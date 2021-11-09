Green Deal

11:43 09.11.2021

COP26 не оправдал ожиданий, так как они изначально были завышенными — эксперт

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COP26 не оправдал ожиданий, так как они изначально были завышенными — эксперт

Климатический саммит ООН по климату COP26 не смог оправдать ожидания в части новых обязательств, поскольку эти ожидания изначально были завышенными, считает руководитель департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Игорь Макаров.

«В части новых громких деклараций он (COP26 – GD) не оправдывает ожиданий: как бы Великобритания не называла триумфом провозглашенные инициативы по лесу, метану и углю, на самом деле в них нет ничего ни прорывного, ни даже особо нового. Но ожидания не оправдались как раз потому, что изначально были завышенными. А громкие декларации настолько часто раздавались в последние два года, что даже не знаю, о чем надо было объявить, чтобы их перебить», — написал он в своем блоге в Facebook.

26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) проходит в шотландском Глазго с 31 октября, она завершится 12 ноября. Как ожидается, в мероприятии примут участие представители из почти 200 стран. В этом году на саммите впервые подведут предварительные итоги того, что было сделано для выхода из кризиса с момента подписания Парижского соглашения — международного договора, принятого в 2015 году, основной задачей которого является удержание прироста глобальной средней температуры ниже 2 градусов Цельсия и стремление ограничить этот прирост до 1,5 градуса.

В ходе COP26 уже прозвучали новые климатические обязательства со стороны мирового сообщества. В частности, как минимум 105 стран обязались сократить мировые выбросы метана в атмосферу на 30% к 2030 году по сравнению с 2020 годом в рамках инициативы ЕС и США «Глобальное обязательство по метану».

Кроме того, более 40 стран мира договорились о постепенном отказе от использования угля в энергетике. Более крупные экономики мира должны отказаться от угольной генерации к 2030 году, менее крупные – к 2040 году.

Помимо этого, более 100 мировых лидеров пообещали решить проблему вырубки лесов к 2030 году.

Источник: Green Deal

Теги: #оон #климат #макаров #саммит
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