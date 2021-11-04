Украина присоединилась к инициативе США Net Zero World, предлагает тесное сотрудничество в атомной энергетике

Украина на климатическом саммите в Глазго (Великобритания) стала равноправным партнером инициативы США Net Zero World, направленной на ускорение процессов декарбонизации к 2050 году, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины, передает портал Green Deal.

Как отмечается, Украина со своей стороны предлагает углубленное сотрудничество в сфере атомной энергетики, которое «поможет обеспечить Европу доступной энергией без выбросов углекислого газа».

«Атомная генерация является базовой генерацией в Украине. У нас есть 15 атомных энергоблоков, производящих более 56% электроэнергии в стране. Мы хотим увеличивать мощности атомной энергетики, строить новые блоки, приступить к программе строительства малых модульных реакторов. У нас большой кадровый потенциал для этого – значительное количество высококвалифицированных специалистов, задействованных в атомно-промышленном комплексе», — сказал министр энергетики Герман Галушенко в ходе презентации инициативы в Глазго, передает пресс-служба.

Он также рассказал о планах развития возобновляемых источников энергии и отметил важность интеграции Украины в европейскую энергосистему ENTSO-E. Как указано в сообщении Минэнерго, синхронизация с ENTSO-E – важнейшая стратегическая цель Украины в энергетике.

Презентация американской инициативы Net Zero World состоялась на полях Конференции ООН по климату в Глазго. В сообщении Минэнерго США отмечается, что Аргентина, Чили, Египет, Индонезия, Нигерия и Украина являются странами-учредителями партнерства. В ближайшее время к ним присоединятся другие страны. Партнерство будет способствовать реализации национальных климатических целей.

«Инициатива Net Zero World свидетельствует об активной позиции США в работе со странами с целью возглавить глобальный переход к нулевым выбросам к 2050 году», — говорится на сайте Минэнерго США.

Запуск инициативы поддержал ряд бизнесменов-филантропов, компаний и аналитических центров США.

Участники инициативы предположительно смогут получить экспертную и финансовую поддержку со стороны технических, исследовательских и инвестиционных агентств и лабораторий США. Вместе с тем партнерство позволит странам сообща работать над техническими и инвестиционными планами, пилотными технологиями, модернизацией инфраструктуры для обеспечения устойчивой декарбонизации энергосистемы.