть в умовах війни зберегти свої компанії і працівників, підтримувати виробництво і забезпечувати постачання для громадян і бізнесу, продовжувати експортувати, утримувати старі і завойовувати нові ринки.

У сербських компаніях вони мають надійного партнера, а в Сербії - логістичний, виробничий і технологічний хаб, де вони зможуть самостійно або разом із місцевими підприємцями повною мірою використати свій потенціал і прибутково працювати, і звідки розширюватимуть свої ділові операції як у регіоні, так і за його межами - у напрямку Європейського Союзу, а також азійських і африканських ринків. Тому що Сербія справді є домом на дорозі, який відкриває ці двері.