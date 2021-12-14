Green Deal

12:20 14.12.2021

Еврокомиссия предлагает запретить долгосрочные контракты на поставки газа после 2049г — Bloomberg

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Еврокомиссия предлагает запретить долгосрочные контракты на поставки газа после 2049г — Bloomberg

Европейская комиссия предлагает ввести запрет на продление долгосрочных контрактов на поставку природного газа в страны ЕС после 2049 года в рамках стратегии «зеленого перехода», говорится в оказавшемся в распоряжении агентства Bloomberg документе, сообщает Green Deal.

Ожидается, что документ будет опубликован в среду и будет обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе 16 декабря. Помимо запрета долгосрочных контрактов, он содержит предложения по повышению энергетической безопасности Евросоюза, в том числе за счет увеличения заполняемости газохранилищ перед началом отопительного сезона и создания стратегических запасов операторами газораспределительных систем.

Такой запрет противоречит позиции России, давно указывающей на выгоды долгосрочных контрактов по сравнению с покупками газа на спотовых рынках. РФ, обеспечивающая треть потребностей Европы в газе, призывает европейские страны заключать больше таких соглашений.

Теги: #поставки #еврокомиссия #природный_газ
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