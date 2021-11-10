Водородные автомобили в КНР будут иметь конкурентное преимущество над бензиновыми к 2030г – Sinopec

Китайские электромобили на водородных топливных элементах (FCEV) к 2030 году приобретут конкурентное преимущество перед бензиновыми и дизельными автомобилями как с точки зрения закупочной цены, так и с точки зрения стоимости топлива, передает портал Green Deal.

Такой прогноз озвучил главный специалист Sinopec Marketing Co. Ltd Цзян Нин на 10-м Китайском международном торговом конгрессе нефти и газа, передает S&P Global Platts.

При этом он указал, что уже к 2025 году стоимость, в частности, «зеленого» водорода в Китае снизится до $4,69/кг. Таким образом, стоимость водородного топлива для грузовиков будет иметь конкурентное преимущество перед газойлем.

По его словам, текущая стоимость водородного топлива варьируется в диапазоне $6-11/кг, что все еще существенно превышает издержки производства бензина и дизельного топлива. Нин добавил, что водород сейчас производится в основном на базе ископаемых источников энергии.

Sinopec Marketing Co. Ltd – дочерняя компания китайской нефтехимической корпорации Sinopec.

Sinopec – крупнейшая нефтеперерабатывающая компания КНР. Владеет 30 нефтеперерабатывающими заводами и 353 хранилищами для нефтепродуктов вместимостью 18,8 млн куб м. Розничная сеть корпорации состоит из более 30 тыс. автозаправок.

Как сообщалось, к 2025 году Sinopec планирует построить 1 тыс. водородных заправочных станций и комбинированных водородно-бензиновых-дизельных станций, а также 7 тыс. станций распределения солнечной энергии. Компания намерена сделать водородную энергетику основным направлением своей деятельности.