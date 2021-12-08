Green Deal

10:51 08.12.2021

Страховщик AIA прекращает инвестировать в угольную энергетику на фоне давления на отрасль

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Страховщик AIA прекращает инвестировать в угольную энергетику на фоне давления на отрасль

AIA Group Ltd., один из крупнейших азиатских страховщиков, выходит из инвестиций, связанных с углем, и дает новые обязательства в сфере борьбы с изменением климата на фоне растущего давления на страховую отрасль, пишет Green Deal.

В сообщении компании говорится, что по состоянию на октябрь она продала инвестиционный портфель объемом около $10 млрд, полностью выйдя из вложений в акции и активы с фиксированной доходностью, относящиеся к сфере добычи угля и угольной энергетики.

AIA, которая управляет активами на сумму $286 млрд, в марте пообещала сократить вложения в акции в угольной отрасли к концу 2021 года, а в активы с фиксированной доходностью — к 2028 году.

AIA присоединилась к растущему числу страховщиков, которые стремятся к отказу от активов в сфере угольной энергетики в своих портфелях в связи с призывами инвесторов и активистов прекратить финансирование этих отраслей и на фоне более жестких ограничений по уровням выбросов.

В июле 15 крупнейших страховщиков и перестраховщиков, включая AXA SA, Allianz SE, Aviva PLC и Assicurazioni Generali SpA, пообещали добиться нулевого выброса парниковых газов в рамках своих портфелей к 2050 году.

Азиатские страховщики традиционно отставали от конкурентов в Европе и США по реализации целей в сфере защиты окружающей среды, однако похоже, что ситуация начала меняться, пишет Dow Jones.

Четыре крупнейших страховщика в Южной Корее, DB Insurance Co., Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Hanwha General Insurance Co. и Hana Insurance, в июне сообщили, что больше не будут поддерживать строительство и развитие новых проектов в сфере угольной энергетики.

В том же месяце один из крупнейших в Японии страховщиков в сегменте, не относящемся к страхованию жизни, MS&AD Insurance Group Holdings Inc., сообщил, что больше не будет заниматься страхованием новых проектов угольных электростанций и инвестировать в них.

Теги: #greendeal #инвестиции #уголь
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