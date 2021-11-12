Нецелевое направление средств от "зеленых" еврооблигаций может обернуться ударом для экономики Украины – мнение

Использовать средства от выпуска "зеленых" еврооблигаций, привлеченные в интересах НЭК "Укрэнерго", на другие цели, оставив при этом непогашенными долги перед ВИЭ-генерацией за 2020-2021 гг., слишком рискованно, считает глава Ассоциации солнечной энергетики Украины Артем Семенишин.

"Зеленые" облигации были привлечены у международных инвесторов, в том числе у ЕБРР, поэтому нецелевое использование финансового ресурса может поставить под сомнение действующие и перспективные программы финансового сотрудничества в других сферах экономики государства", – отметил он в комментарии "Энергореформе" в пятницу.

При этом в качестве сравнения Семенишин привел распределение в январе текущего года кредитов "Укрэнерго" от госбанков в размере 10,25 млрд грн.

"Участники рынка хорошо помнят, как в январе этого года были распределены кредиты от госбанков. Несмотря на озвученные намерения направить их на расчеты с зеленой генераций, ожидания этого со стороны не только производителей, но и международного сообщества, половина денег была перечислена "Энергоатому". Но "зеленые" облигации и кредиты в локальных банках – это совершенно разные по своей природе финансовые инструменты", – подчеркнул глава ассоциации.

По словам главы Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрея Конеченкова, отрасль ожидает в ближайшее время расчетов со стороны ГП "Гарантированный покупатель".

"Надеюсь, все 19,3 млрд грн будут перечислены производителям зеленой электроэнергии. Потому что в обратном случае будут нарушены обязательства, данные ЕБРР, о цели направления этих средств, и международные финансовые институции просто перестанут предоставлять финансовую помощь Украине", – отметил он. Кроме того, по его словам, производители рассчитывают, что наряду с долгами за 2020 год также будут закрыты долги за 2021 год. При этом он отметил, что важно дождаться отчета компании о размещении облигаций.

Накануне сообщалось, что "Укрэнерго" перечислила "Гарантированному покупателю" до 19,5 млрд грн от выпущенных еврооблигаций на сумму 21,7 млрд грн. Вместе с тем, долг перед ВИЭ-генерацией за 2020 год составляет чуть меньше 15 млрд грн, окончательная сумма долга за 2021 год пока не ясна, но уровень расчетов "ГарПока" колеблется помесячно от 45% до 93%.

В самой компании не комментируют, чем обоснована именно такая сумма платежа "ГарПоку".

Ранее в своем пресс-релизе о размещении облигаций "Укрэнерго" отмечала, что преимущественно, сумма от выпуска будет использована для погашения долгов перед "Гарпоком", а какие-либо средства, которые останутся после погашения долга, будут использованы для финансирования или рефинансирования других приемлемых зеленых проектов. Под этой суммой указывалась сумма, равняющаяся чистой сумме средств от транзакции.

Вместе с тем глава АСЭУ предположил, что, возможно, "Укрэнерго" не перечислила часть вырученных от облигаций средств, поскольку окончательная сумма компенсации по зеленому тарифу за 2021 год, а значит, и объем платежей со стороны компании, может быть известна только по результатам всего года.

По его словам, неясности добавляет тот факт, что до сих пор НКРЭКУ не утвердила объем компенсации "Гарпоку" по зеленым тарифам со стороны "Укрэнерго" ни за один месяц 2021 года, а это весьма негативно воспринимается производителями ВИЭ.

В то же время он обратил внимание на рост цены на рынке электроэнергии, что должно способствовать увеличению доходов "Гарантированного покупателя", который продает по рыночным ценам электроэнергию, выкупленную у ВИЭ-генерации по фиксированному зеленому тарифу.

"Цена на рынке электроэнергии стабильно высокая последние несколько месяцев, и соответственно доходы "ГарПока" увеличились в сравнении с прогнозированными. Возможно, это и есть тот фактор, что до конца года ГП получит больше выручки по своим долгосрочным контрактам. Это, в свою очередь, поможет ему лучше выполнять свои обязательства", – пояснил Семенишин.

Согласно последним данным "ГарПока", который получает от "Укрэнерго" компенсацию разницы между "зеленым" тарифом и рыночной ценой э/э в рамках ПСО, по состоянию на 8 ноября 2021 года уровень расчетов с ВИЭ-генерацией за прошлый год составляет в среднем 69,6%, в частности, за январь-март и август-декабрь – 100%-я оплата, апрель – 96%, май – 9%, июнь – 7,6%, июль – 5,3%, За "зеленую" э/э 2020 года всего уплачено З4,1 млрд грн, долг за 2020 год составляет около 14,89 млрд грн.

Уровень расчетов за 2021 год следующий: январь-апрель – 93%, май – 73%, июнь – 70%, июль – 67%, август – 80%, сентябрь – 46%, октябрь – 45%.

Задолженность НЭК по выплатам компенсации ВИЭ-генерации за 2021 году "ГарПок" указывает на уровне 15 млрд грн, за 2020 год – 11,6 млрд грн.

Ранее крупнейшие профильные ВИЭ-ассоциации в обнародованном на их информресурсах письме к премьер-министру и руководителям всех задействованных в процессе выпуска облигаций сторон, выразили надежду на достижение государством цели их выпуска, а именно полное погашение долгов за зеленую электроэнергию, созданных за 2020-2021 годы.

При этом, они акцентировали, что инвестировавшие в облигации международные финансовые учреждения, в частности, Европейский банк реконструкции и развития, участвовали в процессе, основываясь на заверениях правительства направить привлеченные средства на финансирование ВИЭ и разрешение платежного кризиса.

"Уверены, от того, как оперативно и корректно будут выполнены цель и обязательства перед инвесторами относительно заимствованных средств со стороны министерства, НКРЭКУ, "Укрэнерго" и "Гарантированного покупателя" зависит доверие к Украине как надежного партнера в целом", – говорится в письме.

Как сообщалось, 3 ноября НЭК "Укрэнерго" объявило об успешном размещении 5-летних еврооблигаций на сумму $825 млн (эквивалент 21,69 млрд грн) с доходностью 6,875%.

Согласно сообщению НЭК, при выпуске еврооблигаций книга заявок была переподписана почти втрое, что свидетельствует о значительной заинтересованности международных инвесторов к первым еврооблигациям компании.

Организаторами размещения выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs и Укрэксимбанк, а финансовыми советниками и советниками по устойчивому развитию "Укрэнерго" выступили Rothschild & Cie и FinPoint. BNP Paribas,

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал $75 млн в "зеленые" облигации "Укрэнерго".

"Участие ЕБРР в сделке было обусловлено двумя ключевыми элементами. Первое – это четкое обязательство правительства обеспечить направление поступлений в полном объеме на погашение задолженности перед производителями возобновляемой энергии. Второе – обязательство регулятора отрасли по установлению тарифа "Укрэнерго" на уровне возмещения затрат, включая полную компенсацию производителям возобновляемой энергии в будущем", – пояснил банк.