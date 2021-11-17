Green Deal

11:05 17.11.2021

В Дели приостановили работу учебных заведений и угольных ТЭС из-за сильнейшего загрязнения воздуха

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В Дели приостановили работу учебных заведений и угольных ТЭС из-за сильнейшего загрязнения воздуха

В столице Индии Дели до конца недели закрыли все учебные заведения, а также некоторые угольные электростанции из-за загрязнения воздуха, сообщает в среду агентство Associated Press, передает портал Green Deal.

Кроме того, в Верховном суде Индии в настоящее время рассматривают возможность закрыть Нью-Дели на полный локдаун. Соседние штаты в среду приняли жесткие меры по борьбе с загрязнением воздуха после приказа федерального министерства окружающей среды.

Комиссия по управлению качеством воздуха также постановила приостановить все строительные работы до 21 ноября и запретила въезд в город грузовикам, которые не перевозят продукты первой необходимости. Также комиссия поручила штатам «поощрять» работу на дому половины сотрудников, работающих в частных фирмах.

В настоящий момент качество воздуха в Нью-Дели в несколько раз превышает безопасный уровень, установленный Всемирной организацией здравоохранения. Синоптики предупреждают, что качество воздуха будет ухудшаться до прихода холодных ветров на следующей неделе.

Ранее в субботу власти Дели объявили о закрытии школ до конца недели, приостановке строительных работ на четыре дня и переходе на дистанционный режим работы по возможности.

Нью-Дели является самым загрязненным городом Индии. Ситуация становится особенно тяжелой зимой, когда сжигание пожнивных остатков в соседних штатах совпадает с низкими температурами, что задерживает дым, который идет в Нью-Дели и приводит к увеличению уровня загрязнения воздуха. Также в зимние месяцы сильно возрастает число выбросов от предприятий, в которых не используются технологии контроля загрязнений, а также фейерверков с фестивалей.

Теги: #воздух #загрязнение #индия
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