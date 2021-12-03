Цена квот на выбросы СО2 в ЕС приблизилась вплотную к EUR80/тонна

Цена квот на выбросы углекислого газа в европейской системе торговли выбросами (EU ETS) продолжает ралли, достигнув по итогам торгов в четверг очередной рекордной отметки EUR79,86/тонна, сообщает портал Green Deal со ссылкой на биржевые котировки Ember.

Резкий рост цены углеродных квот в Европе фиксируется именно с 1 ноября, когда в британском Глазго стартовала конференция ООН по изменению климата COP26. Тогда цена эмиссионных квот составляла EUR56,94 за тонну.

Аналитики выделяют две основные причины такого рыночного ралли. Первой из них стали прозвучавшие на COP26 сигналы, которые указывают на то, что углеродное ценообразование в мире должно ужесточаться.

Другим фактором, подстегнувшим к росту стоимость квот, аналитики называют намерения новое правящей коалиции Германии ввести нижний предел цены квот для немецких загрязнителей на уровне EUR60 за тонну. Правительство ФРГ может ввести минимальный предел цены уже в ближайшие несколько лет, указано в коалиционном соглашении.

Помимо этого, на заседании министров энергетики (и климата) стран ЕС в четверг некоторые министры раскритиковали EU ETS за то, что в системе наблюдаются финансовые спекуляции, которые способствуют рекордному росту цены квот.

«Мы больше не можем притворяться, что EU ETS – прекрасно функционирующая система … Ей необходима глубокая реформа», — заявила министр по вопросам климата Польши Анна Москва, передает Reuters.

В начале текущего года цена квот на выбросы в EU ETS составляла порядка EUR33 за тонну.

Как сообщалось, Еврокомиссия в июле презентовала пакет законопроектов, получивший название Fit for 55, для сокращения выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году и реализации промежуточных целей стратегии Green Deal по достижению Евросоюзом климатической нейтральности к 2050 году.

План действий ЕК до 2030 года во многом сфокусирован на реформировании углеродного рынка ЕС. В частности, Брюссель предлагает постепенно снижать объем квот на выбросы СО2 (в том числе бесплатных), приобретаемых компаниями в рамках EU ETS. Отмечается, что это приведет к росту цен эмиссионных квот и будет стимулировать компании сокращать выбросы.

ЕК также предлагает изъять из EU ETS бесплатные квоты для авиакомпаний наряду с включением морских судов в систему с 2023 года.