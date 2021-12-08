МЭА оценивает мощность заявленных проектов в сфере водородного электролиза на уровне 260 ГВт

Мощность анонсированных по всему миру проектов электролизеров для производства «зеленого» водорода превысила 260 ГВт по состоянию на октябрь 2021 года, подсчитали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА), передает Green Deal.

«По нашим оценкам, эти проекты (на 260 ГВт – GD) могут обеспечить установку дополнительных 475 ГВт ветровой и солнечной генерации (треть ныне установленных возобновляемых мощностей), которые будут в основном использоваться для производства «зеленого» водовода», — отмечается в отчете МЭА.

Крупнейшие планируемые мощности электролизеров и связанных с ними возобновляемых источников энергии (ВИЭ) будут установлены в Европейском Союзе, уточнили в агентстве. Вслед за ЕС идет Австралия, которая нацелена экспортировать «зеленый» водород и аммиак.

В МЭА подсчитали, что мировая мощность проектов электролизеров в 2020 году составила 0,3 ГВт, а с учетом анонсированных проектов может возрасти до 17 ГВт к 2026 году. При этом к тому времени почти половина электроэнергии для электролизеров будет вырабатываться из уже существующих ВИЭ.

Отмечается, что большинство проектов электролизеров до 2026 года имеют мощность от 1 до 10 МВт и будут располагаться вблизи промышленных площадок и портов. Возобновляемые мощности для таких электролизеров будут установлены в достаточно ограниченном количестве, поскольку «зеленая» электроэнергия будет поступать в основном из сетей на основе двусторонних соглашений. В случае с более крупными проектами (10-100 МВт) потребуется установка почти 18 ГВт возобновляемых мощностей в течение 2021-2026 годах.

В МЭА прогнозируют, что при реализации запланированных проектов до 2026 года на Китай, Чили, Испанию и Австралию будут приходиться 85% от 18 ГВт дополнительных ВИЭ-мощностей, предназначенных для производства «зеленого» водорода.

Аналитики, однако, называют факторы, которые могут помешать реализации проектов в срок и в рамках бюджета. Во-первых, это высокая себестоимость производства «зеленого» водорода по сравнению с ископаемым топливом и альтернативными видами водорода. Во-вторых, несоответствие планов и прогнозируемого спроса на «зеленый» водород, так как национальные меры сейчас больше направлены на декарбонизацию производства водорода, чем на развитие спроса.