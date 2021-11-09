Глава ДТЭК допускает новые выпуски "зеленых" облигаций ДТЭК ВИЭ

Выпуск "зеленых" евробондов ДТЭК ВИЭ и в дальнейшем будет использоваться в качестве инструмента привлечения инвестиций под развитие проектов возобновляемой энергетики, сообщил генеральный директор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко.

"Если мы говорим о зеленой генерации, то, как вы знаете, это проектное финансирование, и нам надо быть активными участниками рынка капитала. Я думаю, "зеленые" евробонды, дебютный выпуск которых мы делали, это тот инструмент, который мы дальше будем использовать", – сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.

"По "зеленой" генерации мы будем активными на рынке капитала", – подчеркнул глава компании.

При этом Тимченко отметил, что приветствует НЭК "Укрэнерго" с ее выпуском зеленых облигаций под госгарантии. "Это успешный выпуск для государственной компании, и он делает Украину больше и больше известной на рынке капитала", – пояснил он свою позицию.

Как сообщалось, DTEK Renewables Finance B.V. 5 ноября 2019 года провела прайсинг дебютного выпуска пятилетних "зеленых" еврооблигаций на сумму EUR325 млн с купоном 8,5%.

НЭК "Укрэнерго" 3 ноября текущего года объявило об успешном размещении 5-летних еврооблигаций на сумму $825 млн с доходностью 6,875%. За счет привлеченных средств предсуматрвиается погашение долга перед ВИЭ-генерацией за 2020-2021 годы.

"ДТЭК ВИЭ" - операционная компания, управляющая активами ДТЭК в сфере возобновляемых источников энергии. В ее состав входят действующие Ботиевская ВЭС (200 МВт), Приморская ВЭС-1 (100 МВт), Никопольская СЭС (200 МВт), Трифановская СЭС (10 МВт), предоставляющая сервисы по обслуживанию ветротурбин компания "Винд Тех", а также проекты в стадии реализации – Приморская ВЭС-2 (100 МВт), Орловская ВЭС (100 МВт), Тилигульская ВЭС (565 МВт), Покровская СЭС (200 МВт), Васильковская СЭС (115 МВт) и Павлоградская СЭС (105 МВт).