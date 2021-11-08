Green Deal

12:56 08.11.2021

Водородная стратегия Украины будет представлена весной 2022 года – Минэнерго

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Водородная стратегия Украины будет представлена весной 2022 года – Минэнерго

Финальная версия Водородной стратегии Украины должна быть подготовлена весной следующего года, сообщила пресс-служба Министерства энергетики по итогам заседания рабочей группы по разработке стратегии, передает портал Green Deal.

При этом, как сообщалось ранее со ссылкой на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля этого года, которое введено в действие указом президента №452 от 28 августа, правительство должно принять Водородную стратегию Украины и утвердить план мер для ее выполнения до 31 декабря 2021 года.

В Минэнерго отметили, что документ учтет все этапы развития водородной энергетики в Украине: производство, транспортировку и хранение водорода – и будет включать анализ ресурсного потенциала для производства водорода.

«При разработке водородной стратегии очень важно обмениваться мнениями, знаниями и результатами исследований в этой инновационной области. Мы должны проанализировать потенциал нашего государства и выбрать наиболее эффективные пути его реализации. На следующем этапе работы над стратегией мы будем изучать первоначальный прогноз развития спроса в Украине и первых потребителей водорода», — цитируется замминистра энергетики Юлия Подкоморная в сообщении.

Очередное заседание рабочей группы состоялось при участии экспертов Минэнерго, специалистов проекта энергетической безопасности USAID, Госэнергоэффективности, отраслевых экспертов, представителей профильных ассоциаций и научно-исследовательских организаций.

«Для создания качественного документа очень важно мнение экспертов, позиция стейкхолдеров и опыт участников рынка, которые уже реализуют пилотные проекты. Написание самой стратегии начнется после проработки предложений всех заинтересованных сторон», — отметила замминистра.

Теги: #водород #стратегия
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