Green Deal

15:07 17.11.2021

ЕС инвестирует €1,1 млрд в 7 крупнейших проектов по декарбонизации

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ЕС инвестирует €1,1 млрд в 7 крупнейших проектов по декарбонизации

Европейский союз намерен вложить EUR1,1 млрд в семь крупномасштабных проектов по декарбонизации в сферах энергоэффективности, водородной экономики, улавливания и хранения СО2 и возобновляемой энергетики, сообщила пресс-служба Еврокомиссии, передает портал Green Deal.

Соответствующие проекты отобраны в рамках программ Инновационного фонда, которые финансируются за счет доходов от продажи квот на выбросы СО2 в Европейской системе торговли выбросами (EU ETS).

Отмечается, что проекты охватывают широкий спектр секторов для декарбонизации европейской промышленности и энергетики. В частности, это такие сферы, как химическая промышленность, сталелитейная, цементная, нефтеперерабатывающая, а также тепло- и электрогенерация.

Проекты расположены в Бельгии, Италии, Финляндии, Франции, Нидерландах, Норвегии, Испании и Швеции.

 

Теги: #ес #декарбонизация #инвестиции
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