Bloomberg выделяет природные катаклизмы среди 10 основных рисков для мировой экономики в 2022 году

Большинство экономистов ожидают роста мировой экономики в 2022 году, но их прогнозы могут оказаться ошибочными, говорится в распространенном в понедельник материале агентства Bloomberg, передает Green Deal.

«Большинство прогнозистов ожидают уверенного восстановления экономики, снижения цен, отхода правительств от чрезвычайной монетарной политики, — пишет агентство. — А что может пойти не так? Многое», — считают в агентстве.

«Природные катаклизмы, вызванные изменением климата, могут привести к дальнейшему росту цен на продовольствие», — отмечается в материале.

При этом особое внимание авторы публикации обращают на пандемию COVID-19 и распространение омикрон-штамма.

Кроме того, напряженность в отношениях между Россией и Украиной могут привести к росту цен на газ, указывает в агентстве.

Помимо этого, в Bloomberg полагают, что повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США может означать неприятности для развивающихся рынков.

Сценарии развития событий вокруг Тайваня включают введение санкций, которые заморозят отношения двух крупнейших экономик мира (Китая и США), и крах производства полупроводников на Тайване, что имеет важнейшее значение для мирового производства — от смартфонов до автомобилей.

«Война между сверхдержавами — это худший вариант», — пишет Bloomberg.