Green Deal

12:05 05.11.2021

ЕК подготовила критерии признания газовых станций экологичными - СМИ

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ЕК подготовила критерии признания газовых станций экологичными - СМИ

Европейская комиссия может признать инвестиции в газовые и атомные электростанции в качестве «зеленых» инвестиций при соблюдении определенных условий, включив их в «зеленую» таксономию ЕС — классификацию устойчивых видов деятельности для инвесторов, сообщает агентство Montel.

Предлагается, что как переходные мероприятия (transitional activity) будут квалифицироваться газовые электростанции, если их прямые выбросы парниковых газов будут менее 340 г CO2 на кВт.ч, а годовые — менее 700 кг CO2 на кВт. Норма годовых выбросов считается равной работе станции с прямой эмиссией 100 г CO2 на кВт.ч в течение 7 тыс. часов, например, в качестве резерва для возобновляемых источников энергии.

Высокоэффективные газовые станции комбинированного производства электроэнергии и тепла/охлаждения, введенные до конца 2030 года, должны выбрасывать менее 250-270 г CO2/кВт.ч. Они также должны будут продемонстрировать 10%-процентную экономию топлива по сравнению с раздельным производством тепла и электроэнергии.

Все стандартные или комбинированные теплоэлектростанции на газе или жидком топливе с эмиссией в течение жизненного цикла менее 100 г CO2/кВт.ч будут считаться экологически чистыми без каких-либо временных ограничений. Такими могут быть блоки, работающие на водороде (низкоуглеродном или получаемом из возобновляемых источников) или на природном газе с технологиями улавливания и хранения СО2.

Montel отмечает, что инициатива не предполагает каких-то конкретных критериев для атомной энергетики. В проекте документа объекты отрасли подразделяются на пять направлений: эксплуатация атомных электростанций, хранение и захоронение отходов, добыча и переработка топлива, переработка отработанного ядерного топлива и эксплуатация высокоэффективных атомных теплоэлектростанций.

Ранее с требованием о включении атомной энергетики в «зеленую» таксономию ЕС обратились главы 10 стран ЕС во главе с Францией. Документ также подписали Чехия, Болгария, Хорватия, Финляндия, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия и Словения.

Как сообщалось, в апреле этого года Евросоюз представил первую часть классификации устойчивого финансирования, так называемую «зеленую» таксономию. Она представляет собой список видов экономической деятельности, относящихся к «зеленым» и устойчивым. Европейская комиссия отложила решение о том, следует ли относить атомные электростанции и электростанции, работающие на природном газе, к устойчивым инвестпроектам в соответствии с правилами «зеленой» таксономии.

Теги: #газ #зеленая_энергетика #ес #аэс
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