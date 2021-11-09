До 1 млрд человек столкнутся с экстремальной жарой при росте мировой температуры на 2 градуса — исследование

Примерно 1 млрд жителей Земли придется иметь дело с аномальной жарой в случае возрастания мировой температуры на 2 градуса Цельсия, сообщает во вторник издание The Guardian со ссылкой на доклад британской Метеорологической службы, представленный на климатическом саммите COP26.

В ходе исследовательской работы анализировались показатели температуры мокрого термометра — минимально возможной температуры, до которой может быть охлаждена вода за счет испарения при постоянном давлении. В случае достижения этим параметром 35 градусов Цельсия человеческое тело не сможет охлаждаться за счет выделения пота, и даже здоровые люди, находясь в тени, скончаются за шесть часов. При составлении прогноза Метеорологическая служба использовала такую температуру в 32 градусов Цельсия, при которой людям нужно регулярно отдыхать.

The Guardian отмечает, что при росте температуры на 4 градуса Цельсия от аномальной жары пострадает уже половина населения Земли. Экстремально высокие температуры в наибольшей степени угрожают тропическим странам, включая Бразилию, Эфиопию, Индию, причем будущие погодные условия в некоторых районах этой климатической зоны могут поставить население на грань выживания.

«Однако все регионы мира, включая Соединенное Королевство и Европу, как ожидается, будут страдать от продолжающегося воздействия климатических изменений», — заявил глава Центра Хэдли Метеорологической службы Альберт Клайн Тэнк.

The Guardian уточняет, что с 1980-х годов угроза аномальной жары для городов во всем мире возросла троекратно. Так, в 2020 году четверть населения США столкнулась с такой погодой.

По информации Всемирной организации здравоохранения, за 1997 — 2017 годы в мире от аномальной жары скончались не менее 166 тыс. человек. Между тем специалисты-климатологи неоднократно предупреждали правительство Великобритании о неготовности национальной инфраструктуры противостоять возрастающей угрозе экстремально жаркой погоды, добавляет The Guardian.

Источник: Green Deal