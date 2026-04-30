Голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко: скасування ПСО для газової генерації було логічним кроком

Бліцінтерв’ю голови правління НЕК "Укренерго" Віталія Зайченка проєкту агентства "Інтерфакс-Україна" з енергетики Енергореформа

Автор: Ніна Яворська

– За нашою інформацією, в енергосистемі зараз відчувається значний профіцит е/е. Кажуть про 2 і більше ГВт. Які шляхи подолання цієї проблеми бачить "Укренерго"?

– Скажу більше: навіть 3 ГВт профіциту потужності може бути в енергосистемі у денні години. Яким він буде кожної конкретної доби, тижня чи місяця – залежить від температури та генерації атомних електростанцій. Але однозначно: він буде й надалі зберігатись у денний час, і від цього ми нікуди не подінемось, але профіцит, мабуть, не буде більшим, ніж є зараз.

– Знову ж таки, профіцит призводить до значних обмежень ВДЕ, за які компанія платить. Уже ведуться розмови, що коштів на оплату е/е ВДЕ в тарифі на передачу може не вистачити до кінця року. Ви допускаєте дефіцит коштів? Коли це вже може статися?

– Ми однозначно розуміємо, що дефіцит коштів буде. Вони ще не вичерпані, але вже на межі. Ми оплачуємо на поточний момент все, що є в тарифі. Якщо грошей не залишиться – ми оплачувати не зможемо. Тільки-но вони закінчаться, всі учасники ринку про це знатимуть, а ми будемо звертатися до регулятора (НКРЕКП – ЕР) із запитом щодо перегляду чинного тарифу на передачу.

– Це стосується не тільки промислової ВДЕ-генерації, а й домашніх СЕС?

– Так. Всі ці виплати йдуть із тарифу на передачу, з одного джерела.

– Ми вже неодноразово говорили про необхідність вирішення питання боргів на балансуючому ринку, але таке враження, що воно "зависло".

– Над цим питанням іде робота. Розробляються заходи, вони зараз напрацьовані. Є проєкт змін до постанов Кабінету міністрів, які зараз погоджуються центральними органами виконавчої влади. Також є проєкт змін до законів, але це більш довга процедура. Заходи, насамперед, спрямовані на стабілізацію ситуації та припинення накопичення боргів на балансуючому ринку. А це означає усунення з нього тих, хто постійно споживає, не платить і не може бути відключений. Наприклад, деякі водоканали, споживачі на прифронтових територіях, споживання військових частин. Це все вирішується регулюванням Кабміну.

– Який зараз обсяг боргів на балансуючому ринку: перед "Укренерго" й самої компанії перед виробниками?

– Борг перед НЕК "Укренерго" на балансуючому ринку на сьогодні становить 46,5 млрд грн. При цьому сама компанія заборгувала значно менше – 25,8 млрд грн.

– Наскільки вплинуло скасування ПСО для газової генерації на кількість таких об’єктів? Вона реально зменшилася? І чи зупинилась ця генерація, як попереджали її власники? Частина газових установок будувалася за результатами спецаукціонів "Укренерго" для надання допоміжних послуг. Чи має це якийсь вплив на ситуацію?

– Давайте глянемо ширше і будемо говорити про те, що скасування ПСО позитивно вплинуло на інше: газова генерація припинила працювати тоді, коли ми вже обмежуємо виробництво електроенергії з відновлюваних джерел, зокрема – роботу сонячних електростанцій. За наявності ПСО газова генерація спокійно працювала на ринку 24 години на добу, маючи дешеве паливо і отримуючи таким чином прибуток. При тому, що в системі вже був профіцит – такі установки та енергоблоки не розвантажувались, а спалювали дешевий газ. Рішення про скасування ПСО було абсолютно логічним і зрозумілим.

Будувати бізнесмодель газової генерації, базуючись на ПСО – це нонсенс. Наша позиція в тому, що всі виробники мають працювати в однакових ринкових умовах.

– Коли можна очікувати другий конкурс на нову генеруючу потужність, анонсований на обсяг 1322 МВт?

– Думаю, десь через місяць. Він передбачатиме будівництво нових об’єктів генерації в енергодефіцитних регіонах.

(Бліцінтерв’ю записано під час Energy Storage Day-2026, організованого Українською вітроенергетичною асоціацією в понеділок, 27 квітня)