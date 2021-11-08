Глобальное потепление уже в этом веке приведет к резкому сокращению ВВП трети стран - исследование

Не менее 65 наиболее уязвимых стран испытают в XXI веке существенное сокращение ВВП из-за роста температур на Земле, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на исследование организации Christian Aid, представленное на конференции COP26 в Глазго.

По данным специалистов, если Земля прогреется на 2,9 градусов по Цельсию, то эти 65 стран столкнутся с падением ВВП в среднем на 20% к 2050 году и на 64% к 2100 году. В случае, если рост температур удастся ограничить 1,5 градусами по Цельсию в соответствии с обязательствами по Парижскому соглашению, то сокращение ВВП составит 13% к 2050 году и 33% к 2100 году.

Таким образом, отмечают СМИ, доклад показывает, что более трети стран мира требуется незамедлительная помощь для придания их экономикам устойчивости, которая позволит выдержать такие последствия глобального потепления как аномальная жара, засуха, наводнения и штормы.

"На кону стоит способность стран Глобального Юга к устойчивому развитию", - заявила ведущий автор исследования Марина Андриевич из Берлинского университета Губмольдта.

Согласно докладу, восемь из 10 стран, которые могут пострадать в наибольшей степени, располагаются в Африке и две - в Южной Америке. Им грозит падение ВВП на 70% к 2100 году, если климат продолжит меняться в соответствии с нынешними тенденциями, или на 40%, если потепление ограничится 1,5 градусами по Цельсию. Хуже всего ситуация прогнозируется в Судане, который может пережить снижение ВВП на 32% к 2050 году и на 84% к 2100 году.

В то же время, уточняют СМИ, этот доклад не принимает во внимание фактор адаптивных мер, внедрение которых могло бы частично смягчить экономический ущерб от глобального потепления.