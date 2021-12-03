Green Deal

13:27 03.12.2021

Индия запланировала построить 9 атомных реакторов к 2024 году

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Индия запланировала построить 9 атомных реакторов к 2024 году

Индия введет в строй девять новых атомных реакторов на строящихся атомных электростанциях к 2024 году, сообщила газета The Times of India, передает портал Green Deal. 

«К 2024 году в Индии будут введены в строй 9 новых атомных реакторов на строящихся АЭС. Правительство одобрило сооружение еще 12 промышленных реакторов общей мощностью 9 000 МВт», — цитирует издание выступление в верхней палате парламента госминистра при канцелярии главы индийского правительства Джитендры Сингха.

По его словам, Индия не намерена отказываться от эксплуатации АЭС. «Мы не только увеличим строительство таких энергетических объектов, но и создадим в Индии единую систему производства электроэнергии с использованием АЭС», — подчеркнул Сингх.

При этом министр отметил, что атомная энергия скоро станет одним из наиболее важных источников чистой энергии на фоне растущего спроса на электроэнергию в стране.

По данным Международного энергетического агентства за 2020 год, уголь занимает 44% в энергобалансе Индии, на нефть и газ приходится 31% энергопотребления, на биомассу – 13%. Остальные 12% распределяются между другими источниками энергии: зеленая генерация, атомная и т.д.

Теги: #аэс #атомная_энергетика #индия
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