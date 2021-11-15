Газовый кризис показал, что нужно лучше управлять энергопереходом, не допускать дефицита — глава OMV

Нынешний газовый кризис возник из-за того, что возросший спрос обогнал предложение, и этим процессом нужно лучше управлять, считает глава австрийской OMV Альфред Штерн (Alfred Stern), передает портал Green Deal.

«В этом году и в Европе, и в других регионах мы увидели, что происходит, когда спрос возвращается неожиданно высоким после пандемии, а предложение не успевает за ростом спроса», — сказал он в ходе конференции Adipec.

В Европе, заметил Штерн, совпало несколько разных факторов, один из них — рост спроса на СПГ в Азии. «За последние два года мы увидели рост спроса на СПГ и рост в Азии, который привлек туда СПГ из Европы, увеличив цены там», — сказал он.

«Думаю, это снова демонстрирует, что нам нужно двигаться быстрее к энергопереходу, чтобы производить электроэнергию с меньшими выбросами парниковых газов, но нужно делать это так, чтобы иметь стабильное предложение энергии на пути к энергопереходу», — отметил глава OMV.

Он отметил, что нужно «управлять энергопереходом должным образом», чтобы не допустить дефицита энергии, потому что по всем прогнозам спрос на энергию будет повышаться ввиду роста численности населения.