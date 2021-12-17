Green Deal

19:34 17.12.2021

Киевсовет принял Экостратегию Киева до 2030 года

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Киевсовет принял Экостратегию Киева до 2030 года

Киевский городской совет принял Концепцию экологической политики столицы "Экологическая стратегия Киева до 2030 года", которая предусматривает доведение доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе города до 50% и уменьшение энергопотребления зданий на 25%, сообщается на сайте горсовета в пятницу.

"Концепция содержит четыре основных направления экологической политики Киева – "Чистая вода", "Чистый воздух и чистая энергия", "Зеленые зоны и биоразнообразие" и "Замкнутое управление отходами", – цитируется в сообщении депутат Киевсовета Денис Москаль.

По его словам, в стратегии проанализированы сильные и слабые стороны каждого из направлений, формулированы цели, которые нужно достичь, установлены объективные сроки и конкретные действия для улучшения экологической ситуации в столице.

Решение было принято 16 декабря на пленарном заседании ІІ сессии Киевского городского совета ІХ созыва, за него проголосовало 88 депутатов из 120.

Москаль добавил, что цели и задачи «Экологической стратегии Киева до 2030 года» согласуются с целями устойчивого развития ООН.

Как сообщалось ранее, среди ключевых целей стратегии указаны также сокращение энергопотребления городских зданий на 25%, уменьшение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ с 205 тонн/км2 до 164 тонн/км2, а также увеличение доли переработанных отходов до 50% и снижение захоронения отходов с 90% до 25%.

В настоящее время, по данным авторов документа, доля ВИЭ в энергобалансе Киева составляет "считанные проценты".

Теги: #киев #экостратегия
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