Green Deal

15:12 15.11.2021

Газовый кризис показал, что нужно лучше управлять энергопереходом, не допускать дефицита — глава OMV

1 мин читать
Газовый кризис показал, что нужно лучше управлять энергопереходом, не допускать дефицита — глава OMV

Нынешний газовый кризис возник из-за того, что возросший спрос обогнал предложение, и этим процессом нужно лучше управлять, считает глава австрийской OMV Альфред Штерн (Alfred Stern), передает портал Green Deal.

«В этом году и в Европе, и в других регионах мы увидели, что происходит, когда спрос возвращается неожиданно высоким после пандемии, а предложение не успевает за ростом спроса», — сказал он в ходе конференции Adipec.

В Европе, заметил Штерн, совпало несколько разных факторов, один из них — рост спроса на СПГ в Азии. «За последние два года мы увидели рост спроса на СПГ и рост в Азии, который привлек туда СПГ из Европы, увеличив цены там», — сказал он.

«Думаю, это снова демонстрирует, что нам нужно двигаться быстрее к энергопереходу, чтобы производить электроэнергию с меньшими выбросами парниковых газов, но нужно делать это так, чтобы иметь стабильное предложение энергии на пути к энергопереходу», — отметил глава OMV.

Он отметил, что нужно «управлять энергопереходом должным образом», чтобы не допустить дефицита энергии, потому что по всем прогнозам спрос на энергию будет повышаться ввиду роста численности населения.

 

Теги: #газ #кризис
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:32 15.11.2021
Газ в Европе взлетел до $962/тыс. куб. м после отказа Газпрома от месячного бронирования Ямала-Европы на декабрь

Газ в Европе взлетел до $962/тыс. куб. м после отказа Газпрома от месячного бронирования Ямала-Европы на декабрь

22:02 14.11.2021
"Польский" сценарий с мигрантами на украинско-белорусской границе пока маловероятен – глава СБУ

"Польский" сценарий с мигрантами на украинско-белорусской границе пока маловероятен – глава СБУ

12:16 13.11.2021
Демченко: Кремль использует миграционный кризис для побуждения ЕС к переговорам по ускорению запуска "Северного потока-2" и уменьшения санкционного давления на РФ

Демченко: Кремль использует миграционный кризис для побуждения ЕС к переговорам по ускорению запуска "Северного потока-2" и уменьшения санкционного давления на РФ

22:20 12.11.2021
Минск готов делиться с ЕС информацией о ситуации на границе - глава МИД Беларуси

Минск готов делиться с ЕС информацией о ситуации на границе - глава МИД Беларуси

14:08 12.11.2021
Газпром в 2021г транспортирует через Украину больше предусмотренных долгосрочным договором 40 млрд куб. м, уверен Миллер

Газпром в 2021г транспортирует через Украину больше предусмотренных долгосрочным договором 40 млрд куб. м, уверен Миллер

04:37 12.11.2021
Шмыгаль: Цены и тарифы в этом отопительном сезоне будут неизменны

Шмыгаль: Цены и тарифы в этом отопительном сезоне будут неизменны

01:31 12.11.2021
Глава МВД: тактически определены десять участков возможного подхода мигрантов к границе

Глава МВД: тактически определены десять участков возможного подхода мигрантов к границе

23:00 11.11.2021
Кличко: Столица выделила 2 млрд грн, чтобы не повышать тарифы на тепло и горячую воду для киевлян

Кличко: Столица выделила 2 млрд грн, чтобы не повышать тарифы на тепло и горячую воду для киевлян

12:16 11.11.2021
Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод Ямал-Европа в случае закрытия границ с Беларусью

Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод Ямал-Европа в случае закрытия границ с Беларусью

22:35 10.11.2021
РФ может и должна предпринять шаги для того, чтобы сократить нехватку энергоресурсов при помощи увеличения поставок газа

РФ может и должна предпринять шаги для того, чтобы сократить нехватку энергоресурсов при помощи увеличения поставок газа

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Страны пришли к соглашению по климату на COP26, генсек ООН не вполне доволен результатом

"Укрэнерго" размещает 5-летние "зеленые" евробонды на $825 млн под 6,875%

Более 100 стран мира обязались сократить выбросы метана на 30% к 2030 году

Украина намерена сократить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году - Зеленский

Богатые страны должны помочь развивающимся в зеленой модернизации экономики - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Шведская Northvolt произвела первый аккумулятор из переработанных металлов

Страны пришли к соглашению по климату на COP26, генсек ООН не вполне доволен результатом

Кулуарное обсуждение проекта итогового соглашения по климату продолжается в Глазго

Президент COP26 надеется, что окончательная версия соглашения по климату будет принята к вечеру

Нецелевое направление средств от "зеленых" еврооблигаций может обернуться ударом для экономики Украины – мнение

Чтобы отказаться от угля к 2035г, нужно уже сейчас приступать к обновлению Энергостратегии Украины – Буймистер

Участники COP26 столкнулись с проблемами в ходе переговоров о глобальном углеродном рынке - СМИ

Порядка 83% компаний в Украине разработали планы устойчивого развития – EБA

Часть автопроизводителей обязалась к 2040 году прекратить продажу моделей на бензине и дизеле

КНР и США подписали декларацию об активизации мер по защите климата

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА