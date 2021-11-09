Green Deal

18:45 09.11.2021

VW, Toyota, BMW не готовы взять обязательство о нулевых выбросах к 2040 году — FT

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VW, Toyota, BMW не готовы взять обязательство о нулевых выбросах к 2040 году — FT

Крупнейшие мировые автопроизводители, а также власти США и Китая, не готовы поддержать готовящееся глобальное соглашение о снижении выбросов парниковых газов в отрасли до нуля к 2040 году, пишет газета Financial Times.

Соглашение, которое должно быть обнародовано в ходе климатической конференции ООН COP26 в среду, предполагает, что автопроизводители возьмут на себя обязательство стремиться к тому, чтобы к 2040 году все продаваемые ими новые автомобили имели нулевые выбросы. Достижение этой цели в развитых странах планируется к 2035 году.

Соглашение также предполагает, что обязательства по содействию достижению поставленных целей возьмут на себя власти государств и отдельных городов, а также инвесторы.

Германский автопроизводитель Volkswagen AG (VW) уже заявил, что не поддержит соглашение. Toyota Motor Corp., по данным источников FT, продолжает обсуждать его, но вряд ли подпишется под глобальными обещаниями. Volkswagen и Toyota являются крупнейшими автопроизводителями в мире.

BMW AG также дала понять, что не поддержит глобальное соглашение, заявив о «сохранении существенной неопределенности относительно развития инфраструктуры, необходимой для полного перехода на автомобили с нулевым уровнем выбросов», а также серьезного различия ситуации на отдельных рынках.

Представители Великобритании сообщили FT, что Германия, Китай и США, пока не подписали соглашение, и это, вероятно, является одной из причин, по которой отдельные автопроизводители отказываются брать на себя столь серьезные обязательства.

Ни один из автопроизводителей не против сокращения выбросов, но у каждого есть свои опасения, говорят источники газеты.

Volkswagen, в частности, говорит о том, что Китай в недостаточной мере привержен сокращению угольной генерации. КНР является одним из крупнейших в мире рынков электромобилей, однако значительная доля производимой в стране электроэнергии приходится на долю угольных электростанций.

Тем временем в руководстве Toyota считают, что странам Африки и Латинской Америки может потребоваться больше времени на полный переход к использованию электромобилей, отмечают источники FT.

Ford Motor Co., General Motors Corp. (GM), Daimler AG и Volvo Cars AB, как ожидается, поддержат соглашение. GM уже давно взяла не себя обязательство продавать автомобили только с нулевым уровнем выбросов к 2035 году, а Volvo планирует электрифицировать всю линейку автомобилей к 2030 году.

Имсточник: Green Deal

Теги: #климат #выбросы #сша #газ #китай
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