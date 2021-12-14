ЕС представил план справедливого "зеленого" перехода, надеется к 2030г. создать 1 млн рабочих мест

Еврокомиссия презентовала план справедливого перехода к климатически нейтральной экономике в рамках стратегии Green Deal, который служит дополнением к пакету законопроектов "Fit for 55" для сокращения выбросов парниковых газов в Евросоюзе на 55% к 2030 году по сравнению с 1990 годом.

"Справедливость и солидарность являются определяющими принципами стратегии European Green Deal. Ключевые факторы успеха "зеленого" перехода заключаются в мерах поддержки людей и их активное участие (в "зеленом" переходе – ИФ). С учетом внедрения правильных мер "зеленый" переход в ЕС может создать дополнительно 1 млн рабочих мест к 2030 году и около 2 млн к 2050 году", - отмечается в сообщении ЕК.

Еврокомиссия предлагает внедрять политику в контексте поддержки занятости, облегчения перехода с одного рабочего места на другое, доступности качественного образования, в частности, в сфере "зеленой" трансформации.

Кроме того, ЕК предлагает странам-членам вводить льготные налоговые режимы и системы соцзащиты в секторах, которые стремятся к достижению климатических целей, и облегчать доступ к финансированию для малого и среднего бизнеса, чья деятельность также способствует выполнению климатических целей ЕС.

В ЕК пояснили, что Социальный климатической фонд, о создании которого было объявлено в июле, будет поддерживать уязвимые домохозяйства, пользователей транспорта и мелких предпринимателей, которые могут пострадать от введения системы торговли выбросами (СТВ) для транспортного сектора и сектора отопления зданий в ЕС. Фонд, как сообщалось ранее, предоставит странам-членам финансирование в размере EUR72,2 млрд на период 2025-2032 годов и будет финансироваться за счет поступлений от реализации квот на выбросы в европейской СТВ (EU ETS).

Таким образом, Еврокомиссия подтвердила свое намерение внедрить вторую СТВ в ЕС для транспортного сектора и сектора отопления зданий, несмотря на критику ряда евродепутатов.

Помимо этого, ЕК предлагает пересмотреть регламент трансъевропейских транспортных коридоров (TEN-T) для его адаптации к стратегии Green Deal, которая предусматривает сокращение выбросов траспортного сектора на 90% к 2050 году по сравнению с 1990 годом. В частности, крупные 424 города TEN-T должны к 2025 году разработать план устойчивой городской мобильности.