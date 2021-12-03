Американская Square заключила контракт с Climeworks об улавливании 2 тыс. тонн CO2

Американская финтех-компания Square Inc. подписала девятилетнее соглашение со швейцарской Climeworks AG, ведущей компанией в отрасли технологий улавливания углекислого газа, об улавливании выбросов СО2 объемом 2 тыс. тонн для компенсации собственных выбросов, передает портал Green Deal.

«Мы очень рады сотрудничать с Climeworks как с важным долгосрочным партнером на нашем пути к нулевым выбросам (компания планирует достичь климатической нейтральности к 2030 году – GD). Заблаговременное и долгосрочное внедрение этой технологии – это инвестирование в будущее доступного и крупномасштабного улавливания (СО2 – GD), что является важным аспектом, способствующим смягчению негативных последствий изменения климата», — цитируется глава подразделения Global ESG в Square Нил Йоргенсен в сообщении Climeworks.

При этом стороны не указали объем соглашения.

Как сообщалось, в сентябре Climeworks запустила четыре крупнейшие в мире установки для улавливания двуокиси углерода в одном из геотермальных парков южной Исландии. По данным Climeworks, установки уже способны извлекать из атмосферы 4 тыс. тонн СО2 в год, что равно выбросам около 800 бензиновых автомобилей.

В комментарии порталу Green Deal представители Climeworks отметили, что в рамках соглашения с Square процесс улавливания 2 тыс. тонн СО2 распределили на девять лет, поскольку ряд других компаний уже забронировали мощности для улавливания СО2 на аутсорсинге.

Технологическое решение по улавливанию СО2, предлагаемое Climeworks в Исландии, фильтрует двуокись углерода из воздуха с использованием геотермальной энергии. Уловленный углерод затем отправляется на постоянное хранение в близлежащие слои горных пород. Он растворяется в воде и закачивается глубоко под землю, где естественным образом вступает в реакцию с окружающей базальтовой породой с образованием стабильных карбонатных минералов, таким образом, CO2 превращается в камень.

При этом данная разработка позволяет создавать «углеродные зачеты», т.е. зачетные единицы за извлеченный из воздуха СО2 или сокращение выбросов, которые приобретаются как компаниями, так и физлицами, желающими сократить свой углеродный след.

Если компания не может сократить выбросы СО2 с помощью более совершенных технологий или более эффективного управления, она может «передать на аутсорсинг» сокращение выбросов, приобретая углеродные зачеты. Компания таким образом оплачивает сокращение выбросов или улавливание СО2 в других местах, компенсируя тем самым собственные выбросы.