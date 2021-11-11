Green Deal

09:04 11.11.2021

КНР и США подписали декларацию об активизации мер по защите климата

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КНР и США подписали декларацию об активизации мер по защите климата

Китай и Соединенные Штаты объявили в среду на климатическом саммите в Глазго об активизации сотрудничества в области борьбы с изменением климата и подписании совместной декларации, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на спецпредставителя КНР по климату Се Чжэньхуа, передает портал Green Deal.

«Обе стороны признают, что существует несоответствие между нынешними усилиями и целями Парижского соглашения. Поэтому мы вместе нарастим усилия и сотрудничество в сфере климата с учетом национальных особенностей наших государств», — приводит агентство его слова.

По словам Се Чжэньхуа, инициатива включает конкретные меры по активизации усилий, направленных на достижение в этом десятилетии целей Парижского соглашения по климату. Он рассказал журналистам, что за последние 10 месяцев США и Китай провели более 30 онлайн-встреч, чтобы подготовить эту инициативу.

В частности, Пекин и Вашингтон намерены в 2025 году объявить о новых планах сокращения выбросов парниковых газов. США и Китай также готовы усовершенствовать системы, предназначенные для отслеживания утечек метана, до 27-й конференции об изменении климата.

Более того, по словам спецпосланника США по вопросам климата Джона Керри, Китай обязался разработать национальный план действий по метану к COP27, которая, как ожидается, пройдет в 2022 году в Египте.

На пресс-конференции по случаю подписания декларации Керри также добавил, что стороны «согласились с необходимостью обеспечить соблюдение соответствующих законов, регулирующих вырубку лесов».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал совместную декларацию США и Китая по защите климата шагом в правильном направлении.

«Я приветствую сегодняшнее соглашение между Китаем и США по совместной работе с целью предпринять более амбициозные шаги в области климата в текущем десятилетии, — отметил Гутерриш в Twitter. — Борьба с климатическим кризисом требует международного сотрудничества и солидарности, это важный шаг в правильном направлении».

Китай и США — крупнейшие эмитенты парниковых газов. В частности, по данным Global Carbon Atlas, на них приходится 42,5% мировых выбросов СО2 — 28% и 14,5% соответственно.

Теги: #кнр #сша #декларация #климат
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