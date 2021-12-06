Green Deal

14:34 06.12.2021

Порядка 85% украинцев считают деятельность человека главной причиной изменения климата – опрос

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Порядка 85% украинцев считают деятельность человека главной причиной изменения климата – опрос

Подавляющее большинство украинцев (85%) выделяет деятельность человека в качестве основной причины климатических изменений в мире, следует из опроса, представленном ассоциацией общественных организаций «Украинская климатическая сеть» в понедельник, передает GreenDeal.

«Основной причиной изменения климата большинство (85%) украинцев назвало деятельность человека. При этом, по мнению 58% респондентов, больше всего к этому приложилась промышленность», — указано в опросе.

Отмечается, что 49% опрошенных украинцев осведомлены о вреде для климата от разорения земель и уменьшения площади лесов, лишь 12% осознают влияние сектора животноводства. Вместе с тем всего треть респондентов называет сжигание ископаемых видов топлива главным фактором изменения климата.

Как сообщается, проблема изменения климата наиболее актуальна для Центральной и Южной Украины. «58% респондентов, особенно в южных и центральных областях страны, указывают, что из-за изменения климата они больше всего ощущают на себе жару, духоту, засуху, тогда как для жителей западных областей эти изменения не так актуальны», — отмечается в опросе.

73% украинцев считают, что сельское хозяйство больше всего страдает от климатических изменений.

Кроме того, в исследовании говорится, что «большая часть опрошенных» указала: именно изменение климата больше всего влияет на их бюджет и материальное положение из-за увеличения расходов на коммунальные услуги. В частности, речь идет о расходах на электроэнергию для кондиционирования помещений и воду для полива. Об этом чаще всего говорят в Днепропетровской (54%) и Запорожской (46%) областях.

Глава «Украинской климатической сети» Оксана Марьюк в ходе презентации исследования указала, что население всех регионов Украины ощущает на себе последствия климатических изменений.

«44% украинцев начали замечать последствия изменения климата за последние три-пять лет, 22% – за последние 10-15 лет. Всего лищь 3% опрошенных не замечают изменения климата вообще», — отметила она.

Опрос проводился в августе-октябре 2020 года. В нем приняли участие 3765 респондентов.

Теги: #украина #изменение_климата
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