Green Deal

17:10 30.11.2021

Google будет закупать «зеленую» э/э у Orsted в рамках стратегии по декарбонизации

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Google будет закупать «зеленую» э/э у Orsted в рамках стратегии по декарбонизации

Американская Google, входящая в холдинг Alphabet Inc., подписала 12-летнее соглашение с датской Orsted AS о корпоративной закупке электроэнергии (CPPA), которое предусматривает поставку 50 МВт э/э, произведенной на офшорной ветряной электростанции Borkum Riffgrund 3 в Северном море, сообщила пресс-служба Orsted во вторник, передает Green Deal.

Отмечается, что CPPA с Orsted будет способствовать реализации цели Google по снабжению всех дата-центров, облачных серверов и кампусов безуглеродной электроэнергией к 2030 году.

Orsted планирует ввести Borkum Riffgrund 3 в эксплуатацию в 2025 году с плановой мощностью 900МВт.

Borkum Riffgrund 3 будет состоять из 83 ветряных турбин и должна стать крупнейшей офшорной ветроэлектростанцией в Германии (находится в территориальных водах ФРГ).

«Мы рады сотрудничать с Orsted в этом проекте. Он может помочь Google реализовать свою цель в Германии по безуглеродному электроснабжению. Мы разделяем стремление Orsted к будущему без выбросов СО2 и с оптимизмом смотрим на важную роль офшорной ветроэнергетики, которую она может сыграть, чтобы позволить другим структурам перейти на безуглеродное электроснабжение 24/7», — цитируется в сообщении руководитель отдела развития энергетики центров обработки данных Google Аманда Петерсон Корио.

Orsted (ранее — DONG Energy A/S) — один из мировых лидеров сферы возобновляемой энергетики и крупнейшая в мире компания в сфере офшорной ветроэнергетики. Занимается разработками и строительством ветряных электростанций, солнечных ферм и биоэнергетических установок, а также поставляет клиентам электроэнергию.

Теги: #orsted #зеленая_энергетика #google
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