Европа с помощью CBAM проложила дорогу для усиления климатического протекционизма

Станислав Зинченко, председатель комитета по промышленной экологии и устойчивому развитию Европейской Бизнес Ассоциации, директор GMK Center

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Carbon Border Adjustment Mechanism (СВАМ) - механизм углеродной корректировки импорта в ЕС - начнет действовать с 2023 года, полноценно – с 2026 года. У наc осталось не так много времени, поэтому стоит уже сегодня обратить внимание на глобальные процессы, которые происходят в сфере климатической политики.

А именно: на фоне климатической повестки создается новая система мер, ограничивающих международную торговлю.

GMK Center начинал исследовать тему СВАМ полтора года назад с оценки уровня фискального давления этого инструмента на наших экспортеров. В апреле вышло наше детальное исследование, как СВАМ может повлиять на металлургическую отрасль.

Когда в июле этого года Еврокомиссия предложила механизм расчёта СВАМ, стало ясно, что это не худший сценарий введения углеродной пошлины.

Но хочу обратить внимание на тот факт, что статья 31 предложения ЕК предусматривает, что «объем необходимых импортерам СВАМ-сертификатов учитывает уровень распределения бесплатных квот в рамках EU ETS». Это очень важно, поскольку европейские производители приобретали мизерную долю от фактических выбросов, получая избыточные квоты бесплатно.

Например, производители стали в 2020 году. приобрели разрешения на выбросы только в объеме 5% от общего объема выбросов, а 95% – получили бесплатно. Большинство производителей имели избыточные квоты, позволявшие получить даже выручку от их реализации.

Это же касается и производителей удобрений, покупавших только 18% от фактических выбросов, и производителей цемента, которые покупали всего 15% квот на выбросы.

И такой низкий уровень покупки квот не является результатом кризисного 2020 года, аналогичные показатели наблюдались и раньше.

Понятно, что в дальнейшем объем бесплатных квот будет снижаться. По нашим расчетам, к 2026 году эти отрасли будут вынуждены покупать около 25-30% квот от фактических выбросов.

То есть даже при действующих ставках углеродного налога в Украине, отечественные металлургические предприятия уплатили налога на выбросы больше, чем большинство европейских конкурентов. Поэтому с учетом той доли квот на выбросы, которую приобретают европейские производители, объемы платежей не будут для украинских экспортеров такими уж значительными. Эти платежи не смогут сильно ухудшить их конкурентные позиции. В расчете на тонну продукции объемы платежей находятся в диапазоне случайных колебаний цены на продукцию.

По крайней мере, такая ситуация будет наблюдаться до 2030-х годов. Предполагается, что со временем СВАМ вытеснит другие меры снижения выбросов углекислого газа, вроде бесплатных квот. Но даже тогда ситуация для всех (и европейцев, и отечественных производителей) изменится одинаково, что будет оказывать растущее влияние на рыночные цены.

Таким образом, механизм расчёта СВАМ, предложенный Еврокомиссией, носит мягкий характер и не окажет существенного влияния на экспорт товаров из Украины (сейчас речь идёт не об электроэнергии). Но сам факт официального принятия такого инструмента как СВАМ, несёт риски, поскольку условия его применения могут быть изменены.

Если посмотреть на год-два назад, то тогда протащить решение о СВАМ через ВТО, получить одобрение стран-партнеров, казалось очень трудной задачей. Но сейчас мы видим готовый проект. Проект компромиссный, удовлетворивший всех.

Но не является ли это первым шагом, нужным только лишь для принятия данного инструмента? В дальнейшем мы можем увидеть значительное изменение его условий не в нашу пользу.

В конке концов СВАМ может использоваться как обычный инструмент протекционизма, когда будут созданы неравные условия для местных производителей и производителей импортной продукции. Для нас очень важно этого не допустить!

Кроме того, своим решением ЕС запускает волну аналогичных инструментов по всему миру. Мы уже слышим разговоры о СВАМ в США и РФ. И никто не гарантирует, что механизм углеродной пошлины в этих странах будет таким же корректным и мягким, как в ЕС. То есть Европа, введя этот механизм, может открыть ящик Пандоры.

Важно отметить, что СВАМ является дискриминационным и противоречивым инструментом по своей сути. Он искажает положения Парижского соглашения, а именно «дифференцированную ответственность и соответствующие возможности, учитывая разные национальные условия» при определении климатической политики (ст. 4.19).

Говоря о выбросах СО2 и стимулировании амбициозных целей, СВАМ направлен не на Украину. Наша страна приняла на себя амбициозные обязательства в соответствии с Обновленным национальным определенным взносом Украины в Парижское соглашение. Поэтому её целесообразно исключить из-под действия СВАМ.

И, конечно же, СВАМ не помогает промышленности стать углеродно-нейтральной. Этот инструмент имеет только «карательную» функцию, не предоставляя стимулирующих компенсаторов. Доступ к средствам, собранным с помощью СВАМ, открывал бы возможности для декарбонизации. Но в нашем случае даже мягкий механизм уменьшит инвестиционный ресурс компаний на несколько сотен миллионов долларов, а это довольно большие средства для Украины.