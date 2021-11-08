Меркель считает, что молодежь должна усилить давление на политиков в борьбе с изменением климата

Молодежь во всем мире должна усилить давление на политиков в контексте борьбы с глобальным потеплением, полагает канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает портал Green Deal.

Об этом она сказала в интервью изданию Deutsche Welle, обнародованном в воскресенье.

"Мы должны действовать намного, намного быстрее. Об этом говорит каждый отчет МГЭИК (Межправительственной группы экспертов по изменению климата – ИФ). И я говорю молодежи, что они должны усилить давление, а мы должны стать быстрее", - сказала Меркель.

Она также добавила, что Конференция ООН по климату COP26, проходящая с 31 октября по 12 ноября в Глазго, уже добилась определенных результатов, но "молодым людям справедливо кажется, что все продвигается еще слишком медленно".

Говоря о своих успехах в сфере борьбы с изменениями климата, Меркель указала на закрытие в Германии в 2018 году последней каменноугольной шахты и отметила принятие плана по отказу от угольной генерации к 2038 году. Однако, все равно прозвучала критика по поводу слишком позднего решения.

"Германия, по сравнению с другими странами, в этом деле не так уж плоха. Так что нас не следует только критиковать, мы ведь еще и одна из ведущих индустриальных стран. И Германия должна показывать пример, если речь идет о новых технологиях, о новых формах мобильности, о переходе на другие источники энергии", - подчеркнула она.

Кроме того, канцер акцентировала внимание на том, что для принятия решений всегда необходимо иметь поддержку большинства.

"Это тема, которую я всегда затрагиваю в разговорах с защитниками климата, которые говорят: "Вам надо делать вот это". А я им отвечаю: "Но мне нужно для этого иметь большинство". Есть к тому же много социальных ожиданий, много страхов. Я всегда занималась этой темой и, тем не менее, не могу сказать, что результат уже удовлетворительный", - резюмировала Меркель.