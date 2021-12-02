Страны продолжат инвестировать в нефть и газ из-за инфляции и риска социальных волнений — Saxo Bank

Столкнувшись с быстро растущими ценами на сырьевые товары, все более невероятным путем к углеродной нейтральности и риском социальных волнений, вызванных ростом цен на продукты питания и энергоносители, политики сделают неожиданный и противоречивый шаг в 2022 году и временно ослабят экологические ограничения на новые инвестиции в добычу нефти на 5 лет и природного газа на 10 лет.

Об этом говорится в отчете датского Saxo Bank, который ежегодно готовит «шокирующие прогнозы» для мировой экономики, сообщает портал Green Deal.

Ранее Международное энергетическое агентство спрогнозировало, что для достижения цели нулевых вредных выбросов к 2050 году необходимо сократить потребление нефти и природного газа соответственно на 29% и 10% к 2030 году с последующим резким снижением. Мировые нефтегазовые компании уже начали это делать, что привело к образованию дефицита на рынке и, соответственно, подорожанию энергоресурсов.

Кроме того, это событие привело к росту цен на промышленные металлы, большая часть которых в значительных объемах необходима для «зеленой» трансформации, а также на дизельное топливо и, в особенности, на удобрения — неотъемлемую статью сельскохозяйственных расходов, и это начинает вызывать опасения по поводу производства основных продовольственных культур, отмечают в Saxo Bank.

Между тем экологические, социальные и управленческие критерии (ESG) станут все более популярным способом распределения инвестиционного капитала между инвесторами и банками.