Green Deal

11:06 18.11.2021

Еврокомиссия предлагает запретить импорт связанных с вырубкой леса товаров

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Еврокомиссия предлагает запретить импорт связанных с вырубкой леса товаров

Европейская комиссия в среду презентовала законопроект, обязывающий компании раскрывать данные об их цепочках поставок с целью предотвращения импорта в ЕС товаров связанных с вырубкой лесов, передает портал Green Deal.

«Чтобы преуспеть в глобальной борьбе с кризисом биоразнообразия и климатическим кризисом, мы должны взять на себя ответственность действовать как дома, так и за рубежом. Наше регулирование отвечает на запрос граждан минимизировать европейский вклад в вырубку лесов», — сказал в ходе пресс-конференции вице-президент ЕК Франс Тиммерманс.

Законопроект предлагает установить порядок аудита операционной деятельности компании и ее продукции (due diligence), а также внедрения системы бенчмаркинга для стран с высоким риском вырубки лесов. В частности, нормы документа предполагается распространить на импортеров сои, говядины, пальмового масла, древесины, какао и кофе, а также некоторых производных продуктов, включая кожу, шоколад и мебель.

Новые правила потребуют от операторов, которые впервые размещают соответствующую продукцию на рынке ЕС, раскрывать информацию о цепочках поставок, чтобы заверить регулятор, что их продукция не была произведена на землях, где производились вырубки лесов, или деградировавших землях после 31 декабря 2020 года, даже в том случае, если это не запрещено в стране производства. В случае несоответствия этому требованию реализация продукции будет запрещена на рынке ЕС.

«Причина, по которой мы можем с гордостью сказать, что он (законопроект – ИФ) открывает новые горизонты, заключается в том, что он нацелен не только на незаконную вырубку лесов, но и на все вырубки, вызванные расширением сельскохозяйственных угодий», — сказал еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниус Синкявичюс.

Ранее Синкявичюс в интервью агентству «Интерфакс-Украина» и порталу Green Deal указал, что данное регулирование не предполагает дискриминации, поскольку оно будет применяться не только к иностранным компаниям, но и к европейским.

В Еврокомиссии надеются, что закон будет принят к 2023 году. При этом крупным компаниям будет предоставлен 12-месячный льготный период для адаптации, более мелким – 24-месячный льготный период.

Законопроект по борьбе с вырубкой лесов представлен спустя несколько дней после окончания климатического саммита ООН в Глазго, где более 100 мировых лидеров, в том числе европейские, пообещали к 2030 году положить конец процессу исчезновению лесов на планете.

Теги: #еврокомиссия #законопроект #леса #вырубка
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