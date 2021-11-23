ЕС планирует улавливать 5 млн тонн СО2 ежегодно до 2030 года – СМИ

Европейский союз намерен удалять из атмосферы Земли 5 млн тонн углекислого газа в год до конца текущего десятилетия для планового достижения климатической нейтральности к 2050 году, пишет Bloomberg, в распоряжении которого оказался текст соответствующего законопроекта Еврокомиссии.

«Для масштабирования решений улавливания СО2 в сельском хозяйстве и промышленности Еврокомиссия работает над тем, чтобы выработать законопроект на 2022 год с целью утверждения нормативной базы учета и сертификации уловленного СО2», — отмечает Bloomberg со ссылкой на законопроект.

По информации агентства, Брюссель намерен представить законопроект 14 декабря текущего года.

В то же время журналисты указывают: хотя ежегодный объем сокращения в эквиваленте 5 млн тонн СО2 – довольно небольшая доля совокупных выбросов ЕС (3,5 млрд тонн в год) – такой шаг подтолкнет к использованию технологий улавливания СО2 в качестве ключевых в борьбе с изменением климата, если получится их применять в широких масштабах.

Как сообщалось, в сентябре швейцарский стартап Climeworks AG запустил четыре крупнейшие в мире установки для улавливания двуокиси углерода в одном из геотермальных парков южной Исландии. По данным Climeworks, установки способны извлекать из атмосферы 4 тыс. тонн СО2 в год, что равно выбросам около 800 бензиновых автомобилей.

Технологическое решение по улавливанию СО2, предлагаемое Climeworks в Исландии, фильтрует двуокись углерода из воздуха с использованием геотермальной энергии. Уловленный углерод затем отправляется на постоянное хранение в близлежащие слои горных пород. Он растворяется в воде и закачивается глубоко под землю, где естественным образом вступает в реакцию с окружающей базальтовой породой с образованием стабильных карбонатных минералов, таким образом, CO2 превращается в камень.

Такая технология, именуемая «прямым улавливанием», в настоящее время считается одной из передовых в сфере улавливания парниковых газов. С ее помощью извлеченный из воздуха CO2 можно хранить тысячи лет.

При этом данная разработка позволяет создавать «углеродные зачеты», т.е. зачетные единицы за извлеченный из воздуха СО2 или сокращение выбросов, которые приобретаются как компаниями, так и физлицами, желающими сократить свой углеродный след.

Если компания не может сократить выбросы СО2 с помощью более совершенных технологий или более эффективного управления, она может «передать на аутсорсинг» сокращение выбросов, приобретая углеродные зачеты. Компания таким образом оплачивает сокращение выбросов или улавливание СО2 в других местах, компенсируя тем самым собственные выбросы.

Источник: Green Deal