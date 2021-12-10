Green Deal

18:10 10.12.2021

Доходы украинского бизнеса при внедрении CBAM будут сокращаться на EUR0,4 млрд в год до 2030г — KSE

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Доходы украинского бизнеса при внедрении CBAM будут сокращаться на EUR0,4 млрд в год до 2030г — KSE

Внедрение Европейским союзом механизма углеродной корректировки импорта (CBAM) может привести к ежегодному сокращению доходов украинских компаний до EUR396 млн ежегодно в течение 2026-2030 гг., ВВП Украины будет снижаться на 0,08% в год, следует из исследования Киевской школы экономики (KSE), сообщает портал Green Deal

В исследовании указывается, что доходы украинских компаний, экспортирующих свою продукцию в ЕС, сократятся на EUR361 млн в 2026 году, а в 2030 году показатель достигнет EUR396 млн. В частности, эксперты прогнозируют, что прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) будет снижаться до EUR295 млн в год от сокращения объемов экспорта и до EUR101 млн вследствие дополнительного тарифа.

Действие CBAM в предложенной Еврокомиссией редакции будет распространяться на импорт удобрений, электроэнергии, продукции цементной промышленности и металлургии (железо, сталь, алюминий). Это, как отмечают в Брюсселе, секторы с наибольшими выбросами углекислого газа.

По оценкам KSE, наиболее негативное влияние CBAM окажет на экспортеров металлургической продукции. Механизм приведет к сокращению EBITDA компаний с EUR219 млн в 2026 году до EUR248 млн в 2030 году. Отмечается, что введение CBAM привет к сокращению экспорта украинской металлургической продукции в ЕС на 9%.

EBITDA украинских экспортеров электроэнергии будет сокращаться в диапазоне от EUR115 млн до EUR122 млн в течение 2026-2030 гг., если интеграция украинской и европейской энергосистем состоится в 2023 году.

Доходы сектора удобрений и химвеществ будут снижаться с обратной динамикой: на EUR25 млн в 2026 году до EUR23 млн в 2030 году. Объем экспорта за этот период сократится на 38%.

Меньше всего CBAM повлияет на цементный сектор. Сокращение EBITDA компаний прогнозируется на уровне EUR1,6 млн в 2026 году и до EUR3,5 млн в 2030 году. Объем экспорта сократится незначительно.

Вместе с тем аналитики отмечают, что дополнительную нагрузку на украинский бизнес с точки зрения регулирования выбросов СО2 окажет внутренняя система торговли выбросами (СТВ). При условии, что украинская СТВ будет запущена в 2025 году и распространена на секторы энергетики, металлургии, удобрений, аммиачной и цементной промышленности, сокращение доходов украинских производителей будет составлять от EUR3,2 млрд до EUR25,9 млрд в течение 2025-2030 гг. в зависимости от сценария (trial period, light, medium, hard).

Как сообщалось, Еврокомиссия в июле презентовала пакет законопроектов, получивший название Fit for 55, для сокращения выбросов парниковых газов на 55% до 2030 года и реализации промежуточных целей стратегии Green Deal по достижению Евросоюзом климатической нейтральности до 2050 года.

Вместе с тем ЕК представила структуру механизма углеродной корректировки импорта (CBAM) для импортеров в ЕС во избежание ситуации, когда европейские предприятия захотят переехать за пределы ЕС, чтобы не платить за выбросы СО2. 

CBAM будет представлять собой дополнение европейской СТВ, но вместо квот вводятся специальные CBAM-сертификаты, которые будут покупать импортеры углеродоемкой продукции в ЕС. Цены сертификатов будут рассчитываться на основе средней аукционной цены квот в рамках европейский системы торговли выбросами (EU ETS).

Согласно плану действий, с 2023 года начнется переходный период, когда компании начнут сообщать о выбросах СО2, зафиксированных при производстве соответствующей продукции. Механизм будет учитывать объем прямых выбросов СО2, полученных при производстве продукции, без включения на первом этапе косвенных выбросов, полученных при потреблении «грязной» электроэнергии.

При этом ЕК предлагает компаниям покупать CBAM-сертификаты начиная с 2026 года, когда механизм заработает полноценно. Это, по мнению ЕК, поможет компаниям вне ЕС постепенно адаптироваться к системе сертификатов.

К концу переходного периода ЕК также намерена пересмотреть список секторов CBAM на предмет расширения сферы действия механизма и возможного включения косвенных выбросов.

Под действие CBAM подпадают компании из всех стран вне ЕС, кроме тех, которые участвуют в европейской СТВ или имеют связанную с ЕС национальную СТВ. Это относится к членам Европейской экономической зоны и Швейцарии.

Теги: #ес #cbam #выбросы_со2 #украинский_бизнес
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