ДТЭК отказывается от строительства объектов ВИЭ-генерации под "зеленый" тариф – глава компании

ДТЭК намерен строить объекты ВИЭ-генерации без привязки к "зеленому" тарифу, а под прямые договора с потребителями либо для продажи произведенной электроэнергии на открытом рынке, сообщил генеральный директор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко.

"Строящаяся сейчас компанией Тилигульская ВЭС 500 МВт – последний наш проект по "зеленому" тарифу. Все остальные новые проекты в сфере ВИЭ будут вне "зеленого" тарифа", – сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.

По словам Тимченко, основной расчет компания делает на заключение PPA – долгосрочных контрактов с потребителями электроэнергии.

"Если мы строим объект мощностью 500 МВт, то его можно строить только в рамках PPA. Я убежден, что такие компании, как "Метинвест", как "Арселор", западные компании, представленные в Украине, будут заключать длинные контракты на поставку зеленой электроэнергии", – выразил мнение гендиректор ДТЭК.

Он также допускает продажу э/э на открытом рынке и участие компании в будущих аукционах по распределению квот поддержки, но там, по его словам, будут "небольшие объемы".

При этом Тимченко сообщил, что в настоящее время в разработке компании находится первый проект без "зеленого" тарифа.

"Проект, который мы сейчас разрабатываем, на уровне девелопмента – отвод земли, подключения и т.д. Он не будет работать по "зеленому" тарифу. Этот проект будет работать в рамках PPA", – отметил глава ДТЭК.

При этом деталей проекта он не указал.

При этом Тимченко обратил внимание, что цена электроэнергии на рынке уже выше установленных "зеленых" тарифов на 15-20%, тем не менее, по его прогнозу, с потеплением и увеличением генерации возобновляемых источников она будет снижаться.

На этой же пресс-конференции глава ДТЭК допустил выпуск новых "зеленых" облигаций под ВИЭ-проекты вслед за выпущенными ДТЭК ВИЭ зелеными евробондами в 20219 году.

Как сообщалось, "ДТЭК ВИЭ" и датская компания по производству ветротурбин Vestas заключили договор на строительство первой очереди "ДТЭК Тилигульская ветроэлектростанция" (Николаевская обл.) мощностью в 126 МВт.

Финансирование строительства первой очереди "ДТЭК Тилигульская ВЭС" планируется за счет частичного использования "зеленых" евробондов, выпущенных в 2019 году на сумму EUR325 млн со сроком обращения пять лет.

Проект строительства Тилигульской ВЭС предусматривает возможность увеличения мощности до 564 МВт.

"ДТЭК ВИЭ" - операционная компания, управляющая активами ДТЭК в сфере возобновляемых источников энергии. В ее состав входят действующие Ботиевская ВЭС (200 МВт), Приморская ВЭС-1 (100 МВт), Никопольская СЭС (200 МВт), Трифановская СЭС (10 МВт), предоставляющая сервисы по обслуживанию ветротурбин компания "Винд Тех", а также проекты в стадии реализации – Приморская ВЭС-2 (100 МВт), Орловская ВЭС (100 МВт), Тилигульская ВЭС (565 МВт), Покровская СЭС (200 МВт), Васильковская СЭС (115 МВт) и Павлоградская СЭС (105 МВт).