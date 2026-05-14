Інтерфакс-Україна
Інтерв'ю
18:50 14.05.2026

Влітку у DREAM буде запроваджена щомісячна звітність про хід реалізації проєктів – керівник проєктного офісу

5 хв читати
Влітку у DREAM буде запроваджена щомісячна звітність про хід реалізації проєктів – керівник проєктного офісу

Бліцінтерв’ю з Віктором Нестулею, керівником проєктного офісу DREAM, про ефективність функціонування системи управління публічними інвестиціями та зміни, які готуються для громад.

Текст: Оксана Гришина

 

– Скільки зараз проєктів громади вже завантажили у систему управління публічними інвестиціями Dream, і наскільки вони якісні, зрозумілі для потенційного донора чи кредитора?

– Модуль аналітики доступний абсолютно для всіх. Сьогодні бачимо, що у системі вже 17,5 тисяч "проєктів", з них 14,5 тисяч в єдиних проєктних портфелях громади. Чому "проєктів" у лапках? Тому що серед них є закупівля, вибачте, аналізатора сечі, закупівля меблів, заміна вікон, поточний ремонт даху та ін. Громади ще не до кінця навчилися визначати, що таке публічні інвестиції, що таке капітальні видатки. Причин багато, ми зараз проводимо аналіз, але дані показують, що поки ми далекі від стратегічних портфелів... Тому багато уваги приділяється підвищенню спроможності громад, навчанню спеціалістів тощо. І звісно, корегуванню системи, яка б унеможливлювала подання капвидатків замість ПІП (публічних інвестиційних проєктів – ІФ-У).

 

– Чула від іноземних інвесторів, що досі часто формат поданої документації проєктів їм просто незрозумілий. Які вимоги виставляються, щоб змінити цю ситуацію?

– Вже сьогодні Україна запровадила, зрозумілу для будь-якого інвестора чи донора, єдину рамку підготовки техніко-економічного обґрунтування. Вона базується на основі британської і європейської моделі і дає чіткий, так би мовити, скелет проєкту. Це методологія п’яти обґрунтувань, яка каже, що має бути стратегічне, економічне, фінансове, управлінське і комерційне обґрунтування. Також проєкт має включати ряд додаткових аспектів: екологія, безбар’єрність, гендерна складова тощо.

 

– Яка кількість поданих проєктів вже мають такі ознаки, таку структуру?

– Тут є виклик, адже на цьому етапі реформи через надзвичайно швидкий темп запуску, більшість громад цю методологію де-факто не застосовували. Займалися переважно тим, щоб скопіювати дані готових завдань і перекласти у систему. Відповідно, зараз у них усіх формально є ТЕО, тому що система по-іншому їх не пускає далі, але якість цих обґрунтувань викликає ряд питань.

Ми також запровадили у системі оцінку зрілості, яка показує, наскільки якісно підготовлене економічне чи фінансове обґрунтування. Але, знову таки, у нас немає очікувань, що вже у цьому році у нас будуть всі прекрасні ТЕО. Це еволюційний процес, крок за кроком громади почнуть застосовувати методологію, чи точніше, сприймати це не як дрібні умови для завантаження проєктів, а як систему, на основі якої треба провести аналіз, і на основі цього аналізу приймати інвестиційні рішення.

 

– Які зміни ще очікують систему DREAM?

– Найближчим часом додасться трішечки гнучкості, очікуємо постанови Кабміну, яка дасть можливість сформувати єдиний проєктний портфель громади на основі основних і не основних напрямів інвестування (визначених в їхніх минулорічних середньострокових планах пріоритетних публічних інвестицій).

Також буде впроваджено механізми реалізації програм публічних інвестицій і проєктів, коли міністерство відбирає на відкритому конкурсі проєкти із громад і конкурентно розподіляє фінансування за чіткими прозорими правилами і вимогами. І громади не лише бачать цей процес, але й можуть аналізувати, у кого який показник пріоритетності, чому обрали одного, а не іншого...

Вже з червня цього року нормативно буде запроваджена щомісячна звітність про хід реалізації проєктів. Сподіваюсь, вже у липні ми будемо бачити ці дані у системі: які заплановані закупівлі проведені; скільки робіт виконано; скільки коштів сплачено; плюс фотофіксація, що відбувається на будівельному майданчику.

І паралельно працюємо над додатковими коригуваннями, які зроблять систему більш гнучкою. Наприклад, дуже великий запит на механізм коригування проєкту без необхідності його вилучення з єдиного проєктного портфелю, який зараз створює певні бюрократичні складності.

 

– А як зараз йде коригування проєкту?

– Громади мають вилучити, внести зміни, потім додати у проєктний портфель і знову пройти відбір від міністерства. Тобто чотири зайвих кроки.

В принципі, перший рік роботи системи DREAM був надзвичайно швидкий і для уряду, і для команди впровадження, і для громад. Що важливо, зворотній зв’язок постійно збирається, аналізується, є відкрите спілкування. Саме тому уряд готує багато змін, які, по суті, будуть реакцією на досвід першого циклу, щоб у другий рік ми зайшли більш готовими.

У майбутньому DREAM буде інтегрований з геоінформаційною системою регіонального розвитку, яка передбачає формування стратегій та моніторинг реалізацій. По суті, ця екосистема дасть можливість бачити, як кожна ініціатива відповідає стратегії, як вона впливає на соціально-економічний контекст розвитку громади.

 

– Коли планується запуск геоінформаційної системи регіонального розвитку (ГІС)?

– Орієнтовно, початок наступного року. Зараз Міністерство розвитку громад та територій розпочинає цикл підготовки Державної стратегії регіонального розвитку на 2028-2034 роки. Очікуємо, що до кінця цього року вже буде готовий її проєкт. Це означає, що з 1 січня наступного року кожна громада і регіон має розпочати підготовку власних стратегій на 2028-2030 роки і ці стратегії вже мають бути структуровані. Важливо, щоб цей інструментарій (ГІС – ІФ-У) також допомагав громадам формувати бачення свого майбутнього.

 

– На форумі громад I_CAN "Якісна стратегія – ефективні інвестиції у відбудову та розвиток громади" ви анонсували запуск інструменту ШІ як частини DREAM.

– На першому етапі у ШІ буде "освітня" функція, ми запроваджуємо асистента, який допомагає чітко роз’яснити громаді, що таке напрям інвестування, як сформувати свій середньостроковий план, як пріоритезувати інвестиції, як розділяти публічні інвестиції і капітальні видатки. Тобто це буде у форматі чат-асистенту, якого ми будемо кастомізуємо виключно на українських проєктах і методології.

 

– А чи достатньо цих проєктів?

– Ні, недостатньо. Тому наша команда зараз займається, у тому числі, структуруванням бази проєктів, обирає серед них якісні, генерує додаткові навчальні проєкти і так далі.

Але у перспективі цей інструмент буде розвиватися до асистента підготовки техніко-економічного обґрунтування та проведення експертної оцінки. Він допомагатиме в аналізі, верифікації даних, надаватиме рекомендації громаді, як можна зробити ТЕО більш якісним. Перший функціонал ШІ планується вже у липні цього року, щоб допомоги громадам на якісно іншому рівні зайти у наступний цикл планування інвестицій.

Отже, DREAM допомагає побудувати громадам чітку логічну зв’язку: дані, стратегія, середньостроковий план, проєкти і вплив від реалізації цих проєктів. Якісно сформований портфель проєктів підвищує ймовірність залучення інвестицій, як від українського державного бюджету, так і міжнародних партнерів.

Теги: #dream #нестуля #інтервю

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:59 14.05.2026
Система управління публічними інвестиціями DREAM матиме власний ШІ

Система управління публічними інвестиціями DREAM матиме власний ШІ

09:30 12.05.2026
Експрессекретарка Зеленського Мендель розкритикувала його в інтерв'ю в США, в ОП назвали її "не в собі"

Експрессекретарка Зеленського Мендель розкритикувала його в інтерв'ю в США, в ОП назвали її "не в собі"

12:34 08.05.2026
Стартував етап наповнення даними бази цін будматеріалів

Стартував етап наповнення даними бази цін будматеріалів

12:22 08.05.2026
Сила права проти права сили, або в пошуках політичної волі

Сила права проти права сили, або в пошуках політичної волі

11:33 08.05.2026
Засідання у Кишиневі стане каталізатором долучення ще більшої кількості країн до Угоди щодо трибуналу по агресії – виконавчий директор IBA

Засідання у Кишиневі стане каталізатором долучення ще більшої кількості країн до Угоди щодо трибуналу по агресії – виконавчий директор IBA

11:17 08.05.2026
Ці рішення стимулюватимуть міста навести лад з містобудівною документацією, це сигнал рухатися вперед – заступниця міністра розвитку громад та територій Козловська

Ці рішення стимулюватимуть міста навести лад з містобудівною документацією, це сигнал рухатися вперед – заступниця міністра розвитку громад та територій Козловська

11:02 08.05.2026
Міжнародне право зіткнулося з критичним часом, для захисту світового порядку потрібна політична воля – виконавчий директор IBA

Міжнародне право зіткнулося з критичним часом, для захисту світового порядку потрібна політична воля – виконавчий директор IBA

10:50 08.05.2026
Переслідування воєнних злочинців РФ на національному рівні заслуговує найвищої оцінки – виконавчий директор IBA

Переслідування воєнних злочинців РФ на національному рівні заслуговує найвищої оцінки – виконавчий директор IBA

13:00 05.05.2026
Голова НАДС Алюшина: Все, що запланувала на посаді, я виконала, тож настав час рухатися далі

Голова НАДС Алюшина: Все, що запланувала на посаді, я виконала, тож настав час рухатися далі

12:13 05.05.2026
Алюшина не має наміру продовжувати роботу в НАДС після завершення контракту у травні

Алюшина не має наміру продовжувати роботу в НАДС після завершення контракту у травні

ВАЖЛИВЕ

Віталій Кім: Наше завдання – зробити такі умови, щоб українці повернулися, подивилися навколо і залишилися жити і працювати вдома

Віталій Кім: Бізнесу потрібні правила, які не змінюватимуться хоча б років 5-10, зараз я можу їх гарантувати, але працюємо над стабільною системою

Ми будуємо системи, які не мають права зупинятися — директор ДП "ІНФОТЕХ"

Ми хочемо створити "карту можливостей" для інвесторів з урахуванням страхового покриття різних ризиків – голова Національної асоціації страховиків України

Спрогнозувати точний курс гривні наступного дня, тижня чи місяця – нереальна вправа – заступник голови НБУ

ОСТАННЄ

Леся Воронюк: Вишиванка - символ української перемоги, тому світ має бути на боці переможців

Віталій Кім: Наше завдання – зробити такі умови, щоб українці повернулися, подивилися навколо і залишилися жити і працювати вдома

Віталій Кім: Бізнесу потрібні правила, які не змінюватимуться хоча б років 5-10, зараз я можу їх гарантувати, але працюємо над стабільною системою

Голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко: скасування ПСО для газової генерації було логічним кроком

Ми будуємо системи, які не мають права зупинятися — директор ДП "ІНФОТЕХ"

Метою Транспортного співтовариства є повна інтеграція транспортних ринків, щоб не було жодної різниці в тому, як транспорт працює в ЄС чи в країнах-кандидатах – директор Постійного секретаріату

Ми хочемо створити "карту можливостей" для інвесторів з урахуванням страхового покриття різних ризиків – голова Національної асоціації страховиків України

Спрогнозувати точний курс гривні наступного дня, тижня чи місяця – нереальна вправа – заступник голови НБУ

Від радянського спадку до Музею війни за незалежність: Юрій Савчук — про відновлення після обстрілів, дрони в експозиції та партнерство зі США

Наша головна проблема в українсько-сербських відносинах – це взаємні міфи – посол України в Сербії Олександр Литвиненко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА