Green Deal

19:01 09.11.2021

ДТЭК отказывается от строительства объектов ВИЭ-генерации под "зеленый" тариф – глава компании

2 мин читать
ДТЭК отказывается от строительства объектов ВИЭ-генерации под "зеленый" тариф – глава компании

ДТЭК намерен строить объекты ВИЭ-генерации без привязки к "зеленому" тарифу, а под прямые договора с потребителями либо для продажи произведенной электроэнергии на открытом рынке, сообщил генеральный директор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко.

"Строящаяся сейчас компанией Тилигульская ВЭС 500 МВт – последний наш проект по "зеленому" тарифу. Все остальные новые проекты в сфере ВИЭ будут вне "зеленого" тарифа", – сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.

По словам Тимченко, основной расчет компания делает на заключение PPA – долгосрочных контрактов с потребителями электроэнергии.

"Если мы строим объект мощностью 500 МВт, то его можно строить только в рамках PPA. Я убежден, что такие компании, как "Метинвест", как "Арселор", западные компании, представленные в Украине, будут заключать длинные контракты на поставку зеленой электроэнергии", – выразил мнение гендиректор ДТЭК.

Он также допускает продажу э/э на открытом рынке и участие компании в будущих аукционах по распределению квот поддержки, но там, по его словам, будут "небольшие объемы".

При этом Тимченко сообщил, что в настоящее время в разработке компании находится первый проект без "зеленого" тарифа.

"Проект, который мы сейчас разрабатываем, на уровне девелопмента – отвод земли, подключения и т.д. Он не будет работать по "зеленому" тарифу. Этот проект будет работать в рамках PPA", – отметил глава ДТЭК.

При этом деталей проекта он не указал.

При этом Тимченко обратил внимание, что цена электроэнергии на рынке уже выше установленных "зеленых" тарифов на 15-20%, тем не менее, по его прогнозу, с потеплением и увеличением генерации возобновляемых источников она будет снижаться.

На этой же пресс-конференции глава ДТЭК допустил выпуск новых "зеленых" облигаций под ВИЭ-проекты вслед за выпущенными ДТЭК ВИЭ зелеными евробондами в 20219 году.

Как сообщалось, "ДТЭК ВИЭ" и датская компания по производству ветротурбин Vestas заключили договор на строительство первой очереди "ДТЭК Тилигульская ветроэлектростанция" (Николаевская обл.) мощностью в 126 МВт.

Финансирование строительства первой очереди "ДТЭК Тилигульская ВЭС" планируется за счет частичного использования "зеленых" евробондов, выпущенных в 2019 году на сумму EUR325 млн со сроком обращения пять лет.

Проект строительства Тилигульской ВЭС предусматривает возможность увеличения мощности до 564 МВт.

"ДТЭК ВИЭ" - операционная компания, управляющая активами ДТЭК в сфере возобновляемых источников энергии. В ее состав входят действующие Ботиевская ВЭС (200 МВт), Приморская ВЭС-1 (100 МВт), Никопольская СЭС (200 МВт), Трифановская СЭС (10 МВт), предоставляющая сервисы по обслуживанию ветротурбин компания "Винд Тех", а также проекты в стадии реализации – Приморская ВЭС-2 (100 МВт), Орловская ВЭС (100 МВт), Тилигульская ВЭС (565 МВт), Покровская СЭС (200 МВт), Васильковская СЭС (115 МВт) и Павлоградская СЭС (105 МВт).

Теги: #строительство #виэ #дтэк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:36 09.11.2021
Глава ДТЭК допускает новые выпуски "зеленых" облигаций ДТЭК ВИЭ

Глава ДТЭК допускает новые выпуски "зеленых" облигаций ДТЭК ВИЭ

18:15 09.11.2021
ДТЭК в 2022г может увеличить инвестиции в газодобычу в 1,9 раза

ДТЭК в 2022г может увеличить инвестиции в газодобычу в 1,9 раза

17:40 09.11.2021
Дефицит э/э можно предотвратить за счет импорта угля и э/э и сжигания газа, включая в миксе с углем – ДТЭК

Дефицит э/э можно предотвратить за счет импорта угля и э/э и сжигания газа, включая в миксе с углем – ДТЭК

17:08 09.11.2021
Украина в ближайшие 3-5 лет будет нуждаться в импорте энергоугля – глава ДТЭК

Украина в ближайшие 3-5 лет будет нуждаться в импорте энергоугля – глава ДТЭК

16:29 09.11.2021
ДТЭК законтрактовал 600 тыс. тонн угля на I кв.-2022, имеет дефицит антрацита для Луганской ТЭС

ДТЭК законтрактовал 600 тыс. тонн угля на I кв.-2022, имеет дефицит антрацита для Луганской ТЭС

16:09 09.11.2021
ДТЭК заинтересовался малыми модульными реакторами на площадях своих ТЭС – глава компании

ДТЭК заинтересовался малыми модульными реакторами на площадях своих ТЭС – глава компании

12:27 04.11.2021
В Украине в 2022 году построят 48 больниц, в том числе с вертолетными площадками – замглавы ОПУ

В Украине в 2022 году построят 48 больниц, в том числе с вертолетными площадками – замглавы ОПУ

11:57 04.11.2021
Госэнергонадзор выясняет причины аварийной остановки энергоблоков ДТЭК

Госэнергонадзор выясняет причины аварийной остановки энергоблоков ДТЭК

11:38 04.11.2021
Контракты свыше 1 млрд грн в дорожном строительстве имеет 21 компания – министр

Контракты свыше 1 млрд грн в дорожном строительстве имеет 21 компания – министр

18:25 02.11.2021
"Укрэнерго" размещает 5-летние "зеленые" евробонды на $825 млн под 6,875%

"Укрэнерго" размещает 5-летние "зеленые" евробонды на $825 млн под 6,875%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрэнерго" размещает 5-летние "зеленые" евробонды на $825 млн под 6,875%

Более 100 стран мира обязались сократить выбросы метана на 30% к 2030 году

Украина намерена сократить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году - Зеленский

Богатые страны должны помочь развивающимся в зеленой модернизации экономики - Зеленский

На встрече G20 подтверждены цели Парижского соглашения по ограничению глобального потепления

ПОСЛЕДНЕЕ

VW, Toyota, BMW не готовы взять обязательство о нулевых выбросах к 2040 году — FT

До 1 млрд человек столкнутся с экстремальной жарой при росте мировой температуры на 2 градуса — исследование

COP26 не оправдал ожиданий, так как они изначально были завышенными — эксперт

Обама на саммите в Глазго раскритиковал Китай и РФ за их позицию по климату

Почему давно пора заняться переработкой электронных отходов

Водородная стратегия Украины будет представлена весной 2022 года – Минэнерго

Меркель считает, что молодежь должна усилить давление на политиков в борьбе с изменением климата

Глобальное потепление уже в этом веке приведет к резкому сокращению ВВП трети стран - исследование

ЕК подготовила критерии признания газовых станций экологичными - СМИ

Достижение поставленных на COP26 целей позволит ограничить глобальное потепление до 1,8 градуса – МЭА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА