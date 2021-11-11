Green Deal

17:14 11.11.2021

Порядка 83% компаний в Украине разработали планы устойчивого развития – EБA

2 мин читать
Порядка 83% компаний в Украине разработали планы устойчивого развития – EБA

Подавляющее большинство работающих в Украине компаний (83%) имеют стратегии и планы в области устойчивого развития – ориентируются на удовлетворение жизненных потребностей людей с учетом сохранения окружающей среды, сообщается в исследовании Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА, Еuropean Business Association, EВA), представленном в четверг на форуме "EBA Sustainable Development Day".

Как передает портал Green Deal, согласно опросу EБA, в котором приняли участие члены ассоциации, 96% компаний ориентируются на Цели устойчивого развития ООН и имеют годовые бюджеты для их реализации.

Отмечается, что почти половина компаний-респондентов (48%) инвестируют от 1 до 100 млн грн ежегодно в проекты устойчивого развития. Главными инвесторами являются прежде всего компании топливно-энергетического комплекса, сферы IТ и телекоммуникаций.

При этом 48% компаний планируют увеличить объем финансирования на эти цели.

Почти половина опрошенных полагает, что наращивание инвестиций в проекты устойчивого развития улучшает их деловую репутацию на международной арене и упрощает доступ к международному финансированию.

По данным EБA, вопросам управления отходами уделяют внимание 81% компаний, высадки деревьев – 64%, энергоэффективности – 49%, экологической модернизации предприятий – 40%.

Кроме того, EБA представила Индекс устойчивого развития в партнерстве с НАК "Нафтогаз Украины" и Киевским национальным торгово-экономическим университетом. Интегральный показатель составил 3,17 балла из пяти возможных, оказавшись таким образом в нейтральной плоскости. Он определяет уровень интеграции Целей устойчивой развития ООН в бизнес-стратегии и стратегию развития Украины.

При этом, по мнению бизнеса, интеграция этих целей в стратегию развития страны идет куда медленнее. Компании оценили данный показатель на уровне 2,91 по пятибалльной шкале с точки зрения интеграции социальных компонентов, с точки зрения экологических – на уровне 2,67.

Теги: #развитие #компании #еба
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:28 27.10.2021
Законопроект о медизделиях должен урегулировать вопросы сервисного и гарантийного обслуживания – ЕБА

Законопроект о медизделиях должен урегулировать вопросы сервисного и гарантийного обслуживания – ЕБА

14:01 21.10.2021
Бизнес настаивает на обязательной доработке законопроекта "О рынке древесины" – ЕБА

Бизнес настаивает на обязательной доработке законопроекта "О рынке древесины" – ЕБА

11:11 20.10.2021
Бизнесмен Хмельницкий ищет партнера для синергии в развитии аэропорта "Киев"

Бизнесмен Хмельницкий ищет партнера для синергии в развитии аэропорта "Киев"

13:49 11.10.2021
Предложенные депутатами правки к налоговой части "Дия.Сити" ставят под сомнение ее целесообразность - ЕБА

Предложенные депутатами правки к налоговой части "Дия.Сити" ставят под сомнение ее целесообразность - ЕБА

11:32 04.10.2021
В Киеве разоблачили хакера, осуществившего кибератаки на более чем 100 иностранных компаний

В Киеве разоблачили хакера, осуществившего кибератаки на более чем 100 иностранных компаний

12:40 27.09.2021
Об экологии и климате задумываются почти все компании – исполнительный директор EBA

Об экологии и климате задумываются почти все компании – исполнительный директор EBA

10:52 27.09.2021
Экореформы в Украине не учитывают экономических и социальных составляющих – исполнительный директор ЕБА

Экореформы в Украине не учитывают экономических и социальных составляющих – исполнительный директор ЕБА

22:59 22.09.2021
Кулеба обсудил с главами МИД Азербайджана, Грузии и Молдовы развитие международной логистики через страны ГУАМ

Кулеба обсудил с главами МИД Азербайджана, Грузии и Молдовы развитие международной логистики через страны ГУАМ

15:10 22.09.2021
Бизнес не поддерживает исключение древесины из перечня подлежащих обращению на товарной бирже биржевых товаров, требует доработки соответствующего законопроекта – ЕБА

Бизнес не поддерживает исключение древесины из перечня подлежащих обращению на товарной бирже биржевых товаров, требует доработки соответствующего законопроекта – ЕБА

15:38 14.09.2021
НКЦБФР добавила 7 компаний в список сомнительных инвестпроектов

НКЦБФР добавила 7 компаний в список сомнительных инвестпроектов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрэнерго" размещает 5-летние "зеленые" евробонды на $825 млн под 6,875%

Более 100 стран мира обязались сократить выбросы метана на 30% к 2030 году

Украина намерена сократить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году - Зеленский

Богатые страны должны помочь развивающимся в зеленой модернизации экономики - Зеленский

На встрече G20 подтверждены цели Парижского соглашения по ограничению глобального потепления

ПОСЛЕДНЕЕ

Часть автопроизводителей обязалась к 2040 году прекратить продажу моделей на бензине и дизеле

КНР и США подписали декларацию об активизации мер по защите климата

TotalEnergies и Daimler Truck создадут экосистему для грузовиков на водороде в Европе

Водородные автомобили в КНР будут иметь конкурентное преимущество над бензиновыми к 2030г – Sinopec

Участники COP26 признали необходимость сведения к нулю выбросов СО2 к 2050 году

Зеленский подписал закон о развитии производства биометана в Украине

ДТЭК отказывается от строительства объектов ВИЭ-генерации под "зеленый" тариф – глава компании

VW, Toyota, BMW не готовы взять обязательство о нулевых выбросах к 2040 году — FT

Глава ДТЭК допускает новые выпуски "зеленых" облигаций ДТЭК ВИЭ

До 1 млрд человек столкнутся с экстремальной жарой при росте мировой температуры на 2 градуса — исследование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА