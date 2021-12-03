Green Deal

11:40 03.12.2021

Цена квот на выбросы СО2 в ЕС приблизилась вплотную к EUR80/тонна

2 мин читать
Цена квот на выбросы СО2 в ЕС приблизилась вплотную к EUR80/тонна

Цена квот на выбросы углекислого газа в европейской системе торговли выбросами (EU ETS) продолжает ралли, достигнув по итогам торгов в четверг очередной рекордной отметки EUR79,86/тонна, сообщает портал Green Deal со ссылкой на биржевые котировки Ember.

Резкий рост цены углеродных квот в Европе фиксируется именно с 1 ноября, когда в британском Глазго стартовала конференция ООН по изменению климата COP26. Тогда цена эмиссионных квот составляла EUR56,94 за тонну.

Аналитики выделяют две основные причины такого рыночного ралли. Первой из них стали прозвучавшие на COP26 сигналы, которые указывают на то, что углеродное ценообразование в мире должно ужесточаться.

Другим фактором, подстегнувшим к росту стоимость квот, аналитики называют намерения новое правящей коалиции Германии ввести нижний предел цены квот для немецких загрязнителей на уровне EUR60 за тонну. Правительство ФРГ может ввести минимальный предел цены уже в ближайшие несколько лет, указано в коалиционном соглашении.

Помимо этого, на заседании министров энергетики (и климата) стран ЕС в четверг некоторые министры раскритиковали EU ETS за то, что в системе наблюдаются финансовые спекуляции, которые способствуют рекордному росту цены квот.

«Мы больше не можем притворяться, что EU ETS – прекрасно функционирующая система … Ей необходима глубокая реформа», — заявила министр по вопросам климата Польши Анна Москва, передает Reuters.

В начале текущего года цена квот на выбросы в EU ETS составляла порядка EUR33 за тонну.

Как сообщалось, Еврокомиссия в июле презентовала пакет законопроектов, получивший название Fit for 55, для сокращения выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году и реализации промежуточных целей стратегии Green Deal по достижению Евросоюзом климатической нейтральности к 2050 году.

План действий ЕК до 2030 года во многом сфокусирован на реформировании углеродного рынка ЕС. В частности, Брюссель предлагает постепенно снижать объем квот на выбросы СО2 (в том числе бесплатных), приобретаемых компаниями в рамках EU ETS. Отмечается, что это приведет к росту цен эмиссионных квот и будет стимулировать компании сокращать выбросы.

ЕК также предлагает изъять из EU ETS бесплатные квоты для авиакомпаний наряду с включением морских судов в систему с 2023 года.

Теги: #выбросы_со2 #eu_ets #квоты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:36 18.11.2021
Цена квот на выбросы СО2 в ЕС достигла рекордных EUR67/тонну по итогам COP26

Цена квот на выбросы СО2 в ЕС достигла рекордных EUR67/тонну по итогам COP26

19:05 04.10.2021
Цена квот на выбросы CO2 в Европе впервые поднялась выше 65 евро за тонну на фоне газового кризиса

Цена квот на выбросы CO2 в Европе впервые поднялась выше 65 евро за тонну на фоне газового кризиса

13:06 01.10.2021
Болгария в 2022 году увеличит квоту разрешений украинским автоперевозчикам почти на четверть

Болгария в 2022 году увеличит квоту разрешений украинским автоперевозчикам почти на четверть

17:48 09.09.2021
Шмыгаль обсудил с премьером Польши увеличение квоты авторазрешений для украинских перевозчиков

Шмыгаль обсудил с премьером Польши увеличение квоты авторазрешений для украинских перевозчиков

10:46 06.09.2021
Еврокомиссия призывает рынки "успокоиться", цена квот на выбросы СО2 превысила EUR60/тонна

Еврокомиссия призывает рынки "успокоиться", цена квот на выбросы СО2 превысила EUR60/тонна

13:40 14.07.2021
Китай запустит систему торговли квотами на CO2 16 июля — WSJ

Китай запустит систему торговли квотами на CO2 16 июля — WSJ

15:59 02.06.2021
Кабмин увеличил квоты на отгрузку спирта этилового для производства лексредств

Кабмин увеличил квоты на отгрузку спирта этилового для производства лексредств

19:31 28.01.2021
Украина в 2020г полностью использовала 11 квот на беспошлинный экспорт агропродукции в ЕС

Украина в 2020г полностью использовала 11 квот на беспошлинный экспорт агропродукции в ЕС

14:39 20.11.2020
Понижение избирательной квоты может сделать более открытой пропорциональную систему с открытыми списками - ОПОРА

Понижение избирательной квоты может сделать более открытой пропорциональную систему с открытыми списками - ОПОРА

10:40 31.07.2020
Минэнергетики приступило к подготовке "зеленых" аукционов – Буславец

Минэнергетики приступило к подготовке "зеленых" аукционов – Буславец

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"ДТЭК ВИЭ" сообщила на бирже о невыплате "ГарПоком" средств от "зеленых" евробондов и инициировала расследование

Ощадбанк осуществляет платежи "зеленой" генерации в соответствии с инструкциями

Страны пришли к соглашению по климату на COP26, генсек ООН не вполне доволен результатом

"Укрэнерго" размещает 5-летние "зеленые" евробонды на $825 млн под 6,875%

Более 100 стран мира обязались сократить выбросы метана на 30% к 2030 году

ПОСЛЕДНЕЕ

Mercedes принял инвестплан на €60 млрд в рамках полного перехода на электромобили до 2030г

Страны продолжат инвестировать в нефть и газ из-за инфляции и риска социальных волнений — Saxo Bank

Мощности «зеленой» энергетики возрастут более чем на 60% к 2026г – МЭА

Google будет закупать «зеленую» э/э у Orsted в рамках стратегии по декарбонизации

ВБ рекомендует украинскому энергорегулятору включить в тариф "Укрэнерго" на передачу на 2022г почти 11 млрд грн для расчетов с ВИЭ

Чистый водород будет занимать центральное место в климатически нейтральной экономике будущего – фон дер Ляйен

Европа с помощью CBAM проложила дорогу для усиления климатического протекционизма

"Киевтеплоэнерго" намерено использовать датские технологии в развитии "зеленой" теплоэнергетики

"Зеленым" в правительстве ФРГ достанутся пять министерств, коалиционные переговоры завершились — СМИ

ЕС планирует улавливать 5 млн тонн СО2 ежегодно до 2030 года – СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА