Производитель электромобилей Rivian превзошел по капитализации Volkswagen

Американский производитель электромобилей Rivian Automotive Inc. лишь в сентябре этого года начавший поставки машин клиентам, превзошел по капитализации Volkswagen AG (VW), передает портал Green Deal.

Стоимость акций Rivian по итогам торгов во вторник подскочила на 15%, до $172 млрд. Капитализация Rivian достигла $152 млрд, увеличившись вдвое с момента размещения акций компанией на прошлой неделе, пишет газета Financial Times.

VW, крупнейший мировой автопроизводитель, получил чистую прибыль в размере 9,7 млрд евро в прошлом году и продал 9,3 млн автомобилей по всему миру. Капитализация VW по итогам торгов во вторник составила 121,4 млрд евро ($137 млрд). Rivian, основанная в 2009 году, является убыточной и зафиксировала лишь небольшую прибыль в минувшем квартале.

Рыночная стоимость другого американского производителя электромобилей Lucid Group Inc. взлетела во вторник на 24% и достигла $91 млрд, превысив капитализацию Ford Motor Co. и вплотную приблизившись к General Motors Co.

Lucid зафиксировала убыток в размере $524 млн, $0,43 на акцию, в третьем квартале и получила выручку в $232 тыс., причем оба показателя оказались существенно хуже прогнозов рынка. Инвесторы, однако, проигнорировали слабую отчетность компании, сфокусировавшись на ее прогнозах. Lucid, выпускающая электромобили класса «люкс», заявила, что на конец третьего квартала у нее были заказы на 13 тыс. автомобилей, продажа которых обеспечит ей выручку в $1,3 млрд.

Ford тем временем получил прибыль без учета разовых факторов в размере $3 млрд и выручку в $35,7 млрд в третьем квартале.

Интерес к Rivian и Lucid, ставшим публичными в этом году, растет на фоне ожиданий инвесторов, что компании, возможно, сумеют повторить успех Tesla Inc., капитализация которой уже превысила $1 млрд.

Эксперты, однако, сомневаются в обоснованности столь высоких котировок акций Rivian и Lucid.

«Tesla сделала богатыми многих инвесторов, и теперь все хотят поучаствовать в следующих крупных проектах в сфере электромобилей, — отмечает аналитик Edmunds Джессика Колдуэлл. — К сожалению, компании, подобные Tesla, встречаются не слишком часто, и нынешние цены акций Rivian и Lucid сомнительны, особенно в сравнении с бумагами других автопроизводителей».

Аналитик Wedbush по автомобильному сектору Дэн Айвз отмечает, что пример Tesla «изменил систему оценки акций» представителей этого сектора.

«Ford, GM и VW по-прежнему рассматриваются инвесторами как автопроизводители, в то время как Lucid для них это мини-Tesla», — говорит эксперт.