Байден раскритиковал РФ и Китай за их недостаточный вклад в решение климатических проблем

Президент США Джо Байден во вторник заявил, что Россия и Китай совершили ошибку, так как не сделали достаточный вклад в Конференцию ООН об изменении климата COP26, передает портал Green Deal.

«Честно говоря, я думаю, что для Китая было большой ошибкой не появиться на COP26 (председатель КНР Си Цзиньпин не прилетел на конференцию — GD). То же относится и к России», — сказал Байден на пресс-конференции на COP26.

По словам американского президента, «весь мир посмотрел на Китай и задался вопросом, какой же вклад он внес».

«Китай упустил возможность повлиять на людей по всему миру и на людей здесь, на COP26», — добавил Байден.

По его словам, «единственное и основное, что привлекает внимание мира — это проблема климата. Везде: от Исландии до Австралии, и это огромная проблема».

«А они (Китай — GD) устранились. То же касается и Путина, России. Тундра горит, действительно горит. У них серьезная климатическая проблема, а они молчат, когда речь заходит о том, что нужно что-то с этим делать», — отметил он.

По данным Global Carbon Altas, на Китай и Россию приходится порядка трети мировых выбросов углекислого газа (28% и 4,6% соответственно).